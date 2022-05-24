从 1988 年第一批混凝土搅拌站开发和制造以及 2000 年 SCADA 控制设备推出，到在 2007 年慕尼黑的宝马国际展览上售出第一台国际搅拌站，Frumecar 从未改变对质量的原则和对服务的坚持。

创新是真正的业务推动力和核心，Frumecar 使用高效的建造技术和优质的材料，充分利用技术具备的所有优势，为客户提供优质的产品和服务。