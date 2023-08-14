施工行业是一个非常坚韧的行业，而这个行业建造出的房屋同样如此，可以抵御飓风、地震和洪涝灾害。然而，虽然工程建设行业今年迎来强势开局，但仍然面临着许多严峻挑战，包括材料成本波动、供应链受阻、人才模式震荡以及自然灾害波及全人类，等等。

虽然经济学家并未停止对全球经济衰退的调侃，但根据 Associated Builders & Contractors (ABC) 于 2023 年 1 月发布的报告，超过半数 (53.7%) 的美国建筑公司认为其销售额有望在未来六个月内实现增长，近四成 (38.9%) 则预计其利润率将在同一时期增长。市场研究机构 Research and Markets 的一份报告显示，全球施工行业自 2018 年到 2023 年间的复合年增长率预计将达到 4.2%，而该行业规模亦将于 2023 年达到 10.5 万亿美元。