Advantic 是一家专注于为建筑行业提供先进材料的新兴企业。公司制造定制复合材料，为工程师和承建商在应对富有挑战性的环境条件上提供了一系列新选项。“如果建筑行业存在捷径，那么我们就是这种捷径。”Advantic 总裁 Brad Doudican 说道。“如果复合材料是适合的解决方案，我们将找到能够解决特定的问题的合适的材料解决方案。”

复合材料采用两种不同材料并将其合并来创建更轻或更耐用的替代方案。“我们使用的主要材料是玻璃纤维和一些不同种类的树脂化学品，将航空航天领域开发的材料以及技术引入民用市场和建筑行业。”Advantic 运营副总裁 Jeff Nielsen 表示。