每个领域都会使用一种闭合式的 BIM 方法来维系设计流程的高效率。为了提高互操作性并确保 BIM 交付成果的质量，项目团队根据现有 IFC 标准开发了一种隧道数据结构，以便将其用于高级 BIM 用途（例如四维、五维建模以及 CAFM 等）。

为了应对长距离复杂结构（亦即隧道）的特殊建模需求，团队当前采用 Revit 与 Dynamo 脚本以及各类附加模块相结合的模式。这样有利于高效率地建造长距离经线段模型并协同开展深化设计。

在设计团队、监理和未来承包商的不同软件解决方案之间交换四维和五维模型还产生了另一重难题。当下的解决方法是采用自定义互操作性解决方案，这个办法在未来也行得通。