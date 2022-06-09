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使用推拉和参数化工具集快速轻松地创建概念几何图形
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导入各种图像和三维文件格式以为草图添加细节，包括 OBJ、DWG™、STL、SAT 等
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在 FormIt Pro 中，从通过 Autodesk Insight 集成分析模型性能开始。适用于工程建设软件集。
使用 FormIt Pro for Windows 将设计数据连接到 Revit，以在概念和设计之间实现更好的连续性。适用于工程建设软件集。
存储文件并将其与 Autodesk Docs 基于云的公共数据环境共享。适用于工程建设软件集。
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在桌面和 Web 应用程序中通过插件扩展 FormIt 功能，以增强和简化三维建模工作流