消除因多个 CAD 平台和不同工程部门的标准差异而产生的冗余成本。
消除因多个 CAD 平台和不同工程部门的标准差异而产生的冗余成本。
避免持续修复 CAD 文件转换错误所需的耗时且令人沮丧的步骤。
自信地使用导入的 CAD 数据，而不会遗漏冲突、损坏数据或出现其他下游问题。
在与供应商和客户共享之前，使用自动化工具简化文件并移除专有信息。
产品开发流程涉及多个团队之间的协作以及来自各种软件应用程序的共享 CAD 数据。从更改 CAD 软件到与其他团队和供应商协作，了解强大互操作性的主要用例。
无需转换即可读取几乎任何 CAD 文件，并将设计从一种 CAD 文件格式转换为另一种格式。
选择转换数据以允许编辑，或保持与原始文件的关联参照以便在源文件更改时自动更新模型。
使用自动化工具从模型中移除不必要的细节，保护知识产权并减小文件大小，以便更轻松地与客户和供应商交换。
以关联方式参照在 SolidWorks、Creo、CATIA、NX、Solid Edge、STEP、Fusion 360、Revit 和 Alias 中创建的模型，而无需转换。
导入时，仅选择要包含在设计中的参照数据部分。如果您稍后改变主意，甚至可以编辑选择。
打开在下一版 Inventor 中保存的文件，以实现一年向后兼容。
从 Revit 本地导入和导出建筑信息模型，以便在为 BIM 对象或自定义预制设计建模时进行参照。
定义每种文件类型的特性如何映射到 Inventor 文件特性，以最大程度减少手动重新输入元数据。
将原生 DWG 文件关联参照到三维模型中，以用作零件造型或部件骨架造型的基础。
了解如何克服日常挑战并在内部、外部和供应链中更好地开展工作。
了解建筑产品制造商如何通过其 CAD 模型创建具有适当详细等级的 BIM 内容。
了解 Autodesk 合作伙伴 ITI 如何帮助您从 CATIA V5、NX、Creo/Wildfire、Solid Edge 和 SolidWorks 自动迁移功能完备的智能 CAD 数据。
图片来源：ITI
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三维 CAD 转换是将非原生三维模型、元数据（特性信息）以及特征历史（有时）转换到目标三维 CAD 软件中的过程。使用 Autodesk Inventor，无需转换：您只需打开非原生 CAD 文件，而无需转换。
CAD 文件转换器是一种允许在不同软件程序之间导入和导出三维模型的工具。
创建三维 CAD 文件后，它将成为所有下游应用程序的中心。以前，工程师需要根据打开三维 CAD 文件的应用程序来转换该文件。现在，无需转换即可打开三维模型文件，以便在所有下游应用程序（如 CAM 或仿真）中使用。