要想率先将成功的产品推向市场，效率至关重要。效率来自于改进的协作工作流、简化的设计和工程流程以及挖掘持续价值的数据方法。

但是，随着供应链的转变、客户需求的演变以及竞争压力带来的令人兴奋的全新挑战，过去的愿景将不足以助您在今天保持领先地位。