Tim Campbell 所从事的项目并不缺乏魅力。作为其同名公司 Studio Tim Campbell 的创始人，他主要在纽约和洛杉矶两地的办公室工作，曾经领导了洛杉矶地区的文化地标、比弗利山地区的世纪中期庄园、坦慕尼协会时代的曼哈顿别墅以及经典的棕榈泉精品酒店的历史遗产修复项目。他甚至在洛杉矶附近的银湖设计了他自己的野兽派风格的定制房屋。

Campbell 公司的业务核心是什么？AutoCAD。Campbell 甚至还在 Architectural Digest 中说道他“使用 AutoCAD 就像使用铅笔一样熟练。”

当被问到这句引语时，他说道“确实是这样”。“在创作过程的某些方面，使用纸和笔会实现更好的效果，因为我认为大脑对纸和笔的触觉联系会给出更好的反应。但是由于我经常在洛杉矶和纽约两座城市之间奔波，所以我会训练我的大脑，把鼠标当作笔，把鼠标垫当作纸。我很早就开始画项目的图纸了，经常是在飞机上...或者坐在某个异国城市的咖啡馆里开始设计工作。在绘图过程中，我大部分都是从硬线图开始，鉴于我现在的大脑思维方式，我几乎都倾向于使用 AutoCAD 绘制。”