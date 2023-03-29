TYPSA 是一家独立的公司集团，拥有 50 多年的经营经验，一直为机构、公共和私人客户在开发交通、水、建筑、可再生能源和农村发展项目方面提供支持，贯穿从规划到运营的整个过程。

BIM 的实施以及虚拟现实等沉浸式体验的使用使 TYPSA 在基础设施资产的项目生命周期的所有阶段都处于创新的前沿。 Typsa 在其业务中采用最高的技术、可持续性和完整性标准，重点关注循环经济，创建资产管理平台并开发新的价值工程方案。