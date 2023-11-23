欧特克助力江淮汽车革新汽车设计方式

安徽江淮汽车集团股份有限公司
基于严格的逻辑语言，Alias® Dynamo 实现了结构模型的精准创建和自动布置，大大增加了草图绘制的广度和深度。在欧特克解决方案的强劲赋能之下，江淮汽车设计团队仅需很短的时间便可得出最优化的解决方案，有效缩短了设计和交付周期。
中国作为全球最大的汽车市场之一，近年来吸引了众多国内外汽车制造商的参与。从最初的一穷二白以市场换技术，发展到如今的自主创新，中国汽车工业经历了翻天覆地的变化。当前，汽车产业正处于大变革时期，电动化、智能化、网联化及生态化成为汽车产业转型发展的方向，各项技术路线也呈现多元化发展。
江淮汽车意大利设计中心
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）始建于1964年，是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体，涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团。作为中国汽车制造业的重要参与者，江淮汽车凭借其深厚的技术积累和市场洞察力，成功实现了从传统汽车制造商向数字化汽车公司的转型。
江淮汽车意大利设计中心（以下简称“意大利设计中心”）成立于2005年，是中国汽车企业在意大利设立的第一家研发中心。目前，意大利设计中心有设计人员20余人，主要进行汽车前瞻设计，包含内饰、外饰、CAS、渲染以及实物模型等造型设计的各个专业，为江淮汽车设计既符合中国市场要求，又具备全球视野的汽车外观造型产品。国内消费者熟知的江淮和悦的造型就是意大利设计中心与合作伙伴携手完成的。在联合开发的过程中，意大利设计中心承担着传递东方审美观念的任务，与合作伙伴一起，将江淮的DNA融入和悦的设计研发之中。在和悦这款车型上，可以看出明显的中国元素，其前脸的设计灵感来源于中国汉唐建筑及京剧脸谱。
意大利设计中心充分利用都灵在意大利汽车产业的人才和技术资源等方面的优势，经过近20年的努力，从无到有，逐渐成长为一个具有国际水平的研发中心，该中心的成功不仅为江淮汽车在乘用车领域的突破性发展做出了重要贡献，也为中国企业在意大利设立研发机构提供了有益参考。
随着电动化、智能化等多重变革的到来，汽车行业面临着加速转型和提升竞争力的双重挑战。在这种形势下，江淮汽车将品牌向上的关键点放在了技术创新和品质提升上。技术创新作为“引擎”，一直在为江淮汽车的发展壮大提供着源源不断的动力。作为中国新能源汽车行业的先行者，江淮汽车坚持“节能、环保、安全、智能、网联、舒适”的关键技术研发路线，已在整车、核心动力总成、自动变速箱及软件系统等关键零部件研发、节能减排技术、智能安全技术、噪音技术、轻量化技术、新能源技术、制造工艺技术等方面取得了全面突破，江淮汽车正在持续打造企业的核心竞争力。
企业需要适应新材料、新工艺和新能源等领域的快速发展，并不断提高产品的质量和性能，实现更高效的生产和成本控制。当下，数字思维是致胜变革时代的关键“法宝”之一，汽车行业正借助数字化工具，拓展更为灵活、更具弹性的发展空间。
谈到江淮汽车的数字化转型，安徽江淮汽车集团股份有限公司意大利设计中心总经理胡锦春表示，“首先，数字化转型是当代企业必须要做的事，转型需要分阶段进行。数字化转型先要有顶层架构才有可能推行下去，转型需要企业的高层领导有充分的认知和授权，这一步江淮汽车已经完成了。其次，江淮汽车提出了“以智能领导智能”这样一个新的口号，一方面是说智能不光可以解放人的双手，它甚至可以代替我们做决策，以智能提供智能。另一方面，在我们跟用户打交道的过程中，会接触到很多用户数据，我们比用户自己更懂用户，我们能够依据这些信息提供更加匹配用户需求的服务，这是“以智能领导智能”的另一层含义。同时，因为传统制造企业进行数字化转型是非常困难的，所以需要互联网企业来赋能，江淮汽车跟一些互联网企业进行了深度的合作，并取得了不错的效果。再次，人的转变和人才的培养也很重要。我们很多的人员都是从传统车企和制造方面成长起来的，对于智能化需要一个重新认知和接受的过程，因此我们公司正在进行一定范围内的干部轮岗和再学习。公司也会带他们去认知外界，使大家都非常明确的认识到全行业都在做数字化转型，每个人都需要参与进来。这个是我们数字化转型做的第二步工作。那么在后面的一些步骤当中，我们会把数字化转型去进一步深入推进下去，总体而言江淮汽车的数字化转型正在非常有序的推进当中。”
推进数字化转型，离不开数字化工具。为推动公司核心竞争力的进一步提升，江淮汽车正在加快全数字化流程的探索和部署。在迈向更智能、更具创新性的设计过程中，江淮汽车采用了Alias® Dynamo等欧特克软件（中国）有限公司（以下简称“欧特克”）的数字化解决方案，从根本上改变了汽车的设计方式。
胡锦春透露，江淮汽车与欧特克很早就开始进行合作，从AutoCAD®到Alias及Autodesk VRED®等软件，江淮汽车都有使用。Alias® AutoStudio是欧特克的一款设计软件，支持用户通过单一设计流程创建产品并改进流程。利用Alias® AutoStudio 可以实现在不同的工作流和专业领域之间顺畅协作，提高工作效率，无需在孤岛式系统之间切换，同时可实现使用单个软件源完成从概念到生产曲面造型的设计流程。Alias® Dynamo是一款可视化编程平台，可用于创建自定义算法以处理数据并生成几何体。用户可以使用Alias® Dynamo 的环境创建一个可创建和修改Alias® AutoStudio几何体的脚本。创建脚本后，可以使用 Alias® Dynamo 播放器直接在Alias® AutoStudio 中运行脚本。利用自动化工作流更快地做出设计决策，参数化设计和可共享模板等工具使用户能够自动进行快速设计迭代。
“意大利设计中心主要以概念设计为主，AIGC（生成式人工智能）介入其中已经是一个不可阻挡的趋势，当我们了解了用户和未来产品的定位后，我们就会利用AIGC，让它给我们一些合理的方向。这些方向和后续的工作流都与欧特克软件紧密相关。
参数化设计的概念最早来源于扎哈的建筑设计，近几年来逐渐被应用在汽车上。参数化设计的应用范围极广，同样一个图案在外饰、内饰、HMI 、CMF、灯光以及交互设计上都可以应用，这些细节统一以后，整车的档次感和精致度可以上升一个很大的台阶。Alias 2019以后的版本加入了Alias® Dynamo 模块，改变了以往汽车设计师做参数化设计要跳到其他软件的状况。
Alias® Dynamo 是汽车行业当之无愧的前沿AI工具，它在多个层面上为项目提供全面支持，以实现汽车设计流程的数字化。Alias® Dynamo 可以提供给我们多种可能性，这些可能性相比以前非常智能和迅捷，工作人员只需要做选择和修改，这是 Alias® Dynamo 能够给我们提供的一个非常大的帮助。作为一款可视化编程软件，Alias® Dynamo 创建的自定义算法能够处理数据并生成几何图形。借助 Alias® Dynamo 参数化设计功能，快速建模和迭代可在短时间内完成，多个选项的快速生成、浏览能够帮助设计团队了解和权衡不同的方案，同时，面对修改工作，工作人员只需调整脚本参数即可对设计进行优化。
在实际的使用过程中，除了建立基于 Alias® Dynamo的参数化能力，我们还进行了软件的二次开发。编写自定义逻辑块8大类68个，将原软件中的基础零件组装成为了总成，实际应用时，只需拼装总成即可。与此同时，通过 Alias® Dynamo 可将图片转化成平面曲线（矢量图），也可以通过随机函数穷举图形。
除此外，后期渲染包括风阻分析，我们都在尝试用欧特克的软件来做解决方案。可以说，欧特克的软件和解决方案，无论是质量、数量还是时间方面，都给我们的设计流程带来了非常大的提升和帮助。我们的每一款产品中都凝聚着江淮汽车和欧特克并肩前行的工作价值，我们非常感谢欧特克带给江淮汽车的帮助。” 江淮汽车意大利设计中心总经理胡锦春介绍到。
作为国内智能新能源汽车的先行者，江淮汽车致力于实现电动化、智能网联化与商用车的融合发展。胡锦春表示，未来，江淮汽车还将持续与欧特克携手，构建智能新能源先发优势和产业底蕴，与产业一起共同描绘发展新篇章。
安徽江淮汽车集团股份有限公司意大利设计中心总经理 胡锦春
“欧特克的软件和解决方案，无论是质量、数量还是时间方面，都给我们的设计流程带来了非常大的提升和帮助。我们的每一款产品中都凝聚着江淮汽车和欧特克并肩前行的工作价值，我们非常感谢欧特克带给江淮汽车的帮助。”
——安徽江淮汽车集团股份有限公司意大利设计中心总经理 胡锦春
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