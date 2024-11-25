您可能认为，作为北欧地区拥有百年历史的领先机电工程与承包公司，Bravida 会坚持原有的做事风格。

事实远非如此，在决定通过数字化和采用“全方位 BIM”来提高可持续性、工作效率和总体质量之后，Bravida 看到了立竿见影的多维回报。

Bravida 年收入 218.76 亿瑞典克朗，拥有超过 12,000 名员工，分布在大约 170 个地点的六个部门，为 E4 斯德哥尔摩绕城公路项目和 Facebook 数据中心等知名项目的建筑环境提供电力、供暖和制冷、水、通风和安全系统的安装和维护。