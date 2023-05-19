近年来，中钢设备深入应用数字化技术实现设计仿真一体化与数字化交付，初步完成了数字化转型。

在上述过程中，欧特克软件(中国)有限公司(以下简称“欧特克”)为其提供了强大的数字化工具。中钢设备有限公司矿物加工部部长、北京中宏联工程技术有限公司总经理韩基祥介绍说，中钢设备从2013年就开始采用欧特克的Inventor进行全三维设计，并利用相关产品进行有限元计算与分析，对设备结构进行强度、运动、流体分析等，在设计阶段最大限度地预测实际工况下的运行情况，提高了设备的可靠性。在中钢设备的带式球团项目EPC+M+O全生命周期数字生态中，应用到了数个欧特克主流软件，如AutoCAD®、Inventor、Factory Design Utilities、Navisworks、Autodesk 3ds Max®、Forge、Vault、BIM360等。

目前，中钢设备已经实现了全面数字化设计，并在智能建造中纳入了数字设计理念，以便推进施工进度的科学管理。中钢设备还利用大数据决策以及神经网络计算，更加智慧的指导运营，让项目变得更节能、低碳。中钢设备的带式球团项目全生命周期服务包括 “E”“P”“C”“M”“O” 5个阶段，即:数字设计、智能建造、施工进度管理、大数据决策与管理及智慧运营阶段。欧特克的产品技术也贯穿了这5个阶段。

“E”——数字设计提升设计效率与设计质量

在EPC+M+O球团生态中，工厂布局设计有着十分重要的应用。谈及中钢设备为什么要做工厂布局设计，韩基祥表示:“此前，我们发现通过二维图纸，并不能有效地让客户真正理解我们的数字设计理念。于是，我们就思考如何能够让客户在第一时间，在建筑工程高阶段设计、数字项目营销阶段，就能够认知到数字设计的强大优势。中钢设备利用欧特克工厂设计套件Factory Design Utilities，将以往承建的200~800万吨带式项目中的设备模型都集成在资源库中，并对其进行轻量化处理。在使用时，把这些设备模型投影在二维CAD图纸上，就能一键生成三维模型。以造球室和带式焙烧机这两个核心车间为例，能够迅速给客户非常直观、沉浸式的体验。”

“同时，由二维CAD图纸带入设备的模型进行布置，一键生成三维空间下的工厂，把建筑的模型带入进行约束——这样快速的布置，还能够帮助中钢设备工艺设计部门在工厂布局的时候，特别是在建筑工程高阶段设计时，快速精准表达设计亮点，让客户有效捕捉设计亮点。”韩基祥补充道。

除了工厂布局设计，知识驱动的参数配置设计也是重要应用点。在EPC+M+O生态中，设计师将经验转化为参数，参数总结成规则和标准，将规则和标准通过Inventor iLogic进行程序编制，再和模型结合起来。在中钢设备的实践案例中，通过Inventor进行参数化设计，可以大幅提高设计效率。