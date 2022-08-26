Visiconsult X 射线系统和解决方案
VisiConsult 是一家领先的工业 X 射线系统制造商，目前正在进行数字化转型。在过去 25 年中，该公司的业务已从编写软件发展为设计和制造定制机器。现在，它正在实现从实体产品到服务转型的多样化发展，利用数字孪生技术、人工智能 (AI) 和远程协作，以订阅的形式为客户提供 X 射线图像和图像解读。VisiConsult 的自动评估流程取代了物理和模拟质量控制检查，从而提高了产品验证的效率和成本效益。
Lennart 和 Hajo Schulenburg 使用 VisiConsult 的一个 X 射线系统检查正在进行质量控制检测的机器零件。
早在新冠疫情爆发之前，VisiConsult 创始人 Hajo Schulenburg 和他的儿子 Lennart 就意识到，数字技术是使公司面向未来和提高客户服务质量的关键。他们的家族企业为质量控制检测构建 X 射线和计算机断层扫描解决方案，并根据每个客户的需求定制 X 射线机舱。“我们的客户需要使用我们的系统对其零件进行无损检测，确保内部没有缺陷或故障，”VisiConsult 总经理 Lennart Schulenburg 表示。
VisiConsult X 射线系统和解决方案既包含用于检测航空航天、石油和天然气、汽车和国防工业零件的大型工业系统，又包含用于执行现场检测的移动系统。
工作人员调整机舱内的 X 射线装置。VisiConsult 定制的 X 射线机舱重达数吨，使用铅来阻挡辐射。 图片来源：Chris Mueller。
VisiConsult 的检测流程使用计算机断层扫描 (CT) 成像来生成零件的数字孪生
(英文)，在世界任何地方都可以通过远程服务对该数字孪生进行检查和评估。为 VisiConsult 及其客户工作的工程师发现并纠正数字孪生上的故障，然后将纠正措施传达给客户以进行部署。
在过去，成像过程需要物理模拟胶片和软件来检测微尺度的零件。如今的流程使用一系列数字探测器，在 X 射线图像的基础上通过图像处理执行自动图像评估，其提供结果的速度比模拟胶片快得多。VisiConsult 正在使用 AI 平台进一步开发该流程来自动检测缺陷，这种方法甚至比传统的 X 射线图像处理方法更可靠。AI 从评估的图像数据中学习，不断改进其有效性。
工程师正在审查 X 射线装置的三维模型。图片来源：Chris Mueller。
VisiConsult 开始进行数字化转型，以提高效率、降低成本并提高运营可持续性，这促使该公司采用 Autodesk 的产品生命周期管理 (PLM) 软件 Fusion 360 Manage（英文）。PLM 可帮助公司跟踪产品在其生命周期中的情况，使公司能够发现并减少浪费，延长产品寿命。
“在产品生命周期管理（英文）的支持下，我们得以将旧的基于纸张的 ISO 9001 流程带入数字世界。”Lennart 表示。“我们在全球各地都有员工，我们需要确保这些员工能够无缝地协同工作。因此，我们使用数字孪生来监视我们的系统在整个产品生命周期中的情况。”
Fusion 360 Manage 使用借助 Inventor 开发的三维模型，在自动化机器制造流程中控制新产品信息。它在解决方案构建之前就将 VisiConsult 与客户联系起来，确保公司得到它想要的 X 射线机舱规格。“我们可以提前对整个模拟模型进行编程；我们甚至可以在零件生产之前对其运行虚拟检测流程，”Hajo Schulenburg 表示。“我们可以模拟更改、优化更改，并不断改进设计。”
最终，PLM 缩短了新解决方案的上市时间。“这就是为什么说 PLM 是一款非常重要的工具，”Lennart 表示。“它使流程更清晰、更透明，并加快了一切速度。”
X 射线装置扫描零件。借助新的订阅业务模式，VisiConsult 客户将能够按需访问 X 射线图像和分析。
VisiConsult 现在已经揭开了其数字化转型的下一章：提供图像和图像解释即服务。客户将能够在订阅的基础上访问 X 射线系统，而无需大量的前期资本支出。使用 CT 软件和 AI，VisiConsult 可以构建要检测的实体零件的精确数字孪生，并运行不同的模拟。客户可以按需获取图像和分析，将装备和运营合格检测部门所需的高昂固定成本转化为可以轻松预测的可变成本。
这种模式还为制造业树立了一种典范式的转变：无损检测不再是简单的生产线末端的质量控制检测，而是可以作为工业传感器与制造流程相结合，产生大量的数据，用于优化生产或产品设计。
“按图像付费甚至按评估付费策略是数字化转型的绝佳示例，因为它远远超越了业务流程的层面，探索的是业务模式，它让我们想清楚我们是谁以及我们要做什么。”
—Lennart Schulenburg，VisiConsult X 射线系统和解决方案总经理
Lennart Schulenburg 查看通过 X 射线检测得出的图像和分析。VisiConsult 的自动图像评估流程提供结果的速度比模拟胶片快得多。图片来源：Chris Mueller。
作为德国机械制造业的领导者，VisiConsult 是业内首家将其核心产品从实体产品转变为服务的公司，以订阅模式满足客户需求。该公司继续在 AI、远程计算、3D 打印、机器人和可持续增长方面投入大量资金，以便在竞争激烈的行业中保持其技术优势。
为了更好地服务全球市场，VisiConsult 正在全球范围内建立解决方案中心，以便在客户所在的时区与他们讨论设备和图像订阅服务。这种方法比在海外建设新工厂制造检测机器更灵活、对客户响应更快、成本也更低。
“传统业务流程在未来将无法满足需要，”Lennart 表示。“我们的行业正在受到冲击。其他国家/地区也可以制造高质量的机器，并以较低的成本基础运营。我们需要觉醒并迅速行动，以保持我们在竞争力和技术方面的领先地位。”