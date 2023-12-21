设计和工程

找到能解决您关注的问题的完美解决方案

在充满复杂挑战的世界中，您相信卓越的设计和工程可以解决所有这些挑战。我们也是。

在开发过程中发现新的可能性

要想率先将成功的产品推向市场，效率至关重要。效率来自于改进的协作工作流、简化的设计和工程流程以及挖掘持续价值的数据方法。

但是，随着供应链的转变、客户需求的演变以及竞争压力带来的令人兴奋的全新挑战，过去的愿景将不足以助您在今天保持领先地位。

设计师和工程师的机遇在哪里

愿景如何变为现实

提高利润并扩大市场份额

提供销量，减少支出。这听起来很简单，但现代产品开发组织明白，推动真正的增长要复杂得多。您必须以速度、影响力和可制造性为目标提供最佳创意，从而找到让客户满意的新方式。

在敏捷性和性能之间找到平衡

为了保持竞争力，设计师和工程师经常寻找提高敏捷性的方法，以便利用较少的资源做更多的事。现代自动化、数据管理和协作方法可帮助您以更短的时间和更少的材料改善产品性能，从而获得强大的竞争优势。

促进创新，提高生产力

智能产品开发组织深知，真正的创新源于客户需求以及能够利用洞察力来提供更好的用户体验。解锁数据访问权限的数字平台对于在竞争中保持领先至关重要。

产品设计和工程解决方案

产品生命周期管理 (PLM)

利用单一数据源让所有人达成共识。多 CAD 集成有助于团队改善协作、提高开发敏捷性和缩短上市时间，并为供应链提供透明度。

 

探索 PLM

工业设备设计

消除设计与制造之间的协作障碍。面向机械设计的互联工具可帮助团队提高敏捷性、减少不必要的环境影响，并以令人兴奋的新方式扩展产品与服务。

 

探索机械设计

产品设计

通过敏捷的产品开发提供突破性创新。集成解决方案可帮助设计和工程团队比以往更快地构想新产品、制作样机、进行改进和市场测试。

 

探索产品设计

紧跟产品设计和工程趋势

自动化

利用人工智能促进创新

通过《哈佛商业评论》的这篇报告，了解先进技术和协作方法如何改变工作方式。

 

阅读报告

融合

State of Design & Make 2023

探索我们为设计和制造领导者量身定制的全球研究摘录，并做出更明智的决策。

 

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数据和见解

扩展数据的价值

在 Tech-Clarity 的这篇报告中，了解领先企业如何扩展与产品相关的数据和流程的远程服务使用。

 

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建立面向强大设计和工程生态系统的合作伙伴关系

Autodesk 与行业领导者合作开发更深入的软件集成，帮助客户在数据方面脱颖而出、扩展功能并自动执行耗时的流程。

可持续发展软件

Makersite

Makersite for Fusion 360 可帮助设计工程师平衡成本、碳排放和材料选择的风险，以尽早做出可持续性更强的设计选择。Makersite 可帮助评估设计，实时分析多个标准，包括合规性、风险、健康状况、安全和可持续性。通过实时反馈了解并降低设计的可持续影响，在缩短上市时间的同时提高产品质量。

 

制造软件

Xometry

Xometry Instant Quote App 可直接在 Fusion 360 中为设计工程师提供价格和交付周期估算，包括多种制造方法。可制造性设计反馈可实时反映设计变更对成本的影响，有助于降低零件成本并缩短上市时间。可以直接从 Xometry 供应商网络按需订购和制造完成的设计。

 

设计软件

Ansys

Autodesk 和 Ansys 通过 Autodesk Fusion 360 Signal Integrity Extension 为设计和工程团队提供集成电磁分析。PCB 设计师可以测试更少的信号衰减样机，增强产品按要求工作的信心。我们的战略联盟提供集成 PCB 和外壳设计，以在缩短设计周期的同时提高产品质量。

 

开始设计和工程流程的转型

Autodesk 设计与制造解决方案可凭借广泛的功能满足您的需求，提供跨领域、跨行业、可互操作的工作流，从而支持您的流程。准备好以后，与 Autodesk 销售人员探讨如何解决您关注的问题。

设计和工程常见问题解答

什么是设计工程？

设计工程是一种协作式创造性问题解决流程，可将概念设计转换为有形产品。这需要具备专业知识和经验，以确保最终产品满足客户期望、符合预期用途并能够盈利生产。

设计工程的示例包括建筑和土木基础设施建设、工业设备设计消费产品设计 （英文）以及材料制造和加工。设计工程领域的工作角色可能包括工业设计师、机械、电气或电子工程师、仿真专家、CAD 设计师和 CAD 绘图员。

设计工程师的工作是什么？

设计工程师使用数学原理、工程物理学、行业知识和专业软件来解决问题，并将创意从概念阶段发展为深化设计。深化设计必须满足要求并实现盈利性交付，通过计算机辅助设计 (CAD) 模型、技术工程图“BOM 表”和规范将其传达给制造和采购等利益相关方。工程设计开发过程是协作式的，可以包含多个领域，包括工业设计、机械、电气和电子工程，还包括来自客户、供应商、制造和项目管理的反馈。

什么是设计和工程流程？

设计工程对于成功的产品开发业务至关重要。设计开发的目标是构想并商定一个对客户和企业都有利的产品解决方案。设计开发受到预算、工程能力和上市时间的限制。设计工程流程是迭代的、循环的，创意需要经过多轮样机制作、测试、评估和审查，直到最终设计被认为是最佳的，且足够可靠，可供生产。设计工程流程从定义问题开始，然后对潜在解决方案进行集体讨论，之后再创建样机，进行测试，收集反馈，评估问题陈述是否可以进一步细化，以及是拒绝还是接受建议的解决方案，或者是否可以通过另一个开发周期改进解决方案。

什么是设计和工程软件？

设计和工程软件应用程序通过自动执行任务和管理数据来支持产品开发。工程设计软件的示例包括产品数据管理 (PDM)产品生命周期管理计算机辅助设计 (CAD)计算机辅助工程 (CAE)

CAD 软件的用途是创建产品或机械设计的虚拟三维模型及其关联数据，例如技术工程图和 BOM 表。设计工程师使用 CAD 模型作为计算机辅助工程 (CAE) 的基础，用于评估建议的解决方案是否满足其预期目的。用于工程设计的 CAE 仿真软件包括有限元分析 (FEA) 和计算流体动力学 (CFD)。CAD 软件用于设计您周围看到的一切，从道路和桥梁到建筑、汽车和飞机，再到衣服，再到您每天使用的产品，包括食品和水的加工以及发电。

设计和工程软件如何使企业和专业人员受益？

制造工业和消费品的企业承受着巨大压力，他们需要提供创新解决方案以满足客户需求，并在竞争对手之前将其推向市场。成功开发产品的关键在于设计工程，它不仅能确保产品满足客户需求，还能为企业带来利润。产品开发期间做出的决策可能会影响产品在其生命周期内的质量、组件、材料、制造过程和可用性。计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助工程 (CAE) 等设计工程软件通过自动化设计过程和管理数据见解，使设计师和工程师能够及时做出有效的决策，提高产品成功率、提升运营效率并缩短上市时间，从而使企业和专业人员受益。

设计和工程软件的主要特性和功能是什么？

设计和工程软件通过自动化流程和管理数据见解来帮助产品开发团队，以缩短整体设计开发时间，同时保持流程质量。设计工程 CAD 软件的主要特性和功能包括：

  • 零件和部件的三维建模，以概念化设计的物理尺寸和空间关系。
  • 具有关联 CAD 库的专业功能集，可自动化机械和电气设计（英文）元素，例如轴和齿轮、螺栓联接、钣金、焊接、结构、管路装置和电线线束。
  • 创建二维技术工程图或基于三维模型的标注的功能，以传达用于制造的准确信息（包括材料、表面处理、制造技术、尺寸和公差）。
  • 演示和渲染工具，用于创建设计的真实照片级图像和动画，以传达装配说明或用于销售和营销材料。
  • 计算应力、振动或流体流动的仿真功能，或基于载荷条件自动执行零部件设计的衍生式设计工具。
  • BOM 表管理功能，可自动创建要采购或制造的零部件清单，并协助批量订购原材料。
  • 用于自动执行下游制造任务的软件功能，例如将零部件嵌套到库存材料上（英文），或计算机辅助制造 (CAM)，包括 3D 打印（增材制造），以及计算机数控加工 (CNC)（减材制造）。
  • CAD 数据和流程管理 功能，可帮助并行工程、跟踪任务、通过设计审阅审核信息以及管理工程变更单。

Autodesk 为设计工程提供哪些 CAD 软件？

Autodesk 为创新者提供产品设计和工程方面的设计和制造技术，使客户能够跨越项目、领域和行业的界限流畅地工作。Autodesk 设计和工程软件包括产品设计与制造软件集，其中包含：

  • Autodesk Inventor 用于三维机械设计、仿真、可视化和文档编制的专业级产品设计和工程工具。
    • Inventor Nastran 用于非线性应力、热分析、振动和疲劳仿真的 CAD 嵌入式软件。
    • Inventor Tolerance Analysis 公差叠加分析软件，用于评估尺寸变化的影响。
    • Inventor Nesting 适用于 Inventor 的真实形状排料软件，可优化原材料的利用率。
    • Inventor CAM 适用于 Inventor 的 2.5 到 5 轴集成式 CAD/CAM 编程解决方案。
  • Vault 用于管理设计文件的产品数据管理软件。
  • AutoCAD 含行业专业化工具组合的二维和三维 CAD 软件。
  • Factory Design Utilities 用于规划、设计和安装高效生产布局的工厂设计软件。
  • Navisworks Manage 含冲突检测和进度计划功能的大型设计审阅软件。
  • ReCap Pro 现实捕捉以及三维扫描软件和服务。
  • 3ds Max 用于设计可视化的三维渲染和动画软件。
  • Fusion 360 用于产品设计和制造的基于远程服务的 CAD/CAM/CAE 软件。
  • Fusion 360 Manage with Upchain 基于远程服务的 PDM 和 PLM 软件，可轻松衔接数据、人员和流程。
  • Design Review Design Review CAD 查看器软件可用于免费查看、标记、打印二维和三维文件，以及追踪对二维和三维文件所做的更改，而无需原始设计软件。

设计和工程软件如何与 CAD 或 PLM 等其他系统集成？

设计和工程方面的软件应用程序通过自动执行任务和数据管理来协助产品开发。在设计工程中生成的数据在产品生命周期的后续活动（例如采购、制造、调试和支持）中发挥着至关重要的作用。设计和工程软件应用程序创建的数据必须与其他业务系统无缝集成，这一点十分重要。

计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助工程 (CAE) 等设计和工程软件应用程序与产品数据管理 (PDM) 软件集成，以管理和控制对文件的访问，从而确保合适的人员在正确的时间获得正确的数据。PDM 软件与产品生命周期管理 (PLM) 软件一起使用，可管理新产品引入 (NPI)、BOM 表管理和质量控制等设计和工程流程。CAD 软件还与计算机辅助制造 (CAM) 软件集成，该软件使用二维和三维 CAD 数据创建用于 3D 打印的计算机数控 (CNC) 刀具路径或切片图案。CAD 和 CAM 与制造执行系统 (MES)（英文） 集成，可高效监控、跟踪和控制制造流程。为了在整个业务中传播需要的产品设计数据，设计和工程软件应用程序与物料需求规划 (MRP) 或企业资源规划 (ERP) 软件应用程序等业务系统集成

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