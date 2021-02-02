MAX BÖGL
磁悬浮助力实现更安全、更高效的城市交通
德国建筑和基础设施公司 Max Bögl 将磁悬浮（磁悬浮列车）技术推向新的高度—通过世界最大的货机之一将磁悬浮列车从德国空运到中国。列车已经部署在该公司位于中国四川的全集成磁悬浮列车系统的示范轨道上。随着欧洲更多可行性研究的进行，Max Bögl 证明这是一种适合地方公共交通的可持续且经济高效的城市交通解决方案。
根据为上海磁浮列车示范运营线 (Transrapid Shanghai)（2002 年开始运营的商业高速磁浮列车线）供应轨道的经验，Max Bögl 设计了一个全新的全自动化城市交通解决方案：Transport System Bögl (TSB)。虽然目前欧洲正在进行可行性研究，但该系统的列车已经在中国进行示范运营。
TSB 产品经理 Andreas Rau 说：“我们完全相信，这种磁悬浮列车将彻底改变公共交通的未来。”“我们现在能够以一个完整的轨道、车辆和运营技术包的形式，提供一个环境可持续发展更好、成本效益更高的交通系统。”
Max Bögl 的 TSB 系统最近荣获火车和飞机组别的 2020 年红点产品设计大奖。图片来源：Firmengruppe Max Bögl。
据 Max Bögl 称，TSB 和 Transrapid 磁悬浮系统有几大区别。首先，TSB 是单一来源提供的全集成包。Max Bögl 旨在为客户提供全方位服务解决方案，包括从规划到车辆制造、现场组装和系统运行等各个方面。Transrapid 磁悬浮系统侧重于速度，而 TSB 的设计则面向更复杂的用途：为人口稠密的城市提供面向未来的公共交通。
这意味着，尽管 TSB 速度较慢，速度为 150 km/h (95 mph)，但它更安静，噪音几乎为零，没有振动。该系统也很灵活，可以跨多种城市地形运行。它可以采用高架铁路形式安装在地面上，甚至可以采用地下交通系统形式安装。
这种适应性是由相当精确的基础设施设计使然。TSB 车盘从内侧与铁轨咬合，然后被磁铁向上拉到略高于四分之一英寸的高度。这使得轨道非常窄，非常适合空间有限的城市地区。
轨道由混凝土制成，与列车车厢一起构成 Transport System Bögl 的主要部分。图片来源：Firmengruppe Max Bögl。
TSB 的尖端技术能促成更安全、更高效的运行。Rau 说：“与传统的交通系统相比，它水平很高。”与传统的轮轨系统相比，无人为错误的自动化无人驾驶操作和磁悬浮技术的优势相结合，能使运行成本降低 20%。Rau 说：“TSB 可以按需运行，这样可以避免在非高峰时间和农村地区出现空车。”
列出运行也几乎没有磨损，更具成本效益。例如，与有轨电车的车轮和铁轨相比，轨道和车盘在 TSB 上没有接触。定子和元件之间也没有接触，因为 TSB 在车辆中使用短定子，而不是在轨道上使用长定子。
TSB 似乎可能是理想的解决方案，但在交通行业内实现如此彻底的改变总是需要一些说服力。
Max Bögl 依靠三维模型吸引潜在客户使用新技术。Rau 说：“视觉表现在项目开发阶段非常重要。”Max Bögl 使用 Autodesk 解决方案（如 InfraWorks、Civil 3D、Navisworks 和 Inventor）为项目的每个区域生成 TSB 的三维效果。
Rau 说：“为了真实呈现一段特定路线轨道的样子，我们使用 Autodesk 软件和一系列摄影机跟踪镜头，这些镜头的曲线半径接近 150 英尺，陡坡率高达 10%。通过与 Autodesk 咨询合作，Max Bögl 工程师能够通过使用三维效果代替二维绘图来提高他们的工作流程效率。
德国东南部巴伐利亚州半英里长的测试轨道鸟瞰图。中国的示范轨道超过 2 英里长。图片来源：Firmengruppe Max Bögl。
Max Bögl 的下一步是使 TSB 概念变为现实。为了让当地客户相信该系统在中国的现场性能，这家德国公司及其中国合作伙伴成都市新筑路桥机械股份有限公司在中国西南部的四川省建造了一条 2.17 英里的示范轨道，在那里，TSB 的速度可以达到每小时近 100 英里。
重型轨道段长约 40 英尺，由预制混凝土构件制成，这些预制混凝土构件在 Max Bögl 的德国总部批量生产。列车也在这个总部生产。轨道段放入集装箱中，通过铁路经由新丝绸之路运送到中国，车辆空运到中国示范轨道，该示范轨道现在已经全面投入运营。
与此同时，德国联邦交通和数字基础设施部 (BMVI) 正在对慕尼黑机场使用 TSB 进行可行性研究。这为在整个德国部署提供了潜在的基础：柏林、最北部的石勒苏益格-荷尔斯泰因州和大慕尼黑地区的项目已经在讨论中。德国磁悬浮列车的未来将在 2021 年初公布研究结果时揭晓。
2020 年 6 月，世界上最大的运输机之一的安东诺夫 124-100 型运输机将第一辆 TSB 系列生产车辆送往中国。图片来源：Firmengruppe Max Bögl。