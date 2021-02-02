据 Max Bögl 称，TSB 和 Transrapid 磁悬浮系统有几大区别。首先，TSB 是单一来源提供的全集成包。Max Bögl 旨在为客户提供全方位服务解决方案，包括从规划到车辆制造、现场组装和系统运行等各个方面。Transrapid 磁悬浮系统侧重于速度，而 TSB 的设计则面向更复杂的用途：为人口稠密的城市提供面向未来的公共交通。

这意味着，尽管 TSB 速度较慢，速度为 150 km/h (95 mph)，但它更安静，噪音几乎为零，没有振动。该系统也很灵活，可以跨多种城市地形运行。它可以采用高架铁路形式安装在地面上，甚至可以采用地下交通系统形式安装。

这种适应性是由相当精确的基础设施设计使然。TSB 车盘从内侧与铁轨咬合，然后被磁铁向上拉到略高于四分之一英寸的高度。这使得轨道非常窄，非常适合空间有限的城市地区。