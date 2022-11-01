国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为CG（即Computer Graphics的英文缩写），它既是一种技术也是一门艺术，几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动，如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计以及工业造型设计等。如今影视特效、3D动画制作与3D游戏制作已成为CG领域发展的前沿，随着元宇宙概念的兴起，CG未来将会有更丰富的使用场景与应用领域。

以3D动画制作为例，通常来讲，三维内容制作的一般流程主要包括前期制作、建模、纹理贴图、绑定、动画制作、视效制作、灯光设置、渲染以及后期处理等环节。在整个制作中，渲染是其中必做且非常重要的步骤。

渲染是指建筑设计、动画制作等利用Autodesk Maya 、Autodesk 3ds Max等软件制作好模型和动画之后，将所设计内容利用专业渲染工具如Autodesk Arnold来制作成最终效果图或者动画视频的过程。渲染可以使3D动画制作更具艺术性，可以说，渲染对于作品的最终呈现起到了决定性的作用。

设计师、艺术家和工程师每天都在努力创造具有极强视觉冲击力的设计、特效和体验。用户对于电影画面和视频质量的需求日益严苛，全新概念的汽车与建筑设计愈发复杂……渲染工作正面临前所未有的挑战。