MUNDEN FRY LANDSCAPE ASSOCIATES
使用 AutoCAD 打造美观、实用、可持续的花园环境
全世界有超过 2.5 亿的人使用 Pinterest 来梦想、规划和准备生活中他们想做的事情。该公司打算将其位于旧金山总部的室内大厅延伸至户外，通到一个私人拥有的公共休憩空间区域。这个狭窄的多功能共享区域还需要具有可持续性，并配有先进的中水回用系统用于土地灌溉等。Munden Fry Landscape Associates 能够使用 AutoCAD 应对可持续性设计的种种挑战，打造一个优美怡人的户外花园环境，为 Pinterest 员工、周围社区以及公众市民提供充足的座位。
这片独特的用地是一条狭窄的行人走道，连接 Brannan Street 和 Bluxome Street 之间的 Pinterest，它需要具有多种用途并服务周边的多家公司和许多行人。能够满足各种需求和用途的设计至关重要，这需要连贯、美观的设计。其他挑战是狭小空间固有的挑战，包括道路地界线和建立中水回用系统。
Alexandria Real Estate Equities, Inc. （该房产的拥有者、经营者并开发商）和开发商 TMG Partners 找到 Munden Fry Landscape Associates (MFLA) 帮助解决这个私人拥有的公共休憩空间的设计挑战。与 James Munden 同是该设计公司负责人的 Marta Fry 对城市项目并不陌生。
Pinterest 总部私人拥有的公共休憩空间。图片由 Alexandria Real Estate Equities, Inc. 提供。
Fry 说：“该项目的规划过程真的很复杂。但是我们知道，鉴于 Pinterest 的品牌声望，我们必须把这片人流量很大的空间打造的非常特别，甚至更加有趣。我们必须充分考虑流通和流动，尤其是考虑到把它用作人行通道的地区企业。”
虽然 MFLA 在城市和总体规划方面比较擅长，它在整个旧金山湾区甚至在国际上开发了众多项目，但是这个项目的独特之处在于景观设计师和建造过程之间的紧密协作。Munden 说道：“像这样的项目，它并不总是遵循线性过程。在提出想法以及如何最终开发设计方面，需要进行大量的反复思考。AutoCAD 提供了一个共同基础，它可以帮助每个人保持协同合作，并实现自动化。当多个小组合作完成一个项目时，它可以将各个技术层结合在一起，并确保准确性。”
建造过程充分说明了 AutoCAD 对该项目的重要作用。CW Keller & Associates 制造工厂的设计总监 Adam Grove 说：“在实现 MFLA 的愿景时，花槽和长椅区的建造要求设计采用非常复杂的几何形状。这片空间的设计参数需要极高的精确度，这就是 AutoCAD 的优势所在。设计师能够在审核过程中传送图纸文件，让我们能够来回审查并协调我们的工作。”
图片由 Alexandria Real Estate Equities, Inc. 提供。
Munden 强调了掌握这样一个错综复杂的项目的实时情况的重要性。他解释说，在建模之前，MFLA 从草图着手。真正的挑战是转录这些信息并在不同学科领域之间进行协调，特别是在设计师、土木工程师、结构工程师和制造团队之间。AutoCAD 在实现所需的精确度，以及从设计到建造过程的协作方面发挥重要作用。Fry 说道：“没人知道建造这些项目需要什么。借助 AutoCAD，我们能够非常精确和准确地将不可见的各个层结合在一起，例如排水系统或电气系统。我们不仅能够将这些节点连接起来，还能有效地做出改变及跟踪改变。这种精确水平改变了游戏规则。”
Fry 补充道：“我依靠我的团队使用 AutoCAD。我们的项目本身就非常复杂；它们包含多个技术层，涉及不同领域的学科知识。借助 AutoCAD，我们能够非常精确和准确地将这些层结合在一起，这是过去只进行手工绘图的时代所无法做到的。通过使用 AutoCAD，我们可以提供从机械到电气、建筑和景观本身的所有不同组件所需的精确度。”
最重要的是，该空间采纳了 MFLA 的一个设计原则：可持续性。该项目的一个复杂之处在于，它需要满足各种严格的水管理标准，并配备独特的中水回用系统，用于景观灌溉和 Pinterest 建筑大楼内的厕所用水。但是，割开这条通道的地界线被证明是一个巨大的挑战，而且看似简单的排水系统要比看起来复杂得多。
Munden 解释道：“一个房屋上聚积的雨水需要储留在这个房屋上并在这个房屋上进行处理，你不能排到其他地方。我们在地界线所在的空间中心建造了一个高点，并建造了双排水系统。我们沿着整个城市街区铺设了槽式排水管道，它可以收集 Pinterest 房产上的积水。这个排水管道还延伸到地下室地面大厅下面的储水箱以进行处理。”
他继续说道：“这不是你可以手工绘制的排水系统。借助 AutoCAD，我们能够在空间和地界线的界限范围内精确、准确地开展设计工作，然后将设计作品传达给承包商。这种准确性至关重要。”
Pinterest 在 AutoCAD 中的景观设计。图片由 Munden Fry Landscape Associates 提供。
如今，连接 Brannan Street 和 Bluxome Alley 的通道既是一个花园休憩胜地，又是新 Pinterest 总部的一条流通要道。Fry 把它称为“一个可以歇脚小憩，又更富有创意的地方”。
这个地方被设计成连通枢纽，同时它也是 Pinterest 透明大厅的延伸，棱角分明的钢制花槽周围嵌着雪松长椅，花槽和座椅之间形成复杂的几何形状和关系。
该设计意图利用花槽在空间上组织流通和定义轴线，而雕刻长椅提供了一体式座椅系统，呈现出悬浮或悬挑效果。在这个朝东的地方，多枝干纸皮枫树（血皮枫）以及下面种植的秋季蕨类植物（红盖鳞毛蕨）枝繁叶茂。Brannan 和 Bluxome 的新街景正面以及私人屋顶露台让这片空间更加引人入胜。
这片空间的花槽和长椅。图片由 Alexandria Real Estate Equities, Inc. 提供。
Pinterest 的公共政策和社会影响负责人 Charlie Hale 说：“我们很幸运能够成为 SoMa [市场街南区] 社区的一员，我们将努力建立良好的邻里关系。我们很乐意为附近街坊提供室内和户外公共空间，人们可以在那里吃午餐、喝咖啡或者只是休息放松。”
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