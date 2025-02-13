武汉东研智慧设计研究院有限公司
武汉东研智慧设计研究院有限公司以Autodesk Revit®为土建设计核心平台，通过Autodesk FlexSim™ 进行工艺流程的模拟验证和审核，最终以Autodesk Navisworks®进行数据集成，构建起东研智慧工厂设计和制造的基本架构，开拓了高质量的可视化平台和技术路线，使东研智慧能够在未来面向全球客户。
武汉东研智慧设计研究院有限公司（以下简称“东研智慧”）是东风设计研究院有限公司的子公司。总部位于武汉，是国家级工业设计中心，是中国汽车业最先进的制造技术科技企业之一。公司以“智慧工厂缔造者”为使命，在建筑及机械（汽车）行业具备领先的数字化技术与业务体系，在先进智能制造技术、核心工艺装备、建筑信息及工业化、智能网联、绿色工厂及绿色制造方向具有强大的技术实力，可以为汽车行业提供智能制造全过程技术服务。
众所周知，汽车工业是集数字化、自动化程度非常高的载体，是一个国家先进制造业的集中体现。汽车工厂更是一个非常复杂的项目，是一个需要将制造业专业和建筑业专业完美融合在一起的项目。要想完成一个智慧高效的汽车工厂，不但要设计建造好建筑部分，还需要完成建筑内部的生产线设备的布局及设计。
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与此同时，还必须满足汽车工厂客户近乎“苛刻”的要求。例如，要在很短时间建造出更多的汽车工厂，要求所有的生产线有更高的生产效率，要用更便捷的工厂全生产生命周期管理平台，提供更智能的绿色环保智能汽车工厂，要实现全部的数字化的流程协同设计，包括解决不同软件平台的数据复用性通用性问题，要解决虚拟的数字化工厂与物理工厂之间的信息的有效交互。
针对上述汽车工厂客户提出的需求，东研智慧凭借多年深耕汽车行业的经验，给出了自己的答案。东研智慧会整合从平面设计、三维设计，包括时间的进度管理以及成本的有效管理，把土建模型和工艺模型有机的融合，通过东研智慧的DGP（Digital Graphics Platform）平台，构造一个BIM的全生命周期解决方案。
武汉东研智慧设计研究院有限公司国际事业部总经理黄运财强调，整个 DGP平台，土建的设计部分使用了以欧特克软件（中国）有限公司（以下简称“欧特克”）的Revit为核心平台；通过FlexSim进行工艺流程的模拟验证和审核；最终通过Navisworks进行数据集成，在DGP平台上进行呈现，这就是我们东研智慧工厂设计和制造的基本的架构。
东研智慧先后服务了东风汽车、江淮汽车、宝马汽车、戴姆勒奔驰等各大汽车厂商。无论在国内还是放眼世界，东研智慧都是一流的汽车工厂专家。东研智慧不仅在汽车工厂的设计、建造方面是专家，同时他们本身在数字化技术的应用、推动智能制造，推动汽车产业数字化转型方面也都是专家。
东研智慧将汽车工厂所涉及的各个专业，如建筑专业，机电专业，机械专业等都应用到了非常高的水平。更关键的是，东研智慧拥有极强的数据整合及呈现能力。东研智慧不仅在设计建造阶段运用了非常好的数字化技术，将各个专业的数据整合在一起。在工厂交付后的后续运营和维护中，客户也可以直接使用建筑专业及制造专业数据，使运维平台获得更好的效果。切实帮助汽车工厂客户提高数字化水平，助力汽车工厂向智能制造和智能生产迈出坚实的一步。这些成绩的背后，在设计、建造、数据管理、运维等方面，欧特克的产品及技术为东研智慧提供了十分重要的支持。
传统建筑业的数据只包括BIM数据，但是汽车工厂需要的数据量非常大，而且协作程度也非常高。这些数据包括个人间的协作，数据管理，以及投标、展示、运维所需要的数据及模型。这其中涉及很多难点，首先是整个流程中的数据量非常大，专业多，数据的中转、统计、交流是非常费力。欧特克提供的解决方案帮助东研智慧在整个数字化技术的应用上面做得更好，把优秀的工具真正地用于实际产生，把设计软件产生的数据，运用到了运维平台上面。
“无论是机械设备设计解决方案、建筑设计解决方案、协作的解决方案、仿真模拟的解决方案，还是工厂数字孪生的解决方案，欧特克提供的方案是技术，最终使技术真正得到应用，为产业带来更好发展的还是东研智慧这样的用户。”谈到东研智慧连同欧特克技术带给整个行业的意义时，欧特克公司大中华区总经理孙志伟这样评价。
东研智慧在BIM方面与欧特克的合作要追溯到2005年。东研智慧有很多年Revit本地化应用的经验，在这个过程中，东研智慧还参与了一些行业标准制定，并成功开发了基于数字软件技术的运营管理平台。
武汉东研智慧设计研究院有限公司国际事业部总经理黄运财介绍说，这个平台包含轻量化的核心引擎，包括设计交付协作平台，智慧建造管理平台以及面向汽车工厂的智慧建筑运维管理平台。东研智慧利用欧特克的产品技术加之多年的行业经验积累，以及强大的信息整合管理能力，帮助汽车工厂客户从设计、建造、运维，到全生命周期各个阶段的应用。
东研智慧借助欧特克的FlexSim产品，实现面向全生产要素的全数字化工厂。东研智慧技术中心智慧技术研究院院长周欢介绍说，基于FlexSim建立了面向汽车工厂的工艺数字化仿真技术体系，在欧特克的FlexSim上面做的包括物流仿真、设备资源仿真、生产计划仿真、设备开动率仿真、产能节拍验证和优化等项目的目的是为了更好地帮助车企在设计阶段能够建立完整的流程，包括像车间的物流、工艺制造等。这种面向全生产要素的全数字化工厂，其实也就是我们一直在提的集成工厂模型的全数字化一体化解决方案。使用欧特克FlexSim能够减少在实际建造和生产过程当中的错漏和空缺，尤其是帮助业主在设计阶段优化设计方案，降低建造成本。
东研智慧还基于欧特克FlexSim建立了面向汽车工厂冲压、焊接、涂装、总装四大工艺模型库，包括工艺设备模型库、逻辑模型库和开发可视化布局的工具。这些模型库和知识库整合了大量的知识经验并且涵盖汽车行业的全专业领域，这其中不仅包括机械专业，还覆盖冲、焊、涂装、电机电控、机架涂装、表面处理、铸造等20多个专业在里面。
东研智慧建立的这些模型库和知识库，可以为设计和生产提供智能的知识和建议，可以帮助客户实现快速响应。当客户有需求时，东研智慧可以快速调用本项目的各专业模型，快速生成解决方案，提高生产效率和质量。同时还可以通过AI对过往积累的数据进行学习和分析，不断优化知识库的内容。
“东研智慧与欧特克的携手，基于我们充分利用欧特克的软件及技术，开拓了高质量的可视化平台和技术路线，使东研智慧能够在未来面向全球客户，为更多的车企提供更迅速、更高效、更全面、更优质的工厂产能建设的技术服务。同时，也提升了客户的经济价值，增加了客户的使用价值。”武汉东研智慧设计研究院有限公司国际事业部总经理黄运财如是说。
黄运财总经理介绍说，通过与欧特克的合作，东研智慧建立了整个数字化工作流程，包括从2D到3D整个数据的融合，不只是建筑的数据，还有产线的数据。在设计的协同管理上，东研智慧利用欧特克软件，集成大量的专业数据，从建筑专业来说，包括结构、给排水、动力、暖通、电气、自动化，从汽车产线来说，有涂装、焊接等，并对这些模型图纸进行碰撞检测以及数据的协同管理。
在提升设计质量和效率方面，如果使用多款软件，则可能会形成信息的孤岛，遇到数据格式、传输丢失等问题。武汉东研智慧设计研究院有限公司国际事业部总经理黄运财解释说，使用欧特克的软件十分便利，模型数据从这个专业转到另外一个专业的时候就很便利，数据不会丢失。欧特克的BIM和FlexSim等可以帮助设计师更准确地进行设计，在设计初期就能够考虑到更多的细节和可能遇到的问题，减少后期的设计变更，大幅提升了效率，这样就可以实现快速的响应和服务整个市场。
“东研智慧与欧特克的携手，基于我们充分利用欧特克的软件及技术，开拓了高质量的可视化平台和技术路线，使东研智慧能够在未来面向全球客户，为更多的车企提供更迅速、更高效、更全面、更优质的工厂产能建设的技术服务。同时，也提升了客户的经济价值，增加了客户的使用价值。”
--— 黄运财，武汉东研智慧设计研究院有限公司国际事业部总经理
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