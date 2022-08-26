早在新冠疫情爆发之前，VisiConsult 创始人 Hajo Schulenburg 和他的儿子 Lennart 就意识到，数字技术是使公司面向未来和提高客户服务质量的关键。他们的家族企业为质量控制检测构建 X 射线和计算机断层扫描解决方案，并根据每个客户的需求定制 X 射线机舱。“我们的客户需要使用我们的系统对其零件进行无损检测，确保内部没有缺陷或故障，”VisiConsult 总经理 Lennart Schulenburg 表示。

VisiConsult X 射线系统和解决方案既包含用于检测航空航天、石油和天然气、汽车和国防工业零件的大型工业系统，又包含用于执行现场检测的移动系统。