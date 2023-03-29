GRUPO TYPSA
Typsa Group 在交通运输、水利工程、建筑、可再生能源和农村发展项目的开发方面拥有 50 多年的经验。在本例中，随着瓦伦西亚地铁 10 号线的开工和建设，Typsa Group 再次在该领域脱颖而出。他们在其工作流中纳入了 REVIT、CIVIL 3D 和 NAVISWORK，作为建筑、装置和隧道规划、线性工程和轨道部件开发以及不同模型之间协调的解决方案。
阿利坎特站 - Grupo Typsa 供图。
TYPSA 是一家独立的公司集团，拥有 50 多年的经营经验，一直为机构、公共和私人客户在开发交通、水、建筑、可再生能源和农村发展项目方面提供支持，贯穿从规划到运营的整个过程。
BIM 的实施以及虚拟现实等沉浸式体验的使用使 TYPSA 在基础设施资产的项目生命周期的所有阶段都处于创新的前沿。 Typsa 在其业务中采用最高的技术、可持续性和完整性标准，重点关注循环经济，创建资产管理平台并开发新的价值工程方案。
艺术科学城站 - Grupo Typsa 供图
TYPSA Group 是铁路领域的领导者，在西班牙瓦伦西亚地铁 10 号线扩建项目中凭借对 BIM 的全新应用脱颖而出。
这是西班牙首个将此方法纳入线性铁路工程的项目。Civil 3D 被用于开发线路和轨道部件，Revit 被用于开发所有建筑部件、装置和隧道，正确的技术和工作流是这个项目成功的关键因素。最后，Navisworks 对于确保不同模型之间的协调至关重要。这使得在整个项目中获得更好的控制力，改善协作和协调，避免错误和返工，并自动执行验证任务，从而获得更好的结果。
阿马多格拉内尔站 - Grupo Typsa 供图
作为铁路领域的领导者，TYPSA Group 参与过伦敦-伯明翰高速铁路等一些备受关注的项目，并参与了瓦伦西亚、斯德哥尔摩、马德里、巴塞罗那、基多、利马、多伦多、坎普尔和阿格拉（印度）、利雅得和悉尼等城市的都市交通系统项目。为此，该公司拥有专门从事面向铁路项目的线性工程、建筑、结构和装置技术团队。
西班牙的铁路领域发展先进，处于高度整合的地位，因为每吨货物运输的成本效益很高。尽管如此，铁路行业仍在不断发展和变化，在铁路项目生命周期的所有阶段都在向数字化过渡。因此，TYPSA 必须解决这一需求，与时俱进，保持自身在行业的竞争优势。
BIM 的采用提高了 TYPSA Group 的项目质量，使之成为其主要价值之一。该集团对其信息和通信基础设施以及检查和审查系统进行了全面改进，使其适应这种生产方式，而这使得该集团成为首家获得 ISO 19650 认证的大型工程公司。在 TYPSA，BIM 现在是一项标准，即使客户没有要求，但这样可以基于高效的信息管理更好地保证生产。
“从质量保证的角度来看，BIM 方法确立了一系列原则，这些原则可以大幅减少施工过程中错误的产生或传播，从而确保项目实现卓越目标。”
—José María Pastor Villanueva, Grupo TYPSA 瓦伦西亚地区办事处的 BIM 经理
瓦伦西亚地铁 10 号线最初由一条 2 公里长的现成铁路隧道和一条 2.9 公里长的地面路段组成。TYPSA 在现有基础设施之上，进行了地下地铁站和地上车站的建筑设计，以及服务装置和所有与铁路线对应的上层结构的设计：轨道、高架线、变压器中心、电气化和通信。该工程还包括线路末端的车辆段和铁路场站的设计。
这是一条非常重要的线路，连接瓦伦西亚市中心与纳扎雷特的海滨社区，穿过艺术科学城、水族馆和司法城的建筑群。这条新线路与瓦伦西亚港和 4 号线（目前已投入运营）的连接将在未来进行规划。
出于预算管理原因，该项目被划分为多个标段：连接现有地下和地上部分的匝道设计、地面施工、电气化、通信，以及通过地下人行道将 10 号线与 Xàtiva 车站连接。该项目的施工工作于 2020 年启动，现已几乎完工，总预算为 2500 万欧元。
在 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana（瓦伦西亚地方政府铁路管理局）的 BIM 支持者 Marcos Roselló 的倡议下，整个施工项目都采用 BIM 进行。合同中包括在 FGV 首次实施该方法，并为其员工提供特殊培训，以确保在内部使用生成的模型。
“在 FGV，我们将 BIM 视为一个改进机会，可以解决我们作为基础设施运营商和管理者在日常工作中面临的许多问题，尤其是在资产管理方面。”
—Marcos Roselló, 瓦伦西亚地方政府铁路管理局的 BIM 支持者
阿马多格拉内尔站 - Grupo Typsa 供图
瓦伦西亚地铁 10 号线项目是西班牙实施的首个铁路施工线性工程项目。为了开发该项目，TYPSA 必须解决这些类型的项目带来的其他挑战。首先，决定使用两个不同的软件应用程序，专门用于相关的不同专业领域。Revit 用于设计车站和隧道的建筑和装置，Civil 3D 用于表征轨道部件。这种建模策略要求使用 Navisworks 来实现模型之间的有效协调、建模期间的设计咨询，以及验证 FGV 在项目开始时确定的要求是否得到满足。
项目期间创建的信息模型被以各种方式使用：
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.