中集智慧托盘在橡胶周转箱二代箱研发 设计项目中对衍生式设计技术的运用

橡胶周转箱是深圳中集智慧托盘有限公司目前一款专用型核心产品，它是一个可以快速、简单和安全的，可由一个人单独完成的货物包装作业，是深圳中集智慧托盘有限公司目前推出的拳头产品。

深圳中集智慧托盘有限公司在该产品的设计开发过程中，通过运用欧特克 AutoCAD®、Inventor®、衍生式设计技术、 Nastran 以及 Fusion 360® 相结合的解决方案，缩短了开发周期，提升了产品质量，使新产品坚固度提升20%、产品变形减少80%，多项关键指标与初代产品及竞品相比有显著提升，均超越了预期目标，并取得了三项主要专利。