AUTODESK 联盟计划

加入 Autodesk 联盟计划后，可以通过在您的网站上放置我们产品的链接来赚取收入。访客可以通过这些链接在 Autodesk 站点上购买我们的产品，我们会向您支付销售佣金。
加入 Autodesk 联盟计划后，可以通过在您的网站上放置我们产品的链接来赚取收入。访客可以通过这些链接在 Autodesk 站点上购买我们的产品，我们会向您支付销售佣金。
我们已经与 CJ 广告联盟合作管理我们的联盟计划。请点击 CJ 广告联盟申请。一旦申请被审核并批准，您就会收到一封电子邮件，其中包含您的会员信息以及关于如何开始的说明。
申请和加入 Autodesk 联盟计划是免费的，没有最低销售要求。
CJ 广告联盟是全球顶级的联盟广告网络之一。CJ 联盟广告为我们的联盟会员管理跟踪、报告和佣金支付。
是的。您比我们更了解您的客户、他们的需求和购物行为。一旦申请获得批准，您就可以灵活地将 Autodesk 链接放置在您的站点和博客的任何位置。最佳放置位置至关重要，可帮助您最大限度地提高点击率和销售额，从而为您带来更多引荐费。
注意：您只能使用 CJ 广告联盟提供给您的文本链接、标识、横幅和产品图像。
是的。我们接受并审核来自许多国家/地区的申请，您可以在多个网站上推广我们的产品。为了简化流程，对于您的所有网站，可以使用一个联盟帐户。
是的，请在申请时与我们分享您的促销方式（社交媒体、电子邮件等）。
联盟会员可以销售 AutoCAD 产品、Civil 3D、Inventor、3ds Max、Maya、及其他 Autodesk 产品。
不可以。您只能按产品的折后净价赚取佣金，而不能在税费和运费上赚取佣金。
CJ 广告联盟官方网站是您解答许多问题的理想资源。
要了解最新的功能并获取最新的效果报告，请登录您的账户。如果找不到问题的答案，可以通过以下方式给我们发送电子邮件：affiliate.team@autodesk.com
请使用“联系我们”将技术问题和疑问直接发送给我们。
您是否需要其他创意素材和产品信息？您对如何推广 Autodesk 是否有疑问？
您对广告联盟或帐户是否有疑问？