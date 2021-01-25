泰国曼谷是世界上游客最多的城市之一，这里有着可口的美食和令人惊叹的文化，有许多吸引游客的市场和宫殿，是极佳的购物场所，而且夜生活丰富。但是，像其他大城市中的生活一样，曼谷的居民也要应对社交孤立、绿地不足和其他城市问题。

Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) 是一家总部位于泰国的房地产开发商，该公司认识到潜在购房者想要的不仅仅是建筑综合体，因此打造了一个名为 WHIZDOM 101 的面积达 17 英亩的综合园区。社会学家 Ray Oldenburg 在 1989 年发布《绝好的地方》一书之后，公司将此商业冒险称为“绝好的地方”。如果要生活得很好，在家庭生活、工作场所和社交“第三空间”达到平衡，对于建立社区是非常重要的。WHIZDOM 101 是大都市内的一个可持续智能城市，旨在帮助居民通过创新和技术过上更高效、更健康、更充实的生活。