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中建八局浙江建设有限公司

BIM 技术引领数字建造新发展

―― 中建八局浙江公司总工程师邓程来谈建筑行业全方位信息化管理发展之路

案例研究

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图片来源：中建八局浙江公司

中建八局浙江建设有限公司积极推动BIM及数字化转型，向着数字化建造迈进并迅速发展。目前中建八局浙江公司使用欧特克旗下的Revit®软件作为公司面向房建项目的BIM核心工具，在土建和机电专业以及基础设施项目中广泛应用。其中，运用Inventor®+Revit工作流解决基建项目中桥梁专业存在的异形曲面造型难题；运用InfraWorks®Civil 3D®解决基建项目中的地形处理问题运用Navisworks®进行碰撞检测和模拟建造等中建八局浙江公司在创新实践中提出了BIM+数字建造的管理模式2023年成立数字建造中心将数字化信息化和智能化以及BIM融合在一起开启数字化整体转型

图1

中建八局浙江公司内景图片来源摄于中建八局浙江公司 

中建八局浙江建设有限公司以下简称中建八局浙江公司”），成立于20168总部设在杭州市萧山区作为中国建筑集团第八工程局有限公司下属的全资子公司该公司于2022年获得了高新技术企业认证业务范围涉及房屋建筑基础设施与投资建设三大板块同时也在积极探索一体化的投资设计建造和运营发展模式 

中建八局浙江公司一直秉承品质保障价值创造的核心价值观在过去的几年中先后承接了温州永强机场湖州体育馆绍兴二环北路柯诸高速江苏武进站综合交通枢纽德清联合国地理信息会址台州玉环东风未来社区浙江云计算数据中心新鸿基江河汇嘉里杭州城市之星浙大二院创新中心及萧山金融中心等一批有影响力的重点工程

欧特克和上海欧克依在中建八局浙江公司数字化转型的道路上无疑是发挥了重要作用希望未来中建八局浙江公司继续与欧特克及上海欧克依深度合作赋能企业运营与决策提升对数据的管理利用能力向着建筑行业全方位信息化管理和数字建造真正落地迈进

 邓程来 总工程师 中建八局浙江建设有限公司

中建八局浙江建设有限公司总工程师 邓程来图片来源中建八局浙江公司 

数字建造，必由之路与关键支撑

数字建造是建筑施工产业升级转型的必由之路和关键支撑对于中建八局浙江公司而言实现数字建造具有重要的意义中建八局浙江公司在数字建造优化流程创效创新驱动发展方面取得了较大进展并将从以下几个方面进一步推进数字转型和数字建造推进流程优化促进管理提升实现全链条流程化管理强化研发创新推动数字转型打造公司数字建造一体化平台实现BIM+数字建造管理模式发力智能建造树立行业标杆梯度实现全面数字化形成算法类和工艺类建造技术的持续升级迭代输出面向现场面向市场的智能建造产品和装备打造智能建造的行业标杆

中建八局浙江公司自成立初期便开始推进BIM应用的工作并积极推动BIM+数字建造的创新实践2017也是浙江公司成立的第二年便展开了与欧特克公司良性合作中建八局浙江公司于2023年成立数字建造中心将数字化信息化和智能化以及BIM有机融合推动企业数字化转型

中建八局浙江建设有限公司总工程师邓程来介绍说中建八局浙江公司正致力于在企业的各个层面推进数字建造希望通过数字建造合并的模式有效提升应用成果BIM赋能一线工程项目的管理成效最终实现价值创造品质保障的目标接下来中建八局浙江公司将深度践行数字化思维围绕企业核心价值链聚焦核心业务领域遵循价值创造的导向明确研发方向支持管理层级的生产决策依托BIM技术逐步迈向数字建造。

 

欧特克BIM技术助力高效解决土建、机电和基础设施关键难题

房屋建筑与基础设施是AEC行业中较为常见的项目中建八局浙江公司通过落实BIM技术应用过程来应对诸多难点与挑战譬如江河汇” 项目中中建八局浙江公司的BIM团队在港资业主的高标准和高要求下逐步实现LOD 350~LOD 400深度的精细化模型创建结合中建八局快模插件的使用以最高效快捷的方式将高精度模型创建出来有效缩短了BIM工作流的创建时间， 从而更高效的帮助项目团队处理BIM模型项目采用欧特克BIM技术进行精确模拟施工方案20余项避免了现场大型返工目前共计节约工期43 天以上通过碰撞检测模拟提出200余项优化建议减少有效变更30余项利用精确劳动力计划实现了资源平衡有效降低了劳动力峰值

云计算数据中心项目中建八局浙江公司BIM团队通过灵活运用欧特克解决方案来推行全方位全专业全过程应用BIM技术进行施工深化通过优化管线综合建立机电模型设备信息录入制定项目样板推演工艺流程等多重举措最终出具深化设计图纸用于指导现场施工运用DIPU模块化预制装配式模式进行施工， 采用BIM技术对主要机电管线和墙体楼板等构件进行深化设计和拆分形成预制段各预制段在工厂进行加工制造实现全过程数字化装配

在“德清联合国项目”中，项目团队应用包括欧特克Revit软件在内的BIM整体解决方案和工作流，解决了包括复杂造型、专业整合以及碰撞冲突等问题，其中包括最为常见的软、硬碰撞，净空分析与时间冲突等，有效规避了风险。其中， Revit+Dynamo的工具组合，帮助项目团队更好地处理了三维空间双曲面的复杂造型，从而可以更精确地对项目中的球形屋顶异型结构进行定位。运用Advance Steel进行项目的钢结构深化设计，提升了钢结构模型的精度。据不完全估算，针对深化设计和超限应对措施所采用的BIM 技术，可为项目节约工期35天以上。

  • 图3

    “江河汇”项目BIM展示区

    （图片来源：中建八局浙江公司） 

  • 图4

    DIPU模块化预制装配式施工

    （图片来源：中建八局浙江公司） 

  • 图5

    BIM机电模型展示

    （图片来源：中建八局浙江公司）

中建八局浙江公司总工程师邓程来总结说基于BIM技术的解决方案可实现对项目的有效检测及时发现设计中存在的不合理情况并配合多工种进行深化优化协同作业避免了诸多问题进而减少了不必要的损失另外在优化布局扩大使用空间方面通过BIM技术还可以直观地对机电管线进行综合排布与优化模拟施工建造节约成本同时利用BIM软件中的参数化功能提升了模型创建的效率并为装配式建筑的施工提供数据支撑同时也为后期进行信息化与智能化的运营维护和设施管理提供了平台基础

 邓程来 总工程师 中建八局浙江建设有限公司

Inventor+Revit 巧妙解决曲面造型难题

绍兴二环北路智慧快速路项目是2022年杭州亚运会的配套设施工程也是浙江省首批市政高架桥梁预制装配化项目全长约11.6km

高架路上下匝道在连接主体桥面和地面时会产生双曲面形式的空间曲线表现这一造型上存在很大难度仅使用Revit进行建模难以完全满足需求同时对于工期和效率都有严格要求的大型项目使用手动方式实现双曲面的效果需要耗费大量时间与精力且最终效果也不尽如人意为了提高模型质量提升工作效率项目团队最终运用Inventor软件弥补了Revit软件造型能力不足的短板在两款软件的无缝衔接下最终形成完整的解决方案相较于 Revit 通过楼板编辑形状功能去逐一调整和编辑点来分段拉伸面部造型的费时又费力Inventor 可以非常简便快速的就能轻松快捷的创建出一段平滑的三维空间曲面造型的桥梁上下匝道模型

在二环北路项目和柯诸高速项目的应用中中建八局浙江公司的BIM团队还在不断摸索中发现了其创新的应用点应用 Inventor 软件可以实现对桥梁的整体拼装和装配模拟

通过学习Inventor中的空间曲线和曲面的功能可以快速生成带有双曲效果的三维空间实体模型， 这使工程师们能够很好的解决高架立交桥中上下匝道以及带有向心角度的桥面模型构造问题同时借助 Inventor 软件中的应力分析功能还可以对桥梁的下部结构即桥墩和盖梁的受力进行计算和分析以验证其荷载与承载力

  • 图6

    绍兴二环北路总体规划BIM模型展示

    （图片来源：中建八局浙江公司）

  • 图7

    绍兴北环二路及东西延伸段智慧快速路工程项目中运用Inventor建立的复杂桥梁构件

    （图片来源：上海欧克依信息技术有限公司）

  • 图8

    在Inventor中对桥梁下部结构进行应力分析

    （图片来源：上海欧克依信息技术有限公司）

InfraWorks+Civil 3D+Vehicle Tracking 助力道路与配套地形 BIM 应用

在绍兴市北环二路及东西延伸段镜水路越兴路智慧快速路工程镜水路至越东路） 项目中配套的地面道路和周边地形是关键技术难点中建八局浙江公司的BIM团队运用InfraWorks软件从Bing地图中抓取数据并快速建立了地形模型同时根据现有水文条件和道路现状以及周边构筑物进行施工前期方案模拟并创建绕河高架环线的BIM模型

另外，在道路和地形的深化过程中，BIM团队还运用Civil 3D软件根据高程点或等高线对项目配套的地形地貌和路线进行细化，生成纵断面。进而进行装配，建立道路模型并生成横断面。最后， 通过放坡来精确计算出土方量。

另外，中建八局浙江公司BIM团队还运用Vehicle TrackingCivil 3D所创建的道路进行车辆轨迹路径扫掠分析的技能，以验证道路的转弯半径是否满足大型车辆行驶通过的要求。同时对道路的环形交叉口（环岛）进行细化并做车辆行进方案模拟。 

  • 图10

    由InfraWorks建立的包含桥梁和地形等在内的项目整体模型

    （图片来源：上海欧克依信息技术有限公司）

  • 图11

    在Civil 3D中深化的地形模型

    （图片来源：上海欧克依信息技术有限公司）

  • 图11

    在Vehicle Tracking中进行车辆轨迹路径模拟和分析以及环形交叉口细化处理

    （图片来源：上海欧克依信息技术有限公司）

专业解决方案配合专业技术服务才是制胜利器

在专业软件的使用过程中会经常出现各种各样的问题例如软件安装问题操作中途卡顿闪退过程文件丢失等棘手问题或者遇到一些新的有挑战的项目需要应用软件更先进更强大的功能特性时就需要有专业授权资质的服务供应商来提供专业的技术支持上海欧克依信息技术有限公司以下简称欧克依”）作为欧特克授权的金牌渠道利用其优势技术储备的资源有效解决了项目应用过程中的难题极大促进了项目应用的落地率

上海欧克依信息技术有限公司技术经理蔡萌介绍说欧克依与中建八局总部的合作最早可以追溯到20122019年开始进行全国技术巡演并第一次在技术层面上与中建八局浙江公司进行沟通和交流向客户全面展示了欧特克产品的强大功能与特性以及欧特克面向工程建设行业的BIM 整体解决方案与工作流在项目建设过程中可以发挥怎样的作用同时辅助中建八局浙江公司项目进行落地应用和实施

图11

Inventor建立的多边形直边切面盖梁模型(图片来源:上海欧克依信息技术有限公司)

中建八局浙江公司总工程师邓程来对欧克依多年来的服务表示肯定和感谢绍兴市北环二路项目通过蔡经理领衔的技术团队的悉心讲解使得工程师们基本了解和掌握了运用Inventor软件去构建造型较为复杂的桥隧模型包括呈多边形直边切面构造的盖梁等桥梁相关构件

上海欧克依信息技术有限公司技术经理蔡萌认为作为欧特克金牌渠道经销商和专业BIM服务供应商首先要把欧特克公司最新的BIM产品和最有价值的BIM技术提供给客户为客户切实制定完善的BIM整体或专项解决方案与工作流另一方面作为具有专业授权资质的技术服务供应商在提供软件产品的同时也要提供相应的技术支持与相关服务例如答疑解惑技能培训技术攻关解决项目需求等等总之就是要像专业顾问一样运用手中的技术来帮助客户解决问题以保障项目顺利进行

欧特克助力中建八局浙江公司向全方位信息化管理迈进

BIM技术是支撑建筑行业数字化转型的核心引擎，同时制造业和建筑业的融合推动建筑工业化也是大势所趋，但这是一项系统性、战略性、长期性的任务。目前我们正处于起步阶段，需要在关键技术、高端人才、正常环境、组织模式、企业协同等方面不断完善，需要全社会、全要素、全过程协作并系统推进。

中建八局浙江公司也荣获了国家级BIM技术应用大赛奖88含国家级一等奖11获得优秀BIM创新工作室等荣誉称号BIM技术的运用具备较大的使用意义和广泛的应用前景，可以推动建筑行业的全生命周期管理从而进一步提升工程建设行业在整体规划设计方案施工建造和运营管理等方面的科技水准推动AEC行业的全方位数字化管理和智能化建造

最后中建八局浙江公司总工程师邓程来总结说欧特克对于助力中建八局浙江公司的数字化转型发挥了重要作用对于优化工程建设行业的资源结构促进管理模式创新对于企业发展行业进步具有重要意义随着云计算大数据技术的发展结合AEC行业中BIM技术的应用现状希望未来中建八局浙江公司能够继续与欧特克开展深度合作赋能企业运营与决策提升数据管理和利用水平朝着工程建设行业全方位信息化管理和数字化建造方向阔步前行

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