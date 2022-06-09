FormIt 的主要功能

借助 FormIt®，建筑师可以通过基于 BIM（建筑信息模型）的工作流建立和分析早期设计概念进行开发。使用 FormIt Primer 快速入门。

多层摩天大楼的太阳能性能分析

简单实体建模

使用推拉和参数化工具集快速轻松地创建概念几何图形

协作

与多个用户协作编辑 FormIt 模型并实时查看更改

导入文件以添加细节

导入各种图像和三维文件格式以为草图添加细节，包括 OBJ、DWG™、STL、SAT 等

演示图形

使用一套视觉样式选项在 FormIt 中自定义图形并创建令人惊叹的演示

日光和能源分析

在 FormIt Pro 中，从通过 Autodesk Insight 集成分析模型性能开始。适用于工程建设软件集。

连接到 Revit

使用 FormIt Pro for Windows 将设计数据连接到 Revit，以在概念和设计之间实现更好的连续性。适用于工程建设软件集。

使用 Autodesk Docs

存储文件并将其与 Autodesk Docs 基于云的公共数据环境共享。适用于工程建设软件集。

使用 Dynamo 实现自动化

在 FormIt Pro 中，使用集成的计算工具自动执行设计迭代和缩放设计研究。适用于工程建设软件集。

随时随地进行设计

使用 Windows 和 Web 应用程序或在支持 Apple Pencil 的 Apple iPad 上随时随地进行设计

国际语言支持

法语、意大利语、日语、韩语、波兰语、巴西葡萄牙语、俄语、简体中文和繁体中文。适用于工程建设软件集。

JavaScript 插件和插件管理器

在桌面和 Web 应用程序中通过插件扩展 FormIt 功能，以增强和简化三维建模工作流