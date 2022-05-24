绿色发展、高效协同等行业未来发展趋势对兼具性价比与功能特性的载具提出了更高要求。与此同时，循环使用、租赁共享等需求也在不断促进载具的单元化和标准化发展。

为突破产品品质、增强竞争优势、缩短开发周期，中集亟需革新第一代橡胶周转箱的设计和制造。中集智慧托盘有限公司产品部总经理李明对此坦言：“客户的需求在日益提高，只有我们的产品能够赶超竞争对手的标准，中集才有可能赢得更多客户。”

中集智慧托盘尝试从产品的设计层面找到突破口。通过与欧特克团队不断地切磋打磨，双方决定引入欧特克的衍生式设计——这一集合了机器学习和人工智能算法的设计工具，来革新中集传统的二维设计工作流程。在衍生式设计的帮助下，设计师只需输入设计的限制条件和其他附属条件，就能让计算机充分利用算力和机器学习衍生出的算法，提供成千上万的设计方案。同时，衍生式设计还能综合考虑材料节约、制造可行性等因素，从而充分平衡成本和质量，帮助企业提升竞争力。