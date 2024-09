Maya 的多功能性就在这里派上了用场。Will 告诉我们,Axis Studios 已经“深深扎根到 Maya 中。我们的所有绑定工具都在 Maya 中编写,在动画中也是一样。我们所有的动画工具、动画流水线和绑定流水线都基于 Maya 构建。Maya 现在是,在可预见的未来还会是,该流水线不可或缺的一部分。” 但他们的美工师往往使用各种不同的创意软件。“我们有一些美工师喜欢在 ZBrush 或 Mudbox 中工作,但 Maya 的绝妙之处在于它功能多样:我们可以轻松获取某人在 ZBrush、Mudbox 或任何其他软件中完成的资产,然后可以无缝地将其导入 Maya 并集成到我们的流水线中,并基于该输出构建我们的绑定。”



Maya 还有助于应对缩放挑战。当您设计的场景中分布着大小如此悬殊的资产时,布景非常重要,您必须防止资产的移动与其所处环境不成比例。Georg 告诉我们:“Maya 实际上帮助我们妥善完成了布景。我们在 Maya 中完成了所有镜头特定的布景,然后与我们的布局和动画团队共享,这样他们就可以看到我们稍后在灯光中看到的内容。然后,我们将它与我们的位置值一起传过来,所以团队也可以在灯光下看到它。为每一个镜头寻找最佳合成,这实际上是在 Maya 中完成的,作为我们的装配和基于镜头的流水线的一部分。”



Axis Studios 的所有这些努力都得到了回报,因为他们有机会在 Twitch 上观看 Wizards of the Coast 对先导预告片的直播。美工师很少能实时看到人们对其作品的热情赞扬。“光是坐着看这个直播,看到这些人的弹幕评论,就已经很有成就感了,”Will 告诉我们,“每个人都为这个项目付出了巨大的努力,看着屏幕上划过的一条条好评弹幕,让我们倍感欣慰,备受激励。”



欣赏了《Ikoria:比蒙巨兽之巢》预告片中展示的令人印象深刻的的美工和设计后,我们期待着 Axis Studios 和 Wizards of the Coast 的下次合作会碰撞出怎样的火花。