中国建筑第八工程局有限公司

近年来，奥运会、冬奥会等大型体育赛事的东风不断推动全民健身热潮兴起，并带动体育事业的整体发展。生机涌动的热潮背后，我们也不乏看到越来越多的高规格体育场馆拔地而起，成为城市的靓丽风景线，吸引着世人目光。位于“天府之国”四川省成都市的凤凰山体育公园便是这其中的一大佼佼者。凤凰山体育公园承载着成都市政府加快城市建设总体部署，推进成都打造世界体育赛事名城的重要使命。

凤凰山体育公园于 2021 年 3 月竣工，并将成为成都 2021 年第 31 届世界大学生夏季运动会的核心场馆和 2023 年第 18 届“亚洲杯”成都赛区的主体育场。