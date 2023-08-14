PM GROUP
随着工程建设 (AEC) 领域的迅猛发展，该行业在满足需求方面面临着诸多挑战，从供应链中断到熟练工短缺等等。许多公司都在努力吸引他们所需的人才以保持健康发展。为了培养熟练的劳动力，国际项目交付专家 PM Group 以人员而非技术为主导，使用技术来支持人才，而不是反过来。这样，公司不仅增加了人员数量，还提高了工作质量。
PM Group 意识到，工程建设行业对技能型人才的争夺业已白热化，企业必须尽快开始重点培养人才。图片来源：PM Group。
施工行业是一个非常坚韧的行业，而这个行业建造出的房屋同样如此，可以抵御飓风、地震和洪涝灾害。然而，虽然工程建设行业今年迎来强势开局，但仍然面临着许多严峻挑战，包括材料成本波动、供应链受阻、人才模式震荡以及自然灾害波及全人类，等等。
虽然经济学家并未停止对全球经济衰退的调侃，但根据 Associated Builders & Contractors (ABC) 于 2023 年 1 月发布的报告，超过半数 (53.7%) 的美国建筑公司认为其销售额有望在未来六个月内实现增长，近四成 (38.9%) 则预计其利润率将在同一时期增长。市场研究机构 Research and Markets 的一份报告显示，全球施工行业自 2018 年到 2023 年间的复合年增长率预计将达到 4.2%，而该行业规模亦将于 2023 年达到 10.5 万亿美元。
跨国工程建设企业 PM Group 的数字化精益项目交付组主管 Coral Butler 表示：“施工业迈入了前所未有的繁忙时代。”为了适应不断加快的发展节奏，这家总部位于爱尔兰的公司于 2021 年制定了为期四年的数字化战略。该公司针对提高技术采用率制定的路线图主要侧重于如何利用 Autodesk Construction Cloud 等系统充分挖掘基于远程服务的协作和建筑信息模型 (BIM) 数据。PM Group 注意到，采纳数据见解和数字化工作流后，他们得以更快、更安全、更统一地向客户交付项目，且交付质量也更高。
但是，Butler 承认，技术本身并不能推动变革。PM Group 意识到，要想达成预期目标，必须拿出之前引进技术的精力来重点培养人才。“我在这个行业待了 20 年，一直把重心放在技术方面，直到五六年前，”她说，“我开始用更成熟的眼光看问题，也开始意识到以人为本的重要性。我开始把重心放在人才上，因为技术是为了辅助人才而生的。”
来自 PM Group 的 Coral Butler 在 2022 年 Autodesk University 上发表剧场演讲并讲述了该公司实现技术和人才同步的历程。
Autodesk 在其 2023 State of Design and Make 全球研究报告中探讨了与人才和劳动力有关的类似难题。该研究发现，对于那些设计和制造各种空间、场所、对象和体验的公司而言，吸引和留住人才是公司业务领导面临的最大挑战之一。
除了日益激烈的人才竞争外，工作本身也发生了根本性的变化：根据 Autodesk 的报告，72% 的业务领导表示，劳动人口最近三年以来的发展甚至超过了之前二十五年的总和。面对这样的发展速度，90% 的业务领导表示，企业必须提升技能。还有 50% 的业务领导表示，他们雇用的员工缺少必要的技能，他们打算为这些员工提供在职培训。
所有这些因素进一步凸显了人才在数字化转型计划中的重要性。虽然企业可以投入大量资金引进技术，但如果作为技术使用主体的人力资源的数量和质量不到位，技术便无法发挥效用。
“我之前一直把重心放在技术方面，直到五六年前，我开始用更成熟的眼光看问题，也开始意识到以人为本的重要性。我开始把重心放在人才上，因为技术是为了辅助人才而生的。”
- Coral Butler，PM Group 数字化精益项目交付组主管
在这样的大背景下，许多公司还在为了吸引和留住人才而绞尽脑汁，而 PM Group 却早已将其员工视为投资对象而非商品，并有效扩大了员工队伍。实际上，在过去 18 至 24 个月中，PM Group 在全球范围内雇用了大量员工。
而充盈的人才带来的挑战与人才短缺有所不同。“我们的员工数量增幅明显，”Butler 表示，“为此，我们必须保障自身能力、技能组合与培训水平，确保我们的工作方式不会因为新员工的流入而遭到污染或削弱。”
Butler 称，以人为本的策略不仅帮助 PM Group 避免了人才短缺，也有利于实现人才激增。例如，PM Group 倡导工作/生活平衡和心理健康的文化。这意味着，PM Group 会采用省时措施来快速推进项目，同时为员工提供必要的休憩空间，避免员工过度疲劳。
“作为经理，我的工作是确保我的团队尽可能发挥最高水平，尽可能交付最优质的成果，”Butler 说。此外，她还补充道，员工的健康状况会影响工作质量，进而左右整个项目的成功，最终影响到客户满意度。
为此，企业还需要采取其他最佳实践，包括团队领导和团队成员之间定期“测温”、通过 15 分钟的会面来改善沟通和团队合作、管理客户期望以确保工作范围和进度保持在合理水平，以及提供心理健康相关资源来帮助员工及其家人应对压力。
适当给予认可同样非常重要，包括提高薪酬、提供晋升机会甚至在其他员工面前给予口头表扬。“我既然接受了这个职位，就一定要能够给予员工应有的认可，”Butler 说，“只有团队领导认可了团队成员的价值时，团队成员才能与领导齐心协力，忠诚于领导，忠诚于公司。”
PM Group 使用模型和物流应用程序来捕获和共享实时的沉浸式施工现场信息。此方法可提高安全性，节省时间、精力和能源。图片来源：PM Group。
PM Group 以人为本，从容发挥技术的最大价值。反之亦然，PM Group 以技术为先，轻松挖掘员工的最大潜力。
PM Group 使用模型和专有的物流应用程序来捕获和共享实时的沉浸式施工现场信息。这样不仅可以提高安全培训效率，而且能让工作人员和承包商在实际进入场地之前提前熟悉场地。除了提高安全性外，这种做法还简化了工作流程，节省了时间、精力和能源。
人才和技术都掌握了更优质的数据，可确保团队和工具获取必要的信息和输入。 Butler 说：“我们的物流应用程序每天都会更新起重机活动轨迹和行人的变化，确保准确反映当天信息，而不是几个月前的信息。”
PM Group 广泛询问从内外部工程师处收到的每个模型。“我们制定了一个记分卡，如果模型没有达到我们认为对于模型运行状况比较关键的指标，就不会使用该模型。我们会将结果告知工程师并给出修复方法， 然后要求他们重新提交模型。”
更加严格地布置前端模型可确保提高工作效率，并优化后端的质量控制水平。这样还创造了新的岗位：Butler 表示自己设立了一个名为“模型 QA 技术员”的岗位，希望在工程师和客户之间提供数据联系。这一岗位前几年尚不存在，但如今 Butler 的团队已有三名模型 QA 技术员，“每个项目都想配备一名模型 QA 技术员，”她这样评价这一岗位，“这确实提高了我们提交的内容的质量，也有效引导了客户对于主工程师工作成果的预期。”
PM Group 设计的强效药制药厂荣获 2022 年 ISPE FOYA 药厂一体化类别奖。图片来源：PM Group。
为了保持员工和技术的积极发展势头，PM Group 以技能评估和规划为切入点，针对人员配置和员工职业发展进行了长远的规划。
“业界严重低估了技能组合评估的作用。许多人甚至还没有真正了解自己能否胜任，就迫不及待地要上岗了，”Butler 如此说道。对于工程职业发展路径和工程建筑，PM Group 一视同仁。“通过技能组合评估，我们可以了解到员工现阶段的情况、员工未来五年内的需求以及我们可以给予的帮助。”
另外，在进行技能组合评估时，我们还需要了解自身业务的发展方向，了解业务对技能的需求，了解如何武装现有人才并迎接未来的职业挑战，例如，我们可以推行数字化学徒制。
“如果我希望某个人加入这个行业，希望他做一名电工，此时学徒制可以提供很大的帮助。但是，目前却没有相应的学徒制来引导人们走上 BIM 冲突管理员的发展路径径，”Butler 说，“这是我们行业的一大失误。我们必须进一步加强人才培养工作。”
Butler 表示，人才培养的重点并不是和风细雨，而是运筹帷幄。如果团队领导能洞悉团队成员的长处和目标，就可以更清晰地针对人员和技术进行明智的投资，从而让个人和企业都收获丰硕的果实。
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