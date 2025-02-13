针对上述汽车工厂客户提出的需求，东研智慧凭借多年深耕汽车行业的经验，给出了自己的答案。东研智慧会整合从平面设计、三维设计，包括时间的进度管理以及成本的有效管理，把土建模型和工艺模型有机的融合，通过东研智慧的DGP（Digital Graphics Platform）平台，构造一个BIM的全生命周期解决方案。

武汉东研智慧设计研究院有限公司国际事业部总经理黄运财强调，整个 DGP平台，土建的设计部分使用了以欧特克软件（中国）有限公司（以下简称“欧特克”）的Revit为核心平台；通过FlexSim进行工艺流程的模拟验证和审核；最终通过Navisworks进行数据集成，在DGP平台上进行呈现，这就是我们东研智慧工厂设计和制造的基本的架构。

东研智慧先后服务了东风汽车、江淮汽车、宝马汽车、戴姆勒奔驰等各大汽车厂商。无论在国内还是放眼世界，东研智慧都是一流的汽车工厂专家。东研智慧不仅在汽车工厂的设计、建造方面是专家，同时他们本身在数字化技术的应用、推动智能制造，推动汽车产业数字化转型方面也都是专家。