项目名称：广州市历史建筑数字化成果基于BIM-CIM技术的融合应用项目

项目特点及难点：古代中国建筑的维护和保护是一个必要的问题。如何在减少损坏的同时进行测绘，有效应用数字技术，建立古建筑的数字档案。在数字孪生环境中更有效地管理这些文化遗址、历史建筑和传统建筑。为每次修复提供数据基础，并模拟修复后的效果。更好地保护这些宝贵的文化遗产，留给后代。

技术亮点：该项目将BIM数据应用于古建筑保护及安全监测， 搭建了“CIM+名城”数据应用平台， 完成名城保护一张图。构建了“点云+BIM”的数据体系。开展了历史建筑BIM三维模型数据库（BIM古建筑测绘技术）， 以及历史建筑BIM参数化构件库（BIM参数化历史建筑构件技术）的建设。应用了场景漫游，数据档案管理等功能，有效推进了古建筑的管理，保护与活化工作。