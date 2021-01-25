自成立以来，本田在日本的研发部门一直认真研究各项先进制造技术，例如增材制造。在研究拓扑优化等设计技术时，他们发现了衍生式设计（生成多个设计并进行迭代），并意识到它可以极大地改变传统的设计规范。

衍生式设计已经帮助汽车行业重新设计了多种零部件，例如安全带支架、发动机控制单元以及摩托车车架等。在每种情况下，重量都有显著降低。

曲轴轻量化需要应对一些特殊的设计挑战。曲轴是发动机最重要的功能部件之一。它将活塞的振动转化为旋转力。要做到这一点，它必须非常坚固耐用。

本田技术研究院先进技术实验室的机械和流体机械设计师 Hirosumi Todaka 说道：“曲轴需要满足多个功能标准。例如，它的形状必须能够承受燃烧压力，并且必须保持转动平衡。这些因素决定了曲轴迄今为止的形状。在发动机发展的悠久历史中，曲轴的设计已成定案。尽管如此，我们还是设定了一个具有挑战性的目标，那就是设计一款比现有机型轻 30% 的曲轴。