天津市建筑设计研究院有限公司中国文字博物馆建设项目

中国汉字博物馆位于素有 “汉字之都” 美誉的河南安阳。项目建筑面积为6.83万平方米，是对原有展厅的改扩建，并延续了殷商时期的建筑风格和宫廷韵味。该项目由天津市建筑设计研究院有限公司（以下简称“天津建院”）设计。

古典的建筑形式、多样的空间组合、复杂的专业要求，都给设计带来了巨大的挑战。面对项目的复杂性、紧迫的工期和多参与方协同困难，天津建院提出了使用BIM和Autodesk相关技术及解决方案来提高协作效率与设计质量，指导外檐板材生产与加工，控制项目成本，协同各参与方， 并将信息模型向施工阶段有效传递，同时将信息模型作为数字资产，为未来的智慧城市提供数据基础。