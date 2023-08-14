迪卡侬
为了实现其宏伟的 2026 年可持续发展目标，全球体育用品巨头迪卡侬公司正在使用技术解决方案来进行可持续产品设计和开发实践、转变产品和运营以及管理供应链。在此过程中，该公司将减少浪费、降低成本并赢得客户的忠诚度，这些客户根据对地球有益的因素做出购买决策，这表明可持续性工作与努力不仅可以帮助公司实现环境目标，还可以推动商业价值。
迪卡侬为数十项运动设计和制造产品，不断致力于产品创新，并确保产品具有可持续且经济实惠。图片来源：迪卡侬。
迪卡侬是全球领先的体育用品设计商、制造商和零售商。作为一家体育用品公司，迪卡侬将可持续性作为其核心价值，确保其各项活动不会损害“人类共同的家园”。
该公司的 10 年可持续发展计划旨在将其商店和仓库的绝对温室气体排放量 (tCO2e) 减少 90%（以 2016 年为基准，截至 2026 年，含直接和间接排放量）。该公司计划于 2026 年实现的其他目标包括：商店和仓库用电达到 100% 可再生，降低全线产品的生态影响，以及所有可维修产品均由迪卡侬车间或其顾客进行修理。这些目标看起来可能很有挑战性，但迪卡侬证明，营造一种鼓励创新和技术的文化能够很好地实现远大的可持续性目标，而这些目标将有助于实现长期业务优势。
“可持续性是首要任务，”迪卡侬高级设计项目负责人 Charles Cambianica 指出，“但大家都知道，只靠环保设计来实现可持续性是不够的。我们必须努力实现环保创新，也就是说，我们需要重塑我们的业务方式，不仅要降低每件产品的二氧化碳排放量，还要降低整个公司在全球范围内的二氧化碳排放量。”
事实上，纵观全球，在设计和制造各种空间、对象和体验的公司中，已经有越来越多的业务领导开始意识到可持续性商业案例的重要性。在 Autodesk 2023 State of Design & Make 全球研究报告中，80% 的受访者表示改进可持续性实践是一项良好的长期业务决策，而表示客户迫使其定义并实现可持续性目标的受访者占比同样高达 80%。
“我们要改变的不仅仅是材料，”Cambianica 说，“我们的设计方式同样需要作出调整，因为我们的目标是减少所有产品的碳排量。我们需要推翻之前的工作方式，全部从头再来。”
迪卡侬在全球拥有 1,700 多家店面，采用垂直业务运营模式来帮助公司更好地控制供应链，制造更接近顾客需求的产品。图片来源：迪卡侬。
迪卡侬成立于 1976 年夏，在 70 多个国家/地区设有办事处。迪卡侬的创始人是一群体育爱好者，他们希望开设一家能够售卖所有体育用品的商店。迪卡侬品牌最早出现在一辆金属灰的自行车上，现已名扬四海。迪卡侬的数字化之路是从公司发展过程中一些重要的节点开始的。
Cambianica 表示，几十年来，公司一直严格把控其供应链，这自然是有充分理由的。早期，迪卡侬的发展速度非常惊人。随着顾客需求的增加，迪卡侬通过经销商购买自行车零件时屡屡受挫，很快便陷入了延迟交货的困境。为了避免进一步影响客户体验，公司开始自行管控供应链。迪卡侬判断，由公司内部来设计、测试和制造所有产品将大大增加竞争优势，因为这样一来公司可以更好地控制生产节奏和质量，并能更深入地了解顾客的需求和痛点。事实证明，这一判断是正确的。
Cambianica 表示：“我们努力搭建一个生态系统，让我们的产品尽可能贴近客户的需求。这对供应链产生了巨大影响。要想生产更贴近客户需求的产品，那么工业足迹同样需要贴近客户需求。”
这一先见之明如今让迪卡侬享尽了甜头。迪卡侬现在在全球拥有 1,700 多家店面、105,000 名员工，业务范围涵盖数十个运动品类，每个品类都有自己的研发预算和费用，并围绕三个支柱形成统一认识：性能、价格和对环境的尊重。“从某种角度来说，其中每一个品类都非常关注可持续性，”Cambianica 说。
迪卡侬使用各种可持续材料，包括用塑料瓶制成的再生聚酯：将塑料瓶熔化后，挤制成纱线，然后织成织物，用于背包等产品。图片来源：迪卡侬。
Cambianica 不仅是迪卡侬高级设计项目负责人，还担任了公司的健身、跑步和健步走部门的设计总监，负责多个项目的监管工作，他率先响应公司在采用设计软件之际双管齐下提高可持续性的举措。Cambianica 表示：“如今，CAD 建模或数字化创作计划多种多样，使用的应用程序也各不相同，给流程统筹工作带来了一定困难。我认为我们需要进一步制定标准并建立数字链的支柱，众所周知，如果这一点能够落实到位，将会为我们带来许多好处。”
最重要的是重新审视迪卡侬的鞋履设计策略。为了帮某些鞋类产品制造鞋垫和中底，Cambianica所辖的一个团队开始试验“单一材料”，如热塑性聚氨酯 (TPU)。
在当今市场上，许多利用再生材料制成的鞋子都宣称自己为环保产品，却极难进行分离和再利用。TPU 可以转换为颗粒并重复使用，或许可以解决难以分离和再利用的问题。但是，仅凭材料选择并不能推动迪卡侬实现其可持续性目标。Cambianica 表示，即使将高级材料融入服装鞋履设计，与之前的材料工艺相比，二氧化碳排放量也只减少了 25% 至 30%。
Van Rysel 概念自行车的渲染图展示了衍生式设计的钛车架。图片来源：迪卡侬。
迪卡侬还在探索利用衍生式设计和 3D 打印技术更高效、更可持续地设计和制造产品，首先便是打造轻型自行车。自行车通常是使用碳纤维制造的。Cambianica 表示：“碳纤维不仅会浪费许多生产资源，而且难以回收。我们希望设计一款轻盈且对环境影响较小的自行车车架。” Cambianica 及其团队认为，迪卡侬的高性能 Van Rysel 自行车品牌采用可回收的钛车架，在重量和耐用性相当的情况下有效减少了材料消耗和碳排量，具备进入市场的条件。
迪卡侬的 3D 打印 Van Rysel PNPL 3.0 概念自行车于 2023 年 1 月在比利时 Velofollies 展览上亮相，让参观者得以一窥人工智能 (AI) 和 3D 打印技术是如何协助打印零件、构件甚至整个车架的，且整个过程均为本地完成、按需操作。
团队利用 Autodesk Fusion 360 提供的衍生式设计功能，探索了自行车车架的多种配置。衍生式设计借助 AI 的强大功能，根据迪卡侬的规范（所用材料的重量、数量和美观度指标）生成设计迭代，然后根据每位用户的需求设计最终的车架并进行 3D 打印。最后设计出的自行车不仅更具可持续性，碳排放量和材料用量也有所降低，而且生产效率得到了提高。
迪卡侬的高级设计项目负责人 Charles Cambianica 认为，新技术改变了设计与制造流程，因此设计师的职责也必须与时俱进。图片来源：迪卡侬。
迪卡侬继续推进其数字化进程，持续采用新软件和技术来改变公司的设计和制造流程，而 Cambianica 也认识到，公司设计师的职责同样需要与时俱进。“我们既希望使用最高效的既有工作方式，又希望让未来充满创新的可能性，这是一种微妙的平衡，”他说，“我们必须注意我们的变革节奏，以及我们为人类、地球以及整个行业创造的效益。”
“考虑到我们的立场，我们必须重新思考设计师的职责，”Cambianica 说，“是用铅笔绘制草图，还是去发掘人们的需求？很重要的一点是，我们认为设计师应该能够理解和预测与众多社会问题相关的用户需求，进而通过设计来解决这些问题。我们还要认识到，推动我们前进的不仅仅是纯粹的美感和市场趋势。”
迪卡侬正致力于在 2026 年实现商店和仓库用电 100% 可再生的目标，所用策略包括安装太阳能电池板。图片来源：迪卡侬。
除了现有的技术和流程改进之外，迪卡侬的领导层还致力于在公司范围内扩展可持续性计划。例如，在最大限度减少服装浪费方面，Cambianica 表示：“几年前只能发挥 75% 至 80% 的效率，我们也接受了。但现在，我们投入大量精力找出了具体的浪费环节并确定了相应的措施，效率成功达到了 100%。” 作为一家垂直运营的企业，迪卡侬正在研究如何为门店的照明和空调设备提供更具可持续性的能源，并开始培养无包装思维模式，希望减少材料浪费。
Cambianica 还发现，可持续性的长期价值根植于年轻顾客的期望值，因为年轻顾客倾向于购买那些致力于承担环境和社会责任的公司所生产的产品。“人们购物时看重的不仅仅是价格，”他说，“还有价值，我认为可持续性就是年轻人非常看重的一种价值。如果我们制造了一款价值 3 欧元的背包，消费者可能会询问其价格背后的影响，例如是否会对人类和地球造成不良影响等。”
迪卡侬的数字化旅程表明了可持续性、创新和以客户为中心的理念如何相辅相成，从而让整个企业从中受益。“最后，”Cambianica 说道，“我认为可持续设计对于保持竞争力至关重要。不采用可持续设计方法的企业将被抛在后面。”
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