TIM CAMPBELL
无论是修复世纪中期现代住宅还是设计全新的结构，荣获多项殊荣的设计师 Tim Campbell 在他的项目中体现了他的灵感和对历史的尊重。经常奔波于纽约、洛杉矶和巴黎之间，他不仅随时随地依赖 AutoCAD 进行设计，而且还依赖它实现项目合作。
Tim Campbell 所从事的项目并不缺乏魅力。作为其同名公司 Studio Tim Campbell 的创始人，他主要在纽约和洛杉矶两地的办公室工作，曾经领导了洛杉矶地区的文化地标、比弗利山地区的世纪中期庄园、坦慕尼协会时代的曼哈顿别墅以及经典的棕榈泉精品酒店的历史遗产修复项目。他甚至在洛杉矶附近的银湖设计了他自己的野兽派风格的定制房屋。
Campbell 公司的业务核心是什么？AutoCAD。Campbell 甚至还在 Architectural Digest 中说道他“使用 AutoCAD 就像使用铅笔一样熟练。”
当被问到这句引语时，他说道“确实是这样”。“在创作过程的某些方面，使用纸和笔会实现更好的效果，因为我认为大脑对纸和笔的触觉联系会给出更好的反应。但是由于我经常在洛杉矶和纽约两座城市之间奔波，所以我会训练我的大脑，把鼠标当作笔，把鼠标垫当作纸。我很早就开始画项目的图纸了，经常是在飞机上...或者坐在某个异国城市的咖啡馆里开始设计工作。在绘图过程中，我大部分都是从硬线图开始，鉴于我现在的大脑思维方式，我几乎都倾向于使用 AutoCAD 绘制。”
Tim Campbell
历史遗产修复是一项棘手的工作，需要学术或新闻界那样的奉献精神，来挖掘历史记录中的有用信息。对于 Rex Lotery 房屋修复项目（荣获了比弗利山市颁发的“2016 年最佳历史遗产修复”称号），原图纸只有十几张。“今天，这类房屋的图纸随便就有 100 张。因此，一般来说，原始细节少，图纸也非常少，”Campbell 说道。
同样，在修复由备受赞誉的设计师 Richard Neutra 为 Vidal Sassoon 设计的 Singleton 房屋时（是的，就是那个 Vidal Sassoon）时，要做的所有事情就是找到各种数据信息，然后将其拼凑起来。
Campbell 对 Singleton 房屋的修复。图片由 Tim Campbell 提供。
“幸运的是，[建筑摄影师] Julius Shulman 在该房屋竣工时拍摄了照片，在 Julius 去世后，Getty [艺术中心] 收到了他存档的所有资料，”Campbell 说道。“所以，我们前往 Getty 与其摄影部门合作，旨在获得 Julius Shulman 拍摄的关于该房屋的所有照片的副本，包括之前未出现过的照片。根据这些照片，我们可以收集图纸中未传达的有关该建筑的细节和信息。”
当然，并不是所有的研究都与 Getty 之旅一样文雅。“我们对这些建筑的税务记录进行了大量研究，因为估税员通常会记录一些关于建筑的历史照片，可以供我们使用，”Campbell 说道。“这是一个艰难的过程，因为你不能只进行在线研究，最终还是要研究实际物体；但如果能获得图纸，它们将非常有价值。”
Singleton 房屋游泳池。图片由 Tim Campbell 提供。
那么，怎样才能汇集各种历史数据？
“我们将使用原图，并在 AutoCAD 中将其用作 PDF 衬底，作为图纸的参考点，”Campbell 解释道。“然后，我们会绘制一张完整的竣工图，以确保一切按照图纸所显示的那样建造。这些都是起始工作。”
然后，就是许可问题，且不说规范更新、能耗要求和修复设计本身 — 如果没有 AutoCAD 提供的基础功能，Campbell 不可能完成这所有的工作。
Tim Campbell 绘制的平面图。图片由 Tim Campbell 提供。
该基础要求的不仅仅是设计功能。Campbell 表示他会继续选择 AutoCAD，因为 AutoCAD 是“最流行、支持最广泛的平台”，它使协作变得和分享文件一样简单。“如果没有 AutoCAD，我不可能按照今天的方式发展业务，因为我花在路上的时间太多了，”他解释道。然后，他指出，除了正常的工作旅行，他每年要去巴黎两次，每次待一周，“独居、了解这个城市和学习和接受新事物。”
由于他的位置会妨碍项目向前发展：“我们加大了与顾问 [经常在不同城市奔波] 的合作，如果没有 AutoCAD 提供的思考能力、处理能力和严密性，我们将无法完成我们的工作，也无法按自己的步调工作。”
对于 Campbell 的客户来说，在任何地方都可以开展工作的能力可以为他带来创造性的回报，正如他的公司提供的惊人设计所证实的那样。当然，他找到一种可以增强其能力的设计软件也不会影响其得到的回报。Campbell 发现，在既是艺术（和艺术史）又是工程的设计行业中，AutoCAD 可以同时满足两种条件。
Tim Campbell 及其设计的一件家具。
“当你习惯使用 AutoCAD 并使之成为不可或缺的一部分时，它会帮助你绘制优于不使用 AutoCAD 时所能绘制的平面图。”
—Tim Campbell
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