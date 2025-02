Autodesk、Autodesk 标识和Revit、FlexSim和Navisworks是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其关联公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。所有其他品牌名称、产品名称或者商标均属于其各自的所有者。Autodesk 保留随时调整产品和服务供应、规格以及SRP的权利,恕不另行通知,同时 Autodesk 对于此文档中可能出现的印刷或图形错误以及其他错误不承担任何责任。© 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 (All rights reserved)。