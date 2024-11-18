Autodesk助力BIM技术在甘露山雪世界项目全生命周期实现深度应用

武汉建工(集团)有限公司
Autodesk工程建设软件集的一系列工具贯穿了武汉甘露山雪世界项目的整个生命周期。本项目中的钢结构、幕墙和屋顶系统、制冷造雪系统、保温系统以及机房系统等是通过Autodesk Revit®、Autodesk Advance Steel™、Autodesk Dynamo、Autodesk Fabrication等虚拟建造技术，根据协调的预制施工图设计模型进行制造和组装的。Autodesk工程建设软件集帮助该项目解决了3000多个关键冲突，避免了约600万美元的设计变更，减少了2010吨钢材，总计为项目节省了1000多万美元。项目总体进度比原计划提前27天，实现了滑雪场馆的绿色、高效、安全及经济的高品质建造。
武汉建工简介
武汉建工（集团）有限公司（以下简称“武汉建工”）是武汉市第一批国有资产授权经营单位。前身为1952年成立的武汉市建筑工程局，现为武汉城建集团（以下简称“武汉城建”）最大子集团。武汉建工依托城建集团全产业链的独特优势，形成了建安施工、市政基础设施、投融资以及现代制造业（含装配式建筑）四大主营板块并进、跨领域协同发展的新格局，成功建造了一大批国家级样板工程，累计荣获“鲁班奖”21项，国家级大奖200余项，市级以上的优质工程近1000项；拥有近600项专利，主编2项行业标准、7项地方性规范，参编的行业标准和地方性规范超20项，是业内科技创新的示范者。同时，武汉建工还参与了抗洪抢险、汶川抗震救灾、火神山医院建设以及铲冰除雪抢险突击任务等项目的建设，多次获得国务院和省市表彰。
武汉建工作为转型升级的先行者和科技创新的示范者，在数字化转型、可持续发展和智能建造等方面都取得了不错的成绩。
武汉建工BIM应用现状
2021年，武汉建工成立了智能建造中心，负责公司的技术统筹工作，建设了符合企业特色的BIM工程师培养体系和BIM应用标准体系。武汉建工的特点是在建的工程项目，依据BIM工程师的配置数量和项目的创优定位来确定BIM技术的应用标准。
BIM应用主要围绕技术方案、安全管理、质量管理以及商务管理等方面来进行。项目的自动化和施工模拟软件主要以欧特克软件（中国）有限公司（以下简称“Autodesk”）的Revit为主，通过基于Revit创建的工艺样板库来开展标准化的BIM应用，比如模型审查、材料方案模拟、管线综合优化和精装修工程设计等。同时，作为Autodesk的生态合作伙伴，武汉建工也使用了相应的平台产品，将BIM成果以轻量化的形式应用到现场，指导施工，降低成本，提高施工效率。
可持续发展之路
可持续发展对于建筑行业的重要性不言而喻，它不仅是应对全球环境挑战的关键策略，也是推动行业转型升级、实现长期繁荣的必由之路。BIM技术以其强大的信息整合能力和可视化优势，为建筑行业的可持续发展提供了有力支持。同时，可持续发展的理念也推动了BIM技术的不断创新和发展。在企业的可持续发展方面，武汉建工（集团）有限公司BIM中心主任王聪表示，“武汉建工的可持续发展，主要包括以下三个方面的举措。首先，在环境可持续发展方面，武汉建工2023年挂牌了建筑物费资源化利用研究技术组，积极推广可再生材料和绿色施工技术。比如，通过装配式建筑减少施工现场产生的建筑垃圾和能源消耗，降低粉尘噪音和固体排放。其次，在社会可持续发展方面的话，武汉建工积极参与到一些社会活动中，比如疫情期间参与了火神山医院的建设，武汉市历年的抗洪除雪行动也都有武汉建工的身影。再次，在经济可持续方面，武汉建工鼓励创新，积极推动可持续发展技术和管理方法的应用。我们与科研机构和高校合作研发新型的建筑机器人，以及相应的智能建造体系的产品和服务。”
高区钢结构累积提升方案模拟（图片来源：武汉建工集团官网http://www.wceg.com.cn/）
作为城市建设的生力军，武汉建工先后承担了多个重点工程项目的建设任务，近年来更是倾力打造了新建黄鹤楼、武汉市民之家以及博鳌亚洲论坛永久会址二期工程等国家级精品工程。
武汉甘露山雪世界（以下简称“雪世界”）项目作为甘露山文创城的业态核心，是武汉城建和武汉建工近期的重点文旅项目。雪世界项目总用地面积206303.67m2，总投资约22.9亿，总建筑面积188484.65m2，其中冷区面积达到51532.7m2。平面尺寸长约508米、宽约390m，最高点103.13m，雪道最大落差73m，最长滑道420m，滑道坡度在10°～18°之间，设有高级道、中级道、初级道、单板道、公园道以及练习道等6种不同种类的专业滑道。该项目可承办国内外各类商业赛事、专业竞技赛事和大众冰雪趣味类等赛事，是华中地区规模最大、落差最大、滑道最长、滑道最多和设施最先进的室内滑雪场，类似的项目极少，其具有极强的独特性和不可复制性。
据武汉建工（集团）有限公司BIM工程师雷京龙透露，雪世界项目的建筑特点包括：第一，超长结构，平面尺寸大。南北向尺寸508米，东西向尺寸390米；第二，建筑高差大。项目最高点103.13米，北侧暖区屋面却只有11.7米；第三，结构形式复杂，它是由钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土核心筒结构、楼盖转换的钢桁架结构、屋盖转换钢桁架结构以及钢筋混凝土框架结构等多种结构组成；第四，雪世界项目的钢结构跨度大，吊装吨位和工作量巨大。冰雪综合体由下部的钢筋混凝土结构和上部的钢结构组成。其中钢结构分为高中低三个施工区域，整体用钢量1.5万吨，属于超限、超高、超大、超重及超大跨度的空间结构。其高区钢结构采用分级整体提升的施工方案，提升重量达到9204吨。这种提升重量，创造了全国同类项目的记录。
正因为具有上述的建设特点，所以雪世界项目在设计和施工过程中也必然遇到了独有的建设重点和难点。雷京龙表示，该项目工期仅为712天，总工期及各工期节点紧张，涉及专业广，各方都面临着巨大的工期压力。多阶段多专业的施工平面布置和生产组织难度大，各专业承包商之间既相互干扰影响，又需要互为支持，武汉建工作为总包，配合工作多且协调任务重。由南至北、由东至西、由低至高均极不规律，超大平面下异形建筑多种起重设备的垂直运输是施工难点之一。空间钢结构节点复杂，深化设计难，密集综合管线施工，预留预埋精准度要求高、高耸异形结构存在较大的技术难度、进度压力和安全风险。
冷区造雪工艺马道BIM应用（图片来源：武汉建工集团官网http://www.wceg.com.cn/）
为了应对和解决上述重难点，武汉甘露山雪世界项目在策划初期便前瞻性地建立了智能建造平台，由总承包方牵头并进行BIM协同深化设计，从设计阶段、施工阶段到运维阶段，全方位应用BIM技术。平台覆盖了从土建、钢结构、制冷造雪到机电工程等十多个专业领域，成功部署了场地布置、雪道层策划、钢结构方案模拟、机电工程全专业施工等35项应用点，使用Autodesk工程建设软件集中的相关软件，将300多个模型文件和10种模型格式协调融合，实现了高效的设计与建造协作，显著提高了施工精度与效率，展现了BIM技术在复杂建筑项目建设中的优势与价值。
Autodesk工程建设软件集是Autodesk公司针对工程建设行业推出的一种工具包，包含一套集成式BIM和CAD工具，以及基于远程服务的通用数据环境，支持从早期设计到施工的整个过程，可以使设计师、工程师和承包商能够高效地交付高质量的建筑和基础设施项目。
暖区屋面工程策划（图片来源：武汉建工集团官网http://www.wceg.com.cn/）
雷京龙透露，Autodesk的一系列工具贯穿了雪世界项目的整个生命周期，本项目中的钢结构、幕墙和屋顶系统、制冷造雪系统、保温系统以及机房系统等是通过Revit、Advance Steel、Dynamo、Fabrication等虚拟建造技术，根据协调的预制施工图设计模型进行制造和组装的。在项目建造的各阶段和各专业，这些产品和技术都起到了至关重要的作用：
首先，Revit软件作为项目主要的模型创建和协作平台，横跨所有学科。它促进了项目详细的三维模型开发，涵盖了建筑、结构和机电系统，确保了各专业和系统的准确性和一致性。通过使用IFC格式，将所有模型都集成在Revit环境中，形成了模型深度达LOD400的全专业全过程的设计和施工模型，满足了业主对数字交付和智能运营的要求。
其次，利用Autodesk Dynamo进行金属屋面和外立面幕墙的快速建模、参数化设计和批量处理模型信息，显著提高了建模效率和灵活性，使得项目团队能够迅速响应项目要求的变化。
再次，通过Autodesk Advance Steel和Fabrication实现了钢结构和机电系统的精确细节设计与优化。这确保了高质量的制造和安装，并简化了施工流程。
最后，使用Autodesk Navisworks软件执行冲突检测、4D模拟和定量分析，从而做到了从早期就可以识别和解决潜在问题，优化了施工进度和预算。
Autodesk软件带来的价值
结合雪世界项目，雷京龙认为，Autodesk产品和技术在优化施工方案和多专业协同施工方面，给雪世界项目带来了很大的价值。
例如，在优化施工方案方面，雷京龙透露，项目团队用Revit绘制了土方开挖、主体结构施工和钢结构施工三个不同阶段的场地布置模拟。在三维模型里面，团队重新考量了堆场布置、道路规划以及塔吊布置里面的防护措施，将三维场布模型展示出来，可以更好的跟业主及周边的市政单位等进行沟通。其中一个典型的案例是团队将图纸和模型结合后发现，施工现场布置的一条7米宽的环形道路，可以与建筑总图中一条14米宽的道路相结合，从而可以避免后期这条环路的拆除。这种优化节省了大约40万元的人工费和材料费。再比如，屋面工程策划方面，项目团队基于已经完成的建筑模型，结合雪世界的项目主题，对屋面工程进行排砖模拟。同时，团队也与机电单位进行协同进行屋面策划，通过屋面排砖向设计单位反向提资，优化基础定位，最终提高了项目的美观度和品质建设。其次是框排架施工方案优化，由于现场有长达810米的框排架结构，结构宽度仅为2.2,m，我门利用Revit绘制了框排架架体模型，在外架方面对结构标高41.15以上悬挑工字钢排布进行了模拟，最大限度的减少了工字钢埋入结构中，同时基于结构模型对施工中可能遇到的材料周转困难、人员上下通道、斜板上方脚手架搭设困难等若干问题均进行了预判，对脚手架每个节点均绘制了相关的三维模型，增加了工人对施工方案的理解，同时我们基于BIM技术所设计出来的一种斜板抗滑移装置目前已授权实用新型专利。
多专业协同施工方面，雷京龙提到，项目团队利用Autodesk的相关软件和技术进行了钢结构与土建的交叉模拟施工。同时，还对一些复杂的节点进行了模拟，比如钢筋混凝土结构与钢结构的位置关系。又如，智能化的材料排版降低了2%的材料损耗率。总的来说，BIM技术创造了一个全新的协同设计环境。通过确立高精度的可视化三维模型，所有的BIM团队都可以在同一个平台上进行协作，实现了多学科信息高度集成，共同编辑模型。通过共享实时数据，不同学科的专业人员，可以更深入的了解设计的影响和交叉点，有效避开这些交叉点和不一致性。
总结雪世界项目及其他项目的实践经验，王聪认为，Autodesk的产品和技术给雪世界项目及武汉建工所带来的价值主要体现在以下几个方面：
第一，改善协作：基于BIM的方法允许无缝整合300多个模型文件和10种不同的模型格式，促进了所有利益相关者之间的有效协作。
第二，冲突解决：团队利用BIM协调解决了3000多个关键冲突，避免了约600万美元的设计更改。
第三，节约材料：通过BIM的优化，减少了2010吨钢的使用，为项目节省了超过1000万美元。
第四，提高效率：项目提前27天完成，展示了采用技术的效率和有效性。
第五，提高设计和施工质量：模型的高级别细节（LOD400）确保了施工的精度，减少了返工，提高了最终交付物的质量。
第六，减少对环境的影响：使用低碳BIPV光伏板等可持续技术节约了大量能源，支持了国家的节能减排目标。
王聪还表示，除了是优秀的工程建设软件之外，更重要的是Autodesk提供了一种协同合作和可持续发展的理念。这也正是武汉建工未来要重点关注的方向之一。除此外，未来武汉建工希望在BIM+AI方面能够与Autodesk进行更深一步的合作。
BIM技术在建筑领域的应用无疑为该行业带来了革命性的变化。从设计到施工，再到运营维护，BIM技术以其强大的信息整合能力和实时动态更新的特点，极大地提高了建筑项目的效率和质量。我们有理由相信，在未来的建筑实践中，BIM技术将发挥更加重要的作用，助力建筑行业迈向更加智能化、精细化和可持续化的发展新阶段。
“Autodesk的产品和技术给雪世界项目及武汉建工所带来的价值主要体现在改善协作、解决冲突、节约材料、提高效率、提高设计和施工质量以及减少对环境的影响等方面。除此外，更重要的是Autodesk提供了一种协同合作和可持续发展的理念。这也正是武汉建工未来要重点关注的方向之一。”
--王聪，武汉建工（集团）有限公司BIM中心主任
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