运动图形

运动图形：直观地增强数据和信息传递

二维或三维运动图形的动画设计元素可以通过先进的运动图形软件的强大功能，使任何信息或消息变得更生动、更引人注目。

在计算机渲染图中，白色小球沿着黄色轨道前进。

什么是运动图形？

运动图形实际上就是动画图形设计。它采用形状、文本和图像等设计元素，并将这些元素置于动态中，这么做通常是为了帮助直观地描述一组信息，如制作信息图动画。

牙齿和螺钉的计算机渲染图。

运动图形的实际应用

电影观众最早接触运动图形是在 20 世纪 50 年代，当时电影制片厂聘用图形设计师来制作动态片头字幕，为电影定下基调。这些设计师为片头字幕选择的插图、节奏、声音、颜色和字体与影片的情绪和态度相得益彰。

Saul 和 Elaine Bass 是早期制作好莱坞片头字幕最著名的运动图形美工师。Saul 首次引起轰动的作品是《七年之痒》(1955) 以及 Alfred Hitchcock 执导的电影，如《捉贼记》(1955)、《西北偏北》(1959) 和《惊魂记》(1960)。后来两人合作了《斯巴达克斯》(1960)，1961 年结婚后他们又继续合作了很多年。

在这几十年间，运动图形技术突飞猛进，不仅在视觉媒体行业大受欢迎，在技术方面也是如此。如今，大多数视觉美工师都使用先进的运动图形软件来制作动态视觉效果，用于各种用途：

片头字幕：如今，最初的运动图形体验比以往任何时候都更有生命力，不仅是电影，最重要的是电视剧也使用运动图形制作片头字幕。当前或最近的电视剧中一些著名的片头字幕包括：《怪奇物语》《权力的游戏》《大楼里只有谋杀》《真探》《间谍亚契》《广告狂人》《西部世界》《猎魔人》等。

广播媒体：由于运动图形可以很好地说明难以理解的观点或数据繁杂的事实，许多广播媒体（如新闻机构）都使用运动图形来展示图表、图形、地图和其他概念，并使用运动图形进行广播品牌宣传。

广告/营销：公司和代理机构可以利用运动图形制作更吸引人、更令人印象深刻、更具娱乐性的材料。例如，产品视频和说明性视频可以通过添加运动图形变得更加有趣和令人难忘，而且这种选择的成本往往低于制作完整的角色动画。

网站：网页设计师越来越善于将运动图形融入用户界面，以提高可用性和用户体验。

零售：无论是餐厅菜单还是商店公告栏，越来越多的零售标识都采用平板显示器。随着这一变化，运动图形也已成为现场零售宣传中的一个重要因素。

社交媒体/创作者：自己动手制作运动图形 - 从在线软件模板到结合音乐、文字、图像和运动的简单应用程序 - 深受病毒式模因制作者和社交媒体影响者的欢迎。

无论行业或视觉媒介如何，任何想要概述一组事实要点或概念的人都可以从运动图形简单而有力的沟通中获益。与通常讲述叙事故事的完整动画相比，运动图形通常更容易制作，成本也更低。

使用运动图形的优势

可视化复杂的创意

仅用文字或图像很难表达高层次的概念。运动图形可以用作视觉辅助工具，传达大大小小的创意。

 

吸引广大受众

使用运动图形强化的信息往往更有吸引力、更具娱乐性、更能吸引广大受众。

 

打造额外的视觉特效

如果您想让人们注意到图表、表格或图形中的重要数据，运动图形可以让这些数据栩栩如生。

 

更好地传递信息

运动图形可以增加信息或故事的深度。将运动图形与音乐、文字或口述文案相结合，可以制作出完整的广告、音乐视频、教程等。

 

寓教于乐

利用运动图形将业务与娱乐相结合，使产品、培训和其他视频更有趣、更吸引人 - 成本往往低于完整动画。

 

Autodesk 运动图形软件

Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息
传媒和娱乐软件集

使您的工作室具备大规模渲染和仿真能力，同时为美工人员配备强大的建模和动画工具

产品详细信息

运动图形灵感

角色在计算机渲染图中呈现。

ALT/SHIFT

创意运动图形

这家德国专业创意工作室使用 Autodesk 3ds Max 等软件，将建筑 （英文）、室内设计和其他客户的愿景变为现实，实现了二维和三维设计动画和运动图形。

 

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图片来源：ALT/SHIFT

病毒的计算机渲染图显示剖面细节。

疾病控制与预防中心

医学运动图形

由五人组成的医学插图团队使用 Autodesk 软件和其他工具，通过三维设计、动画和运动图形为疾病控制与预防中心传达健康风险。

 

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图片来源：CDC

数字化绿色景观的计算机渲染图。

jformento

三维运动图形

出生于巴西的 Jon Formento 带领着自己的三维视觉工作室，在 Autodesk Maya3ds Max 的帮助下，为知名客户制作三维运动图形以及产品和建筑可视化

 

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图片来源：jformento

运动图形资源

欢迎通过 AREA 在线中心查找有关动画（英文）、视觉特效、运动图形和设计可视化领域的所有新闻、案例和教程。您可以在这里发布作品，也可以向他人学习。

 

专业视觉美工师和内容创作者 Phil Radford 开设了 MayaGuy YouTube 频道，内容涵盖三维动画（英文）、合成、运动图形、模拟、数字蒙版以及 Autodesk Maya 和 Bifrost 的其他方面。

 

该视频系列由五个部分组成，介绍了使用运动图形工具集和 Autodesk Maya 的其他功能创建和编辑不同运动图形类型的所有信息。

 

有关运动图形的常见问题解答 (FAQ)

什么是三维运动图形？

三维运动图形与其他运动图形一样，都采用不同的图形设计元素，并将它们设置为运动状态，以说明要点或传达信息。具体来说，三维运动图形与更常见的二维运动图形不同，后者是在 x-y 平面上通过平面设计元素创建运动。某些运动图形软件还支持使用在三维网格上移动的三维模型制作运动图形。

 

与流行的三维动画电影一样，三维运动图形通过运动表现出更强烈的深度感。

二维运动图形和三维运动图形之间有何区别？

二维运动图形和三维运动图形的区别在于作品中使用的图形元素类型，也可能与使用哪种软件制作有关。

 

运动图形实际上是为图形设计元素（文本、形状、图像等）制作动画。它们通常是二维视觉效果，大多数视频剪辑软件都包含一些二维运动图形功能。用于创建更高端图形和动画的软件，如 Autodesk Maya，包括二维和三维运动图形。使用三维运动图形时，图形元素位于三维网格上，使最终效果看起来更有深度。

动画和运动图形之间有何区别？

动画（英文）和运动图形之间的区别在于，运动图形是一种特定的、有限的动画类型，而动画可以描述任何使静态图像或对象移动的视觉媒介，包括手绘卡通定格动画、三维 CGI 动画和运动图形动画。

 

尽管运动图形在技术上属于动画，但该术语通常指的是将图形设计元素设置为运动的技术。可以将其视为动画图形设计。同时，动画一词通常是指包含角色和叙述的电影故事作品。

运动图形与视频剪辑相同吗？

运动图形与视频剪辑不同，但视频剪辑师通常使用运动图形。设计出色的运动图形本身就是一项技能和艺术形式，可以轻松成为一份全职工作，在这项工作中，创作者只需处理二维和三维图形组件。

 

与此同时，视频剪辑师通常将拍摄的视频、音乐、声音轨迹、特效和运动图形拼凑在一起。视频运动图形美工师还可以将音乐和有声音频与运动图形元素结合在一起，但该领域不像视频剪辑那样包罗万象。