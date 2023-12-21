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要想率先将成功的产品推向市场，效率至关重要。效率来自于改进的协作工作流、简化的设计和工程流程以及挖掘持续价值的数据方法。
但是，随着供应链的转变、客户需求的演变以及竞争压力带来的令人兴奋的全新挑战，过去的愿景将不足以助您在今天保持领先地位。
提供销量，减少支出。这听起来很简单，但现代产品开发组织明白，推动真正的增长要复杂得多。您必须以速度、影响力和可制造性为目标提供最佳创意，从而找到让客户满意的新方式。
为了保持竞争力，设计师和工程师经常寻找提高敏捷性的方法，以便利用较少的资源做更多的事。现代自动化、数据管理和协作方法可帮助您以更短的时间和更少的材料改善产品性能，从而获得强大的竞争优势。
智能产品开发组织深知，真正的创新源于客户需求以及能够利用洞察力来提供更好的用户体验。解锁数据访问权限的数字平台对于在竞争中保持领先至关重要。
Autodesk 与行业领导者合作开发更深入的软件集成，帮助客户在数据方面脱颖而出、扩展功能并自动执行耗时的流程。
可持续发展软件
Makersite for Fusion 360 可帮助设计工程师平衡成本、碳排放和材料选择的风险，以尽早做出可持续性更强的设计选择。Makersite 可帮助评估设计，实时分析多个标准，包括合规性、风险、健康状况、安全和可持续性。通过实时反馈了解并降低设计的可持续影响，在缩短上市时间的同时提高产品质量。
制造软件
Xometry Instant Quote App 可直接在 Fusion 360 中为设计工程师提供价格和交付周期估算，包括多种制造方法。可制造性设计反馈可实时反映设计变更对成本的影响，有助于降低零件成本并缩短上市时间。可以直接从 Xometry 供应商网络按需订购和制造完成的设计。
设计软件
Autodesk 和 Ansys 通过 Autodesk Fusion 360 Signal Integrity Extension 为设计和工程团队提供集成电磁分析。PCB 设计师可以测试更少的信号衰减样机，增强产品按要求工作的信心。我们的战略联盟提供集成 PCB 和外壳设计，以在缩短设计周期的同时提高产品质量。
Autodesk 设计与制造解决方案可凭借广泛的功能满足您的需求，提供跨领域、跨行业、可互操作的工作流，从而支持您的流程。准备好以后，与 Autodesk 销售人员探讨如何解决您关注的问题。
设计工程对于成功的产品开发业务至关重要。设计开发的目标是构想并商定一个对客户和企业都有利的产品解决方案。设计开发受到预算、工程能力和上市时间的限制。设计工程流程是迭代的、循环的，创意需要经过多轮样机制作、测试、评估和审查，直到最终设计被认为是最佳的，且足够可靠，可供生产。设计工程流程从定义问题开始，然后对潜在解决方案进行集体讨论，之后再创建样机，进行测试，收集反馈，评估问题陈述是否可以进一步细化，以及是拒绝还是接受建议的解决方案，或者是否可以通过另一个开发周期改进解决方案。
设计和工程软件应用程序通过自动执行任务和管理数据来支持产品开发。工程设计软件的示例包括产品数据管理 (PDM)、产品生命周期管理、计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助工程 (CAE)。
CAD 软件的用途是创建产品或机械设计的虚拟三维模型及其关联数据，例如技术工程图和 BOM 表。设计工程师使用 CAD 模型作为计算机辅助工程 (CAE) 的基础，用于评估建议的解决方案是否满足其预期目的。用于工程设计的 CAE 仿真软件包括有限元分析 (FEA) 和计算流体动力学 (CFD)。CAD 软件用于设计您周围看到的一切，从道路和桥梁到建筑、汽车和飞机，再到衣服，再到您每天使用的产品，包括食品和水的加工以及发电。
制造工业和消费品的企业承受着巨大压力，他们需要提供创新解决方案以满足客户需求，并在竞争对手之前将其推向市场。成功开发产品的关键在于设计工程，它不仅能确保产品满足客户需求，还能为企业带来利润。产品开发期间做出的决策可能会影响产品在其生命周期内的质量、组件、材料、制造过程和可用性。计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助工程 (CAE) 等设计工程软件通过自动化设计过程和管理数据见解，使设计师和工程师能够及时做出有效的决策，提高产品成功率、提升运营效率并缩短上市时间，从而使企业和专业人员受益。
设计和工程软件通过自动化流程和管理数据见解来帮助产品开发团队，以缩短整体设计开发时间，同时保持流程质量。设计工程 CAD 软件的主要特性和功能包括：
Autodesk 为创新者提供产品设计和工程方面的设计和制造技术，使客户能够跨越项目、领域和行业的界限流畅地工作。Autodesk 设计和工程软件包括产品设计与制造软件集，其中包含：
设计和工程方面的软件应用程序通过自动执行任务和数据管理来协助产品开发。在设计工程中生成的数据在产品生命周期的后续活动（例如采购、制造、调试和支持）中发挥着至关重要的作用。设计和工程软件应用程序创建的数据必须与其他业务系统无缝集成，这一点十分重要。
计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助工程 (CAE) 等设计和工程软件应用程序与产品数据管理 (PDM) 软件集成，以管理和控制对文件的访问，从而确保合适的人员在正确的时间获得正确的数据。PDM 软件与产品生命周期管理 (PLM) 软件一起使用，可管理新产品引入 (NPI)、BOM 表管理和质量控制等设计和工程流程。CAD 软件还与计算机辅助制造 (CAM) 软件集成，该软件使用二维和三维 CAD 数据创建用于 3D 打印的计算机数控 (CNC) 刀具路径或切片图案。CAD 和 CAM 与制造执行系统 (MES)（英文） 集成，可高效监控、跟踪和控制制造流程。为了在整个业务中传播需要的产品设计数据，设计和工程软件应用程序与物料需求规划 (MRP) 或企业资源规划 (ERP) 软件应用程序等业务系统集成。