在城市中，制定极端天气规划要难得多。在这个由 Arcadis 牵头的项目中，主要挑战之一就是对中国香港独特的城市景观进行建模。这座城市拥有大量人行天桥、高架道路和陡峭的斜坡，而所有这些元素的空间形态都不容易从地形图或使用卫星图像来采集。此外，这座城市仍在如火如荼地开发中，有多个施工项目在同时进行。他们使用的数字地形模型采集了拟建或建设中的建筑工地挖掘的深坑。如果不考虑模型中的这些深坑，洪水预测有可能不符合实际情况。

为了克服这些挑战，建模团队需要发挥创意，采用多种来源的数字数据，并在必要时通过实地考察来验证他们所做的工作。该团队能够再现全城的复杂城市特征，如路缘和建筑边界，以确保预测的可信度，而这主要依靠 InfoWorks ICM 中与大多数 GIS 格式无缝集成的网格区域和网格级区域功能。