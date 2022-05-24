FRUMECAR
数字化为客户创造更美好的未来
Frumecar 思路清晰：数字化转型和工业 4.0 对行业的生存发展至关重要。对创新的坚定不移，已经融入 Frumecar 的 DNA，这也是 Frumecar 成立 30 年来取得卓越成就的关键所在：克服建筑行业的全球性危机，并将业务扩展到 70 多个国家/地区。Autodesk 已然成为这一过程中的可靠伙伴。
从 1988 年第一批混凝土搅拌站开发和制造以及 2000 年 SCADA 控制设备推出，到在 2007 年慕尼黑的宝马国际展览上售出第一台国际搅拌站，Frumecar 从未改变对质量的原则和对服务的坚持。
创新是真正的业务推动力和核心，Frumecar 使用高效的建造技术和优质的材料，充分利用技术具备的所有优势，为客户提供优质的产品和服务。
水泥罐焊接 - 西班牙穆尔西亚省
Autodesk 解决方案是工程和制造行业的转折点，它从绘图概念转变为使用三维设计软件 Inventor 进行虚拟制造。
在ASIDEK公司的帮助下使用 Autodesk 软件，Frumecar 从使用 AutoCAD 的二维设计转换至使用 Inventor 的三维设计，这是一次质的飞跃，它使得使用 Fusion 360 开始虚拟制造成为可能。
“产品设计与制造软件集提供的灵活性，以及虚拟现实的使用，使我们能够在现场验证部件装配，并利用分解视图信息以及ERP中集成的组件。这个过程变得更加实用，可以在标准集装箱中轻松装配和运输。”
—Carlos Torregrosa, 高级副总裁, Frumecar
Frumecar 提供完整的解决方案，其中包含涵盖混凝土搅拌站、回收工厂和智能系统（新业务线）的产品和服务。除了此扩展目录外，Frumecar 的国际扩展还有赖于模块化和物流优化。
正如 Frumecar 高级副总裁 Carlos Torregrosa 所说，产品设计与制造软件集提供的灵活性以及虚拟现实的使用，使他们能够在现场验证部件，并利用分解视图中的信息以及 ERP 中集成的组件。这个过程变得更加实用，可以在标准集装箱中轻松装配和运输。
FASTMIX-500 混凝土搅拌站的虚拟制造 - 西班牙穆尔西亚省
除了简单性以外，混凝土行业还需要进行大量协作。通过使用 Autodesk 的数据管理软件 Vault，可以保证 Frumecar 设计的可跟踪性，优化变更管理，同时创造协作式的工作环境。
这种工作模式有助于配置 Ecopapel 项目，可以从以前的三维和二维设计中提取信息，并将 Vault 中的所有数据集成到中心 ERP 程序。这样就可以自动利用所设计的产品的所有元数据，例如代码、材料或每个组件的描述。
“借助 Autodesk 的虚拟制造工具，Frumecar 将流程事故导致的成本减少了大约 70%，启动时间也大大缩短”
—Javier Molina, 工程总监, Frumecar
数字化转型过程为业务拓展带来了很多重大优势，例如，消除组件问题或将其减少到极低的水平，降低由此导致的成本。
在产品级别，通过 Inventor Tolerance Analysis 公差分析实现的尺寸优化使 Frumecar 大大削减了物流成本，因为他们能够在标准集装箱内将设备发送到世界上任何地方。
数字化转型过程为业务拓展带来了很多重大优势。
工业 4.0 非常智能，它包含适用于混凝土行业的数字创新和技术解决方案。未来将会开发新的工作线（例如使用大数据），以便进一步优化团队管理和简化决策。
Frumecar 的最新成就是在 2019 年启动了新的业务线，即旨在将数字化集成到产品中的 Frumecar 智能系统。
自此，Frumecar 开始投入于数字化转型，正如 Carlos Torregrosa 所指出的，“基于大数据的生产流程数字化正在改变制造方式和与客户的关系”。
在这一未来愿景中，Frumecar 已经开发了可以实时传输信息以优化业务绩效的永久连接的混凝土搅拌站和搅拌车，这一切都得益于使用人工智能的工业物联网 (IIoT)。
此外，他们已经开始处理自主发电站项目，可以通过手机和二维码进行直接连接和操作搅拌车控制中心。
Frumecar 已经开发了可以实时传输信息的永久连接的混凝土搅拌站和搅拌车。