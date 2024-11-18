Autodesk助力BIM技术在甘露山雪世界项目全生命周期实现深度应用

武汉建工简介

武汉建工（集团）有限公司（以下简称“武汉建工”）是武汉市第一批国有资产授权经营单位。前身为1952年成立的武汉市建筑工程局，现为武汉城建集团（以下简称“武汉城建”）最大子集团。武汉建工依托城建集团全产业链的独特优势，形成了建安施工、市政基础设施、投融资以及现代制造业（含装配式建筑）四大主营板块并进、跨领域协同发展的新格局，成功建造了一大批国家级样板工程，累计荣获“鲁班奖”21项，国家级大奖200余项，市级以上的优质工程近1000项；拥有近600项专利，主编2项行业标准、7项地方性规范，参编的行业标准和地方性规范超20项，是业内科技创新的示范者。同时，武汉建工还参与了抗洪抢险、汶川抗震救灾、火神山医院建设以及铲冰除雪抢险突击任务等项目的建设，多次获得国务院和省市表彰。

武汉建工作为转型升级的先行者和科技创新的示范者，在数字化转型、可持续发展和智能建造等方面都取得了不错的成绩。

武汉建工BIM应用现状

2021年，武汉建工成立了智能建造中心，负责公司的技术统筹工作，建设了符合企业特色的BIM工程师培养体系和BIM应用标准体系。武汉建工的特点是在建的工程项目，依据BIM工程师的配置数量和项目的创优定位来确定BIM技术的应用标准。