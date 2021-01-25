MQDC
可持续性和社区利用创新城市住宅概念将居民联系起来
房地产开发商 MQDC 借助其曼谷市区的城市综合体项目 WHIZDOM 101，将可持续智能城市的概念带到泰国。此混合用途开发流程在工作、家庭和社会（第三空间）实现平衡，帮助居民过上更健康、更充实的生活。使用建筑信息建模 (BIM) 技术实现其在可持续性和可居性方面的宏伟目标。屡获殊荣的项目也激励泰国本地设计师、工程师、建造商和供应商进行现代化改造并采用数字施工流程。
泰国曼谷是世界上游客最多的城市之一，这里有着可口的美食和令人惊叹的文化，有许多吸引游客的市场和宫殿，是极佳的购物场所，而且夜生活丰富。但是，像其他大城市中的生活一样，曼谷的居民也要应对社交孤立、绿地不足和其他城市问题。
Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) 是一家总部位于泰国的房地产开发商，该公司认识到潜在购房者想要的不仅仅是建筑综合体，因此打造了一个名为 WHIZDOM 101 的面积达 17 英亩的综合园区。社会学家 Ray Oldenburg 在 1989 年发布《绝好的地方》一书之后，公司将此商业冒险称为“绝好的地方”。如果要生活得很好，在家庭生活、工作场所和社交“第三空间”达到平衡，对于建立社区是非常重要的。WHIZDOM 101 是大都市内的一个可持续智能城市，旨在帮助居民通过创新和技术过上更高效、更健康、更充实的生活。
MQDC 的 WHIZDOM 101 综合体具有公园景观，其中的部分绿地可增强微气候，让人们更接近大自然。Magnolia Quality Development Corporation 提供的图片。
MQDC 的总裁 Khun Suttha Ruengchaipaiboon 是一位土木工程师，他在美国和亚太地区的房地产项目领域拥有超过 26 年的经验，他说：“在我们开始一个项目之前，我们通常需要花一到两年研究项目会给人们带来什么样的好处，”。“这些人我们称之为‘新一代’。我们对他们进行了采访，了解他们在空闲时间喜欢干什么。”
WHIZDOM 101 项目是 2017 Autodesk AEC Excellence Award （英文） 可持续设计获奖者，该奖项面向年轻的城市住宅专业人员，强调健康、环境和社会责任方面的价值观。该园区在 2018 年年中开放，将包括慢跑道、自行车道、图书馆和绿地，还有一条商业设施和餐馆林立的街道。它通过合理使用树木和植物来改善室外微气候，并通过被动式智能主动系统管理室内可控气候。智能系统可控制室内条件、照明质量、二氧化碳水平和实时能源消耗。居民可以使用应用程序在单个平台中调整家庭制冷和供暖、支付水电煤气费，甚至还可订购外卖。
为了满足第三空间的需求，该设计加强了室外空间，让您可以与朋友一起休闲、购物和享受大自然。MQDC 的绿地在设计时不仅仅考虑到人类，还考虑到构建一个完整和健康的生态系统，以吸引更多鸟类和动物。
面积达 17 英亩的 WHIZDOM 101 综合体的设计包括绿地和社区康乐设施，力求在家庭、工作和社交空间之间达到平衡。
“‘智能城市’有很多含义，”Ruengchaipaiboon 说。“但对我们来说，它是适合社区和人的智能城市。我们将其称为‘智能社区’。”WHIZDOM 101 将智能技术和社区融合起来的一种巧妙方法是借助其园区入口处的能源和数据收集地砖。地砖将人类脚步的动能转换为低电压电流，它可存储并用于为 LED 照明、寻路解决方案和移动设备充电器供电。当 [访客] 进入我们的项目时，也可为我们创造替代能源，”他介绍道。
据 Ruengchaipaiboon 所说，MQDC 的其中一项核心价值观是使用创新技术使每个项目都可持续。这种方法名为“sustainovation”，也就是可持续创新。“作为开发商，我们清楚地知道，我们可以对这个世界产生积极或消极的影响，”Ruengchaipaiboon 说。“因此，我们确保每个项目在整体上对环境、社会和人员的影响最小。”
为了减少此环境净影响，公司使用更少的建筑材料，同时选择环保的建筑材料和方案。例如，WHIZDOM 101 公寓大楼有策略地布置，以便提供更好的自然气流和光线并减少太阳热量，提高能源效率。Ruengchaipaiboon 说，“如果我们可以适当地布置大楼，引入自然光线和风，人们将使用更少的能源，减少空调的使用。”
MQDC 使用 BIM 模型来分析建筑物朝向、设计和能耗对 WHIZDOM 101 园区微气候的影响。Magnolia Quality Development Corporation 提供的图片。
为了达到 LEED 金牌认证标准，MQDC 实施了节能和资源节约型措施。“我们必须将能源使用减少 30%，”Ruengchaipaiboon 说道。“我们还必须把目标设置为将水使用减少 40%。为实现这一目标，我们就地收集并重复利用水，我们的目标是将每年的二氧化碳排放量减少 15,000 吨，与规模仅为我们十分之一的一个项目相比，此数字大约为 30%。”
MQDC 在环境问题和以人为本的设计方法之间找到平衡，促进居民的健康和福祉。例如，公寓配备一个名为“能源回收通风 (ERV)”的通风系统。ERV 在您睡觉时工作，将二氧化碳排出房间，并替换为室外的新鲜空气。“您在睡觉时可获得更优质的氧气，在醒来时会感到精神满满，”Ruengchaipaiboon 这样说。
MQDC 在技术方面进行了大量投资以实现设计和施工现代化，并且与本地设计师、工程师、顾问、建造商和供应商合作重新设计这些传统流程。范例：在六年前项目开始时，这些利益相关方未配备 BIM（建筑信息建模）工具，并且担心采用该流程会增加时间和成本。
“在加入 MQDC 之前，过去 20 年我一直在使用 BIM，”Ruengchaipaiboon 说道。“我说，好的，我们在第一天肯定不会使用 BIM。我们要求团队参与到几个项目中，先使用 BIM 开始。我的目标是，他们将会很快看到好处，现在已经变成现实。”
团队逐步引入 BIM 技术，最开始是让建筑师和结构工程师使用 Revit 开发和协调设计。有了这一次的成功，我们在施工前继续向承包商和供应商推广 BIM，以此帮助减少变更单和材料成本。
WHIZDOM 101，如图所示，正在建造中，位于 BTS 轻轨线（横贯照片的中心）和其他大运力公共交通附近，为该项目的生活质量和可持续性目标提供支持。Magnolia Quality Development Corporation 提供的图片。
“在全球的施工行业中，施工现场会浪费大约 15% 至 30% 的材料，”Ruengchaipaiboon 表示。“通过在我们的开发中使用 BIM 流程，我们可以将浪费减少 15%，节省大量能源和材料。”
施工流程中的每一步都拍照并实施到 BIM 360 （英文） 模型中，因此所有管道、电气、墙以及每个部件的每个位置都会考虑到。在项目结束时，BIM 竣工模型将移交给物业经理，因此，他们不使用二维图纸，而是使用三维模型来维护场地。
展望未来，MQDC 正在研究可以满足多代人要求的项目。Ruengchaipaiboon 表示，打造多用途社区来改善生活品质是 MQDC 的发展趋势。
这些智能社区为人们提供更多机会在室外活动，与大自然及同龄人互动。社交互动是让城市获得活力的关键，可持续创新帮助泰国各地成为优选之地。
MQDC 执行副总裁 Suttha Ruengchaipaiboon（左）和首席执行官 Visit Malaisirirat 站在 WHIZDOM 101 综合体的模型旁边。MQDC 提供的图片。
本文章的一个版本之前曾在 Redshift（英文） 上刊登。