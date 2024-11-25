BRAVIDA
在工程建设软件集、Forge 和 BIM Collaborate Pro 的帮助下，Bravida 得以处理复杂的项目，通过采用 Revit，实现了自动化和工作简化，节省了 50% 的成本，并减少了超过 53 万吨的二氧化碳排放，帮助实现了可持续性目标。
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您可能认为，作为北欧地区拥有百年历史的领先机电工程与承包公司，Bravida 会坚持原有的做事风格。
事实远非如此，在决定通过数字化和采用“全方位 BIM”来提高可持续性、工作效率和总体质量之后，Bravida 看到了立竿见影的多维回报。
Bravida 年收入 218.76 亿瑞典克朗，拥有超过 12,000 名员工，分布在大约 170 个地点的六个部门，为 E4 斯德哥尔摩绕城公路项目和 Facebook 数据中心等知名项目的建筑环境提供电力、供暖和制冷、水、通风和安全系统的安装和维护。
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随着人们对气候变化的日益关注，而且工程建设行业的温室气体排放量占全球总量的 39%，Bravida 正在采取行动。他们的目标是帮助客户到 2030 年减排 55%，并在 2045 年前实现整个价值链中气候中和的长期目标。
他们正在通过采用数字工作流、远程协作和一键式转变行业来实现这一目标。
Bravida 项目总监 Mika Sundholm 表示，公司迄今为止最大的安装合同（E4 斯德哥尔摩绕城公路项目内的工作范围）成为了公司内广泛应用数字化和 BIM 的理想试点项目。
"它改变了行业的游戏规则。通过率先采用 BIM，并利用平台和开放式 API 调整技术以满足我们的需求，我们提高了工作效率和质量。"
- Mika Sundholm，Bravida 项目总监
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E4 斯德哥尔摩绕城公路是欧洲高速公路 (E4) 途径瑞典首都的一条新路线。绕城公路总长 21 千米，其中 18 千米多一点是隧道。 有关该项目的详细信息，请访问瑞典交通局网站：E4 斯德哥尔摩绕城公路项目。
Bravida 在 E4 斯德哥尔摩绕城公路项目中的工作范围包括隧道内消防喷淋装置、通风、电气和安全系统安装的设计和施工阶段。
该项目对 Bravida 的可用资源提出了挑战，但 Sundholm 相信数字化可以节省时间并提高效率。
“它改变了行业的游戏规则。”Sundholm 说。“通过率先采用 BIM，并利用平台和开放式 API 调整技术以满足我们的需求，我们提高了工作效率和质量。”
Bravida 使用 Autodesk 工程建设软件集来保证项目正常推进，尤其是 Revit、Dynamo、Forge 和 BIM Collaborate Pro。
Bravida 负责该项目的 BIM 和 CAD 经理 Kristoffer Flygare 说：“一切都在远程服务中。”他还补充说，Collaborate Pro 允许项目团队成员实时访问单一数据源模型，在不同的地点开展工作。
“无论谁需要这些信息，都可以访问它们，[通过]在远程服务中工作，我们可以立即开展协作。”他说。
Bravida 看到了这样做的好处，于是将 Revit 中固有的三维设计扩展为包含成本和进度信息，创建了一个 BIM 五维模型，将所有这些信息整合到单一数据源，提高数字化投资的回报。
五维模型还允许包含诸如机电系统内设备或各个构件的预期寿命或维修要求等信息。
这有助于 Bravida 为客户提供更广泛的价值，他们不仅聘请 Bravida 安装机电系统，还委托 Bravida 在设施的整个生命周期内提供服务。
通过使用 Forge 将来自许多不同来源和维度的信息引入五维模型（例如物流），团队可以查看产品是否已订购、何时运抵现场以及何时安装。
Flygare 说：“当我们开始使用 Forge 时，我们意识到将信息连接在一起是多么的简单。”他还补充道：“如今，使用 API 非常简单。”
Bravida 对工程建设软件集的使用还有助于消除重复性工作，提高工作效率。
绕城公路项目中特别具有挑战性的部分是隧道，隧道的坡度各不相同，有时要穿过 70 米深的岩石和土壤，此外，隧道内还需要放置大量不同类型的构件。
Flygare 说：“我们谈论的是数百个 UPS、数千个照明设备和喷淋头，以及数千米长的喷淋管道。这里有很多设备。”他还补充道，“您需要把它们准确地放置在需要的地方。这是一项庞大而艰巨的挑战，我们通过自动化解决了这一挑战。”
通过使用 Revit 和 Dynamo，Bravida 能够确保在模型某一部分所做的更改（例如，仅 10 厘米的设备位置更改）会自动更新，以反映这些更改对相关设计图元的后续影响，从而省去了手动更新这些更改所需的时间。
“我们只是在脚本中添加这一点。太好了。完成。现在更新了。我们不必进行任何操作。这正是 Dynamo 的神奇之处，”Flygare 说。“如果要手动重做所有这些放置，会占用大量的资源。”
根据 Bravida 的计算，使用基于 CAD 的流程设计 E4 斯德哥尔摩绕城公路项目需要 18 名全职工程师，但使用 Revit 和 Dynamo 后，全职岗位数量减少到 2 个，成本减少 87%。
Flygare 说：“这大大减少了我们的工作量，使我们能够拥有一支灵活的小团队，快速对变化做出反应。”他还补充说，这样可以腾出这些资源来支持其他项目，包括位于 Mölndal 的新 MIMO 办公楼和斯德哥尔摩城市线路。
“这大大减少了我们的工作量，使我们能够拥有一支灵活的小团队，快速对变化做出反应。”
- Kristoffer Flygare，Bravida BIM 和 CAD 协调员
基于远程服务的 BIM 方法还帮助 Bravida 团队改善了可持续性成果，减少了客户和他们自己的碳足迹。
在 E4 斯德哥尔摩绕城公路项目中，Autodesk 的工程建设软件集帮助团队发现了机会，这不仅有助于实现可持续性目标，还有助于降低成本。
例如，Bravida 发现他们可以缩小电缆桥架和电缆托架的尺寸。据 Sundholm 称，根据他们的计算，这节省了 53 万吨二氧化碳排放。
Flygare 说：“我们还可以快速、轻松地查看各种系统的不同解决方案，如照明系统，并选择最节能、最环保且符合预算的方案。”
“我们还可以快速、轻松地查看各种系统的不同解决方案，如照明系统，并选择最节能、最环保且符合预算的方案。”
- Kristoffer Flygare，Bravida BIM 和 CAD 协调员
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随着 E4 斯德哥尔摩绕城公路项目规划阶段的完成，该公司已进入施工和维护阶段。Bravida 将使用施工管理软件 Autodesk Build 扩展其 BIM 服务，以便在项目生命周期内规范和跟踪健康与安全措施的进展情况、暖通空调元件的采购和物流情况以及这些元件的安装情况。
该团队看到了 E4 斯德哥尔摩绕城公路项目之外的附加价值，并对其帮助增加待办事项并提供附加服务的潜力倍感兴奋。
“这些信息对我们这个项目以及未来的项目都很有价值。我们的系统非常灵活，可以随时改变，”Flygare 说。
该公司还在考虑整合来自增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR)、激光扫描和数字孪生的新型数据。