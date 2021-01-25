总部位于德克萨斯州奥斯汀市的 Matt Fajkus Architecture (MF Architecture)，致力于在全球和地方创造积极影响。据美国人口普查局的估计，奥斯汀都市区每天的人口增加超过 151 人。住房危机相当严重，MF Architecture 力求探索别人因困难或约束而放弃的场地，并在上面建造房屋。与此同时，节能战略、被动采光和智能材料选择等可持续设计原则至关重要。

MF Architecture 的首席设计师 Sarah Johnson 说：“我们根据场地进行设计。在朝阳或通风方面，建筑物如何才能很好地适应场地？我们如何围绕现有树木建造？我们希望找到巧妙解决这些问题的方法：保留树木，算出建筑物的建筑面积，然后真正创造出非常特殊而又独特的可持续房屋，如果没有这些场地环境，我们就不会设计出这样的房屋。”

利用 AutoCAD，该公司可以做到。