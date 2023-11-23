欧特克助力江淮汽车革新汽车设计方式

推进数字化转型，离不开数字化工具。为推动公司核心竞争力的进一步提升，江淮汽车正在加快全数字化流程的探索和部署。在迈向更智能、更具创新性的设计过程中，江淮汽车采用了Alias® Dynamo等欧特克软件（中国）有限公司（以下简称“欧特克”）的数字化解决方案，从根本上改变了汽车的设计方式。

胡锦春透露，江淮汽车与欧特克很早就开始进行合作，从AutoCAD®到Alias及Autodesk VRED®等软件，江淮汽车都有使用。Alias® AutoStudio是欧特克的一款设计软件，支持用户通过单一设计流程创建产品并改进流程。利用Alias® AutoStudio 可以实现在不同的工作流和专业领域之间顺畅协作，提高工作效率，无需在孤岛式系统之间切换，同时可实现使用单个软件源完成从概念到生产曲面造型的设计流程。Alias® Dynamo是一款可视化编程平台，可用于创建自定义算法以处理数据并生成几何体。用户可以使用Alias® Dynamo 的环境创建一个可创建和修改Alias® AutoStudio几何体的脚本。创建脚本后，可以使用 Alias® Dynamo 播放器直接在Alias® AutoStudio 中运行脚本。利用自动化工作流更快地做出设计决策，参数化设计和可共享模板等工具使用户能够自动进行快速设计迭代。

“意大利设计中心主要以概念设计为主，AIGC（生成式人工智能）介入其中已经是一个不可阻挡的趋势，当我们了解了用户和未来产品的定位后，我们就会利用AIGC，让它给我们一些合理的方向。这些方向和后续的工作流都与欧特克软件紧密相关。

参数化设计的概念最早来源于扎哈的建筑设计，近几年来逐渐被应用在汽车上。参数化设计的应用范围极广，同样一个图案在外饰、内饰、HMI 、CMF、灯光以及交互设计上都可以应用，这些细节统一以后，整车的档次感和精致度可以上升一个很大的台阶。Alias 2019以后的版本加入了Alias® Dynamo 模块，改变了以往汽车设计师做参数化设计要跳到其他软件的状况。