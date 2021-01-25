MATT FAJKUS ARCHITECTURE
寻找成功设计的真正要点
对于 Matt Fajkus Architecture 来说，先入为主的设计及对一种美学标准的坚持根本不是选择。无论是住宅还是商业用房，该公司的理念是，场地本身、客户、目标和可持续发展能够提供最佳结果。两个住房项目均彰显了它的这一理念，两个项目均借助 AutoCAD 来应对法规、建设和“选择权”的挑战。
总部位于德克萨斯州奥斯汀市的 Matt Fajkus Architecture (MF Architecture)，致力于在全球和地方创造积极影响。据美国人口普查局的估计，奥斯汀都市区每天的人口增加超过 151 人。住房危机相当严重，MF Architecture 力求探索别人因困难或约束而放弃的场地，并在上面建造房屋。与此同时，节能战略、被动采光和智能材料选择等可持续设计原则至关重要。
MF Architecture 的首席设计师 Sarah Johnson 说：“我们根据场地进行设计。在朝阳或通风方面，建筑物如何才能很好地适应场地？我们如何围绕现有树木建造？我们希望找到巧妙解决这些问题的方法：保留树木，算出建筑物的建筑面积，然后真正创造出非常特殊而又独特的可持续房屋，如果没有这些场地环境，我们就不会设计出这样的房屋。”
利用 AutoCAD，该公司可以做到。
“加/减房屋”的起居室和餐厅。图片由 Charles Davis Smith 提供。
位于奥斯汀的“加/减房屋”完美展现了这一实践的核心原则。在新建房屋时，MF Architecture 面临着诸多挑战：对建筑物有限制的地块存在严格的法规（用于防止洪水）、街区密集、预算紧张以及客户对新派外观的渴望。
MF Architecture 的创始人兼负责人 Matt Fajkus 说：“很明显，由于地块的几何形状，我们不会有太多的后院空间。我们意识到，它必须是一个细长的房屋，房屋的正前面有一个两车位车库（这是客户的要求），并且光线照入很重要。”
“加/减房屋”的外部图片由 Charles Davis Smith 提供。
实际设计的速度和对许多选项的评估的“选择权”非常有利于项目向前开展。AutoCAD 中的键盘快捷键极大地帮助团队快速高效地完成了设计工作。Johnson 说：“我们希望客户参与到这个过程中，成为建筑物开发团队的一份子。这就需要为他们提供选项，让他们可以贡献想法和技能。如果需要手动执行此操作，那将会非常困难。AutoCAD 能够快速模拟一张图纸的多种变化，拥有这样的工具将非常有帮助。”
设计本身变成了一种加减行为，由此而得来“加/减房屋”这个名字。Fajkus 说：“我们对某些空间体积进行了加减。我们减去了餐厅空间，把餐厅搬到了户外。然后我们把楼梯移入了室内，增加了那个位置的照明。有一些移动只是在不同区域内增加和减少了房屋的总体积或质量。”此外，房屋的每个房间都可以至少从两侧接收自然光，这大大减少了对电灯的需求。
“加/减房屋”的后院。图片由 Charles Davis Smith 提供。
对于 Interlock House 来说，MF Architecture 面临着一个不同的挑战：在一栋 20 世纪 50 年代的古老住宅的角落三角形地块增加建筑面积。当然，设计团队也想为业主建造令人兴奋且实用的房屋。
Fajkus 说：“我们确实需要对这块场地进行研究，了解它的情况，同时确保我们考虑如何捕获直接和间接景色、直接光线和间接光线。这实际上是一个让这个古老住宅变得有生气的机会，对业主而言如此，对附近街区而言亦如此。与所有可相提并论的房屋相比，它的尺寸非常小，并且与所有其他房屋的特征不同”。
Interlock House 外部。图片由 Charles Davis Smith 提供。
David Birt 是 MF Architecture 公司在 Interlock House 项目上的主要负责人，即使市政厅调整委员会赋予了特殊差异和许可，该公司也只能在原有 800 平方英尺住宅面积的基础上增加 500 平方英尺。这意味着要找到合适的功能、经验和流通，需要相当多的选择。此外，在可持续性方面，该公司还添加了精心布置的天窗、高侧窗以及与屋檐和悬挑相邻的全高玻璃门窗，以防止过度日照和太阳辐射。此外，在与 Studio Tupelo 的 Katie Marye 共同选择材料的颜色和色调时，特意选择了明亮颜色和色调，以在空间周围反射直接和间接光线。
Fajkus 说：“功能通道的设计使你实际上可以穿越房产旁边的他人土地进入，然后走进可以作为前厅和门厅使用的餐厅。当你走进起居室，然后走到沙发后面时，它就像一个功能空间，那里有谷仓门和办公室的小口袋式壁龛。这形成了一个虽然很小但自然采光很好的走廊。我们的目标是进行一系列极小而又巧妙的设计，让业主的钱花得最值得；但是，在一个非常有限的地块，按照城市法规，面积绝对不能超过 1,300 平方英尺。”
他继续说道：“我们在某个阶段看了一个两层的选项方案，但是仅楼梯就占用了这么多的建筑面积。所以我们开始考虑其他选项方案。在草图形式、物理模型形式和 AutoCAD 中，我们可以制作这些选项方案，与业主和承包商讨论每个选项的利弊，并基本上作出适合每个人的决定。”
Interlock House 的设计。图片由 Matt Fajkus Architecture 提供。
在 AutoCAD 中进行设计，团队依赖精确性和准确性来满足城市法规和两个项目实际建设的要求。除了其他角色外，首席设计师 David Birt 还担任这一实践的质量控制部门的领导，他经常考虑模拟和数字绘图生产的最佳实践，所有这些都是为了获得优秀的设计。
Johnson 说：“当我们计算场地的面积时，能够画多段线并能够将多段线存储在已关闭的图层上将会非常有帮助。通常情况下，我们严格按照该建筑面积开展建造工作。因此，即使在施工期间，我们也可以随时拉出多段线，向承包商说明你不能做的事情，例如添加额外铺砌的人行道，因为我们已事先分配了所有空间，而没有额外建筑空间了。”
Interlock House 的起居室和实用空间。图片由 Charles Davis Smith 提供。
Fajkus 补充道：“在能够很快地对审核意见作出反应并更新图纸方面，拥有一套清洁且所有内容分成多层的图纸至关重要，这样你就可以隔离和更改某些内容。这无疑是在奥斯汀市使用 AutoCAD 的一个方面，因为知道你通常必须做一些工作以根据这个城市的规范要求来修改图纸设计。”
他继续说道：“即使你对这些法规的熟悉程度已经很高了，但是这些法规仍然会经常发生修改，有时甚至没有向外宣布。任何图纸集都不可避免地会进行修改。不仅仅是在设计过程中，甚至在批准图纸的许可过程中也是如此。能够拥有像 AutoCAD 这样允许你通过层管理快速进行修改的软件特别重要。”
Interlock House 的起居室和实用空间。图片由 Charles Davis Smith 提供。
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