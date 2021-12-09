事实上，中钢设备自 2013 年开始，就已经使用欧特克 Autodesk Inventor 作为其设计开发平台，后来随着产品业务的需求，又选择使用 Autodesk Vault 作为其产品数据管理平台。

在使用 Autodesk Inventor 作为三维设计软件以后，产品设计的效率和准确度无疑是得到了保证和提升。但是很快公司就发现，由于设计师之间不能协同作业，设计工作只能孤立的在每个设计师之间完成。同时，Autodesk Inventor 产生了大量的设计数据也孤立储存在每个设计师的工作站上，没有有效的数据管理手段，因此所有过往的有价值的设计数据都无法实现检索和重复利用。

与此同时，在国外项目的拓展中也遇到了更为突出的问题，急需冲突检测软件。韩基祥部长告诉笔者，中钢设备在国外的项目往往都是比较偏远的地区，某个矿山项目，更是 200 公里内没有机械加工能力，也就说在整个厂房的安装过程中，需要一颗额外的螺丝钉找起来都十分困难。假如设计做的不成熟，经常发生碰撞干涉的情况，现场解决起来问题所要付出的成本就是几倍甚至几十倍，此外时间成本的损失就更加难以估计。

首先，使用 Autodesk Inventor 可以很好的满足大型设备参数化设计的需求。其次，为了满足设计周期的要求，就必须边设计边制造，这就需要设计软件具备部件级的工程分析模块。欧特克产品设计与制造软件集，有效整合了产品从设计到制造所需的 CAD/CAM/CAE 应用及服务。再次，几万个零件级的设计，一定需要多人协同设计，Autodesk Vault 作为一款强大的PDM软件，可以有效的完成设计协同，并对产品设计数据进行管理。最后，Autodesk Navisworks 可以可靠地整合和审阅 Autodesk Inventor 模型和 Autodesk Revit® 模型，并完成各方面的冲突检测。