Ito 继续说道：“MEX15 是一款高端超精密加工机床，它可以使用小到 0.03 毫米的超细丝材。它与一种最大限度减少热位移的新机床结构相结合，采用全新多点触控 CNC 和自动馈线设备，大大提高了加工精度和可操作性。在开发过程中，我们的目标是实现超出行业标准的产品功能，最后我们成功地大幅提高了精度并降低了成本。使用 Inventor Professional 进行三维设计是解决平衡高性能与成本缩减的挑战的催化剂。”

“WEDM 加工机通过垂直和水平或以一定角度移动，对放置在工作台上的对象进行微预制加工。尽管存在从工作端还是线端移动的区别，但制造商生产的机床在一定程度上采用某种标准形式，并且基本使用相同配置。这次我们采用了独一无二的驱动器格式，底座的形状和机械结构都与传统机床截然不同。”同样，应力分布与传统机床不同，因此过去的经验规则并不适用。“因此，我们在两次设计之间争分夺秒地重复分析，所以对精度几乎没有影响，并通过与先前的分析进行比较来推进设计。我们非常清楚 Inventor 的功能，它能够实现无缝、顺畅的设计和分析。”

而对于 Ito 自己来说，这是第一次利用三维 CAD 从头开发新产品。他说：“我们很高兴使用了 Inventor。如果使用二维设计环境，可能需要两倍以上的时间和工作量。”