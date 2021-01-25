MUNDEN FRY LANDSCAPE ASSOCIATES

虽然 MFLA 在城市和总体规划方面比较擅长，它在整个旧金山湾区甚至在国际上开发了众多项目，但是这个项目的独特之处在于景观设计师和建造过程之间的紧密协作。Munden 说道：“像这样的项目，它并不总是遵循线性过程。在提出想法以及如何最终开发设计方面，需要进行大量的反复思考。AutoCAD 提供了一个共同基础，它可以帮助每个人保持协同合作，并实现自动化。当多个小组合作完成一个项目时，它可以将各个技术层结合在一起，并确保准确性。”

建造过程充分说明了 AutoCAD 对该项目的重要作用。CW Keller & Associates 制造工厂的设计总监 Adam Grove 说：“在实现 MFLA 的愿景时，花槽和长椅区的建造要求设计采用非常复杂的几何形状。这片空间的设计参数需要极高的精确度，这就是 AutoCAD 的优势所在。设计师能够在审核过程中传送图纸文件，让我们能够来回审查并协调我们的工作。”