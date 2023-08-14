迪卡侬是全球领先的体育用品设计商、制造商和零售商。作为一家体育用品公司，迪卡侬将可持续性作为其核心价值，确保其各项活动不会损害“人类共同的家园”。

该公司的 10 年可持续发展计划旨在将其商店和仓库的绝对温室气体排放量 (tCO2e) 减少 90%（以 2016 年为基准，截至 2026 年，含直接和间接排放量）。该公司计划于 2026 年实现的其他目标包括：商店和仓库用电达到 100% 可再生，降低全线产品的生态影响，以及所有可维修产品均由迪卡侬车间或其顾客进行修理。这些目标看起来可能很有挑战性，但迪卡侬证明，营造一种鼓励创新和技术的文化能够很好地实现远大的可持续性目标，而这些目标将有助于实现长期业务优势。