数字化发展引领辉煌战绩



这些辉煌成绩的取得，源于九院一次次重大的选择，应用BIM就是其中的一次重要转型。谈到九院为什么要做BIM转型时，机械工业第九设计研究院股份有限公司高级研发工程师李丰认为，制造业永恒不变的就是变化，技术迭代导致工厂技术的越来越繁琐，对于汽车行业三年一小改，五年一大改已经成为常态。尤其近年来新技术的不断崛起，小批量，个性化，柔性生产导致产线更改变得越来越多，所以传统的二维设计方式已经不能满足设计要求。那么采用数字化手段，就是要完整应对制造业全过程的挑战。

九院的数字化发展历程大致经历了三个阶段。从2006年开始尝试应用三维进行方案表达，主要用一些示意性的模型进行方案的摆放，方便与业主进行方案的沟通。从2010年左右，九院进入数字化的全面起步阶段，主要依托项目团队在建筑设备各个环节上进行三维的设计，这个阶段更注重最终成果的交付。从2018年九院进入了整合创新阶段，自身的设计手段提升优化降本，最后实现整个过程的数字化升级。

九院高度重视数字化技术，在整体战略规划中，将数字化应用行业领先作为公司的战略目标之一，这也是九院的内驱力和外驱力共同作用的结果。九院通过满足不同客户市场需求，包括工程质量、建设周期、以及业主希望提升沟通效率的要求等，掌握项目的进度问题及时的闭环解决，形成自身数字资产，为工厂运维提供数据支撑等，这些共同形成了数字化应用的外驱力。对内九院实现自身提质降本，包括全面提升设计质量，减少因图纸问题产生的设计变更；降低施工和采购的成本;深化设计技术能力跨越式提升，实现业务拓展，加强工程的全过程掌控能力，核心竞争力快速提升。