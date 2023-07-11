BIM 技术引领数字建造新发展

中建八局浙江建设有限公司总工程师邓程来介绍说，中建八局浙江公司正致力于在企业的各个层面推进数字建造，希望通过数字建造合并的模式，有效提升应用成果，以BIM赋能一线工程项目的管理成效，最终实现价值创造、品质保障的目标。接下来中建八局浙江公司将深度践行数字化思维，围绕企业核心价值链，聚焦核心业务领域，遵循价值创造的导向，明确研发方向， 支持管理层级的生产决策，依托BIM技术逐步迈向数字建造。

欧特克BIM技术助力高效解决土建、机电和基础设施关键难题

房屋建筑与基础设施是AEC行业中较为常见的项目，中建八局浙江公司通过落实BIM技术应用过程来应对诸多难点与挑战。譬如，在“江河汇” 项目中，中建八局浙江公司的BIM团队在港资业主的高标准和高要求下，逐步实现LOD 350~LOD 400深度的精细化模型创建，结合中建八局快模插件的使用，以最高效快捷的方式将高精度模型创建出来，有效缩短了BIM工作流的创建时间， 从而更高效的帮助项目团队处理BIM模型。项目采用欧特克BIM技术进行精确模拟施工方案20余项，避免了现场大型返工，目前共计节约工期43 天以上；通过碰撞检测模拟，提出200余项优化建议，减少有效变更30余项；利用精确劳动力计划，实现了资源平衡，有效降低了劳动力峰值。

在“云计算数据中心项目”中，中建八局浙江公司BIM团队通过灵活运用欧特克解决方案来推行全方位、全专业、全过程应用BIM技术进行施工深化。通过优化管线综合、建立机电模型、设备信息录入、制定项目样板、推演工艺流程等多重举措，最终出具深化设计图纸，用于指导现场施工。运用DIPU模块化预制装配式模式进行施工， 采用BIM技术对主要机电管线和墙体楼板等构件进行深化设计和拆分，形成预制段。各预制段在工厂进行加工制造，实现全过程数字化装配。

在“德清联合国项目”中，项目团队应用包括欧特克Revit软件在内的BIM整体解决方案和工作流，解决了包括复杂造型、专业整合以及碰撞冲突等问题，其中包括最为常见的软、硬碰撞，净空分析与时间冲突等，有效规避了风险。其中， Revit+Dynamo的工具组合，帮助项目团队更好地处理了三维空间双曲面的复杂造型，从而可以更精确地对项目中的球形屋顶异型结构进行定位。运用Advance Steel进行项目的钢结构深化设计，提升了钢结构模型的精度。据不完全估算，针对深化设计和超限应对措施所采用的BIM 技术，可为项目节约工期35天以上。