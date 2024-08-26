电影观众最早接触运动图形是在 20 世纪 50 年代，当时电影制片厂聘用图形设计师来制作动态片头字幕，为电影定下基调。这些设计师为片头字幕选择的插图、节奏、声音、颜色和字体与影片的情绪和态度相得益彰。

Saul 和 Elaine Bass 是早期制作好莱坞片头字幕最著名的运动图形美工师。Saul 首次引起轰动的作品是《七年之痒》(1955) 以及 Alfred Hitchcock 执导的电影，如《捉贼记》(1955)、《西北偏北》(1959) 和《惊魂记》(1960)。后来两人合作了《斯巴达克斯》(1960)，1961 年结婚后他们又继续合作了很多年。



在这几十年间，运动图形技术突飞猛进，不仅在视觉媒体行业大受欢迎，在技术方面也是如此。如今，大多数视觉美工师都使用先进的运动图形软件来制作动态视觉效果，用于各种用途：



片头字幕：如今，最初的运动图形体验比以往任何时候都更有生命力，不仅是电影，最重要的是电视剧也使用运动图形制作片头字幕。当前或最近的电视剧中一些著名的片头字幕包括：《怪奇物语》、《权力的游戏》、《大楼里只有谋杀》、《真探》、《间谍亚契》、《广告狂人》、《西部世界》、《猎魔人》等。



广播媒体：由于运动图形可以很好地说明难以理解的观点或数据繁杂的事实，许多广播媒体（如新闻机构）都使用运动图形来展示图表、图形、地图和其他概念，并使用运动图形进行广播品牌宣传。



广告/营销：公司和代理机构可以利用运动图形制作更吸引人、更令人印象深刻、更具娱乐性的材料。例如，产品视频和说明性视频可以通过添加运动图形变得更加有趣和令人难忘，而且这种选择的成本往往低于制作完整的角色动画。



网站：网页设计师越来越善于将运动图形融入用户界面，以提高可用性和用户体验。



零售：无论是餐厅菜单还是商店公告栏，越来越多的零售标识都采用平板显示器。随着这一变化，运动图形也已成为现场零售宣传中的一个重要因素。



社交媒体/创作者：自己动手制作运动图形 - 从在线软件模板到结合音乐、文字、图像和运动的简单应用程序 - 深受病毒式模因制作者和社交媒体影响者的欢迎。



无论行业或视觉媒介如何，任何想要概述一组事实要点或概念的人都可以从运动图形简单而有力的沟通中获益。与通常讲述叙事故事的完整动画相比，运动图形通常更容易制作，成本也更低。

