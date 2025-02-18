中集智慧托盘在橡胶周转箱二代箱研发 设计项目中对衍生式设计技术的运用

项目目标
- 提升品质：提升一代箱的品质，打造出一款更加完善的明星产品。
- 提高竞争优势：新产品的水准达到甚至赶超竞争产品的标准。
- 缩短周期：在产品交付周期和使用体验度上满足客户日益提高的要求。
独特的挑战
- 客户的需求日益提高，对产品交付周期和使用体验度等提出了更高的要求。
对标企业已在业内深耕多年，中集智慧托盘需要达到甚至赶超竞争产品的标准，才能赢得更多的客户。
橡胶周转箱是深圳中集智慧托盘有限公司目前一款专用型核心产品，它是一个可以快速、简单和安全的，可由一个人单独完成的货物包装作业，是深圳中集智慧托盘有限公司目前推出的拳头产品。
深圳中集智慧托盘有限公司在该产品的设计开发过程中，通过运用欧特克 AutoCAD®、Inventor®、衍生式设计技术、 Nastran 以及 Fusion 360® 相结合的解决方案，缩短了开发周期，提升了产品质量，使新产品坚固度提升20%、产品变形减少80%，多项关键指标与初代产品及竞品相比有显著提升，均超越了预期目标，并取得了三项主要专利。
对标企业已在业内深耕多年，中集智慧托盘需要达到甚至赶超竞争产品的标准，才能赢得更多的客户。
首先，在项目初始设计阶段，使用 Inventor 和衍生式设计做前沿概念性设计，然后利用 Fusion 360 对 3D 模型进行微调，在完成建模后，用 Nastran 对设计进行仿真验证，最后再使用 Fusion 360 以及 Inventor 完成包括模型和最终生产加工图纸的整个设计。
在借助欧特克领先的技术后，深圳中集智慧托盘有限公司3个月完成方案、6个月完成产品开发定型，与第一代产品相比，改进后的二代箱产品坚固度提升了20%、产品变形减少了80%。同时，二代箱的净载空间、折叠压缩比、空箱堆高数量、空箱装箱数等关键指标与一代产品相比有显著提升，均超越了预期目标，并取得了三项主要专利。
衍生式设计是利用机器学习和人工智能算法推出的颠覆性设计工具。深圳中集智慧托盘有限公司运用欧特克衍生式设计技术，使得企业能对新一代集装箱进行数字化设计、测试和迭代，实现甚至超越预期目标，助力了冠军产品的出炉。
深圳中集智慧托盘有限公司与欧特克的合作中，企业充分利用自身资源开拓市场，将市场趋势与客户需求充分反馈给可以提供技术和解决方案的研发设计团队或公司，双方各自发挥优势，合作共赢。对企业来说，选择这样的合作模式，可以助力节约开发成本，缩短开发周期，快速实现业务要求和设计目标，为企业带来明显的收益。
AutoCAD® 是一种计算机辅助设计 (CAD) 软件，建筑师、工程师和建筑专业人员可依靠它来创建精确的二维和三维图形。了解更多 >
Inventor® CAD 软件提供了专业级三维机械设计、文档编制和产品仿真工具。结合使用参数化、直接、自由形状和基于规则的设计功能，提高工作效率。了解更多 >
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Fusion 360 将设计、工程、电子产品和制造集成到单个软件平台。了解更多 >
通过衍生式设计探索多种满足设计规范并且可投入制造的成果，同时减轻重量、提高性能并整合零件。了解更多 >