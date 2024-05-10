前瞻设计引领“智电”新发展

VRED是欧特克旗下的专业三维可视化软件，可将复杂数据变为现实，具有可开发数字样机、加强协作以及审阅灵活性等优势。VRED支持在本地或在远程服务中创建高质量渲染，可轻松、准确地进行可视化、审阅和验证，同时支持在多种设备（包括 VR）上进行协作。

“我们也曾使用过许多款虚拟现实产品，随着时间的推移，VRED逐渐突显出越来越多的优势，尤其是它全面的功能和极强的灵活性。其中灵活性一方面是指VRED使用上的灵活性；另一方面， VRED提供了一个相对完整的产品，同时也开放了软件的API接口，使用户能够根据业务状态做一些适合自身的二次开发。比如说我们交付给设计部的最终交付物，需要包含两方面的内容：一方面是数据模型中的数据，另一方面是所有零件的色彩材质的定义。在保证A面质量完整交付的同时，要对这么多零件材质定义的交付是一个很大的工作量，如果采用全人工交付，在多个人员衔接过程当中难免会差生差错。这时我们就想到一个点，既然已经有了数字化的虚拟数据，那我们能不能从数据当中根据零件把所有车的材质做出来一个记录，把它导出成一个报表。后来在欧特克技术团队的支持下，我们最终实现了这个功能，虽然目前还是需要一些人为的介入跟下游的工程对接，但是确实是提高了工作效率。”喻志强介绍到。

虚拟现实技术在MG Cyberster的设计开发过程中也起到了很大的推动作用。MG Cyberster的研发初衷和实现难度要求这个项目不能以常规的流程和进度去推动，而要在有限的时间内，在项目纷繁复杂的过程当中去推进和完成。在这样一种情况下，欧特克的产品和技术作为坚强的后盾，让上汽设计实现了真正的数字化技术对整个项目的赋能。

“在做MG Cyberster的时候，从早期概念阶段的评审到最后量产，再到最终的数据评审，VRED 伴随了整个项目推进的过程，并在评审工作中起到了至关重要的作用。具体来讲，首先我们实现了完整体系的造型评审。造型评审有很多实现手段，从二维的大屏幕评审，到头戴式的虚拟沉浸式评审，再到我们自主开发实现的增强现实AR评审和XR混合式评审，我们通过VRED将这些评审手段打通和融合，前期通过全虚拟评审，加快评审速度，后期到了越来越接近最终交付时间点的时候，我们用虚拟数据和实体进行循环往复的多次迭代和交互，最终把MG Cyberster各种各样的细节打造的更加完美。”喻志强表示。

喻志强认为，像VRED这样的数字化产品和技术带来的最大的价值是效率和质量的提升。数字化技术对效率的提升显而易见，但更重要的是对质量的提升。质量是如何得到提升的？虽然研发时间缩短了，但在有限的时间内，团队通过数字和实物的交互实现了更多轮次的推敲。以前在有限的时间内，需要很长时间做出来一个实体模型，只能进行一轮推敲。但在使用数字化技术后，团队在有限的时间内可以进行更多轮次造型的推敲、迭代和优化，最终时间缩短了，质量也提升了。