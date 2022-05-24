深圳中集智慧托盘有限公司
依托中集集团强大的研发实力、雄厚的资源支持，中集智慧托盘以推动移动载具进入可循环科技时代为使命，致力于驱动行业的数字化和智慧化发展。中集不仅成功打造出卓越品质+专利认证的冠军产品，还成就了物流载具这一传统集装箱形态在新时代的智慧升级与变革。
中集智慧托盘推出的新款集装箱。由中集智慧托盘供图。
纵观今天的海洋物流运输业，无论是承载国际海运的巨型轮船，还是承托一件件货物的小小集装箱，安全、高效、环保和可持续都已成为行业大势所趋。随着物流行业整体发展步伐的加快，以及在相关产业政策的助推下，更贴近实际货物尺寸规格的中小型单元化载具开始登上国际物流舞台的中央，角色愈发凸显。
深圳中集智慧托盘有限公司（以下简称“中集智慧托盘”）正是在这样的背景下诞生的。依托中集集团强大的研发实力、雄厚的资源支持，中集智慧托盘以推动移动载具进入可循环科技时代为使命，致力于驱动行业的数字化和智慧化发展。在这一战略构想之下，中集智慧托盘携手欧特克开展了一系列创新探索和实践，以橡胶周转箱这一产品的前瞻性设计和制造为核心，中集不仅成功打造出卓越品质+专利认证的冠军产品，还成就了物流载具这一传统集装箱形态在新时代的智慧升级与变革。
中集智慧托盘利用衍生式设计对新款集装箱进行了概念设计（左图），并用欧特克Fusion 360进行建模（右图）。由中集智慧托盘供图。
绿色发展、高效协同等行业未来发展趋势对兼具性价比与功能特性的载具提出了更高要求。与此同时，循环使用、租赁共享等需求也在不断促进载具的单元化和标准化发展。
为突破产品品质、增强竞争优势、缩短开发周期，中集亟需革新第一代橡胶周转箱的设计和制造。中集智慧托盘有限公司产品部总经理李明对此坦言：“客户的需求在日益提高，只有我们的产品能够赶超竞争对手的标准，中集才有可能赢得更多客户。”
中集智慧托盘尝试从产品的设计层面找到突破口。通过与欧特克团队不断地切磋打磨，双方决定引入欧特克的衍生式设计——这一集合了机器学习和人工智能算法的设计工具，来革新中集传统的二维设计工作流程。在衍生式设计的帮助下，设计师只需输入设计的限制条件和其他附属条件，就能让计算机充分利用算力和机器学习衍生出的算法，提供成千上万的设计方案。同时，衍生式设计还能综合考虑材料节约、制造可行性等因素，从而充分平衡成本和质量，帮助企业提升竞争力。
在欧特克Nastran中进行应力/变形仿真。由中集智慧托盘供图。
在中集智慧托盘的二代橡胶周转箱引入衍生式设计之后，中集不仅一举解决了此前一直横亘在团队面前的二维设计与三维设计无法有效融合的难题，还实现了产品开发全流程的数字化设计、测试和迭代，从而仅在3个月的时间内就完成了设计制造方案，6个月就完成了产品的开发定型，大大缩短了产品的交付周期。
此外，凭借二代箱产品坚固度提升20%，变形度降低80%，以及在净载空间、折叠压缩比、空箱堆高数量、空箱装箱数等关键指标上的大幅提升，中集智慧托盘还成功拿下三项行业专利。
回顾第二代橡胶周转箱的设计开发，李明表示：“最令人惊喜的就是衍生式设计的引入大大提高了我们的设计效率和产品交付速度。从以前大约需要1年半到2年的时间，到如今4个月就完成产品设计，速率提升的同时还带来了竞争力的提升。”
“最令人惊喜的就是衍生式设计的引入大大提高了我们的设计效率和产品交付速度。从以前大约需要1年半到2年的时间，到如今4个月就完成产品设计，速率提升的同时还带来了竞争力的提升。”
—李明, 中集智慧托盘有限公司产品部总经理
全新的设计将二代箱产品的变形度降低了80%，坚固度提升了20%。由中集智慧托盘供图。
除了引入创新的设计方式，该产品的成功还离不开一个重要因素，那便是创新的商业合作模式。据李明介绍，在与欧特克团队的早期交流中，欧特克便推荐了优质的服务商作为技术团队加入到项目中来，以此形成“中集输出设计理念，欧特克出方案，服务商进行技术执行”这样一个三方联动、三位一体的合作模式。
李明表示：“基于集团对公司未来业务发展类型和发展前景的规划，中集智慧托盘将继续聚焦于橡胶周转箱，对这个兼具可持续发展效益和客户价值的王牌产品进行业务拓展，并通过不断做加法的形式来逐渐形成完善的产品体系和发展规模。”因此，多方联动的商业合作模式将在这样的发展路径中发挥诸多优势。
李明谈到，过去中集传统的产品研发，从立案到结案，再到产品最终投向市场，往往会经历1到2年，甚至更长的周期，这意味着公司很可能会在漫长的周期中丧失领先市场的机遇。因此，这种多方联动、各自发挥优势、互相弥补短板的方式，不但可以大大节约开发成本，加快整体研发周期，还能更快地将更成熟、优质的产品推向市场，为企业带来明显的经济效益和市场竞争力。
中集集团的总部位于中国深圳。深圳港是世界上最繁忙、发展最快的集装箱港口之一。
尽管中集拥有着二十余年丰富的载具设计制造经验，但面临整个海运物流行业不断扩大的发展规模以及公司不断拓展的业务疆土，中集也在积极地运用全面的网络布局和先进的技术组合来打造全网覆盖的循环运营网络，并助力实现产业数字化及数字产业化。
据李明介绍，公司目前的业务覆盖东南亚地区的越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国家，并南跨澳大利亚，西至欧洲大陆及美国。因此，打造共创共享的智慧全产业链将是公司实现业务覆盖全球这一宏伟目标的必然趋势。
目前，中集计划成立的智慧载具运营平台还在基础架构搭建的阶段。平台搭建完成后，将真正实现产品、集装箱、货物状态、客户端等多方的智慧联动，赋能利益相关者都能够参与到货物状态的管理当中，从而优化生产、采购、物流运输、仓储分拨、交付、回收等各个流程，形成智能化、数字化的有机开发循环系统，让移动载具真正进入可循环科技的时代。
展望未来，围绕大数据、物联网、云计算、人工智能等技术的创新，智能物流产业还将会迎来更广阔的发展机遇。从基于衍生式设计的创新产品设计，到全产业链的转型升级，数字化技术与智能制造的有机结合，将不仅带动载具这一产品形态实现智慧化变革，还将推动整个行业拥抱更为广阔的发展蓝海。