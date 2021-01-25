该项目的独特之处在于项目范围极为繁杂，涉及隧道、高速公路、多条支路和 3 座桥梁，以及众多挡土墙结构、入口建筑、公用设施与弃淤区等。与此同时，项目的组织结构也颇为复杂，例如，参与当前 BIM 设计流程的有 2 家客户机构、1 家监理公司、10 家设计公司，重要的是，各个机构所用的 BIM 软件各不相同（5 种不同的设计创作工具），迫使团队突破开放式 BIM 方法的极限。
Asfinag 与 DARS（两者分别为奥地利共和国与斯洛文尼亚共和国的高速公路公司）聘请 Elea iC 为 Karavanke 隧道第二洞口项目提供设计支持。Karavanke 隧道全长 8.0 公里，是一条连接奥地利和斯洛文尼亚的单洞双向高速公路隧道。
该隧道最初设计为双洞隧道，但由于车流量不足，最终采用了单洞形式。隧道投入运行以后，车流量逐渐增多，而支持能力退化，安全措施欠奉，为了隧道将来的高效运营，建造第二洞口势在必行。
项目的目标是将 BIM 方法系统化地落实到项目中，并通过规划、执行和控制 BIM 相关活动，探寻 BIM 的优势和面临的挑战。这些相关活动包括：
该项目的独特之处在于项目范围极为繁杂，涉及隧道、高速公路、多条支路和 3 座桥梁，以及众多挡土墙结构、入口建筑、公用设施与弃淤区等。与此同时，项目的组织结构也颇为复杂，例如，参与当前 BIM 设计流程的有 2 家客户机构、1 家监理公司、10 家设计公司，重要的是，各个机构所用的 BIM 软件各不相同（5 种不同的设计创作工具），迫使团队突破开放式 BIM 方法的极限。
目前约有 190 个部分模型通过 IFC 和 BCF 跨领域协作标准在 5 个协调模型中进行着跨领域的交换和协调处理。
在深入了解特殊客户的需求后，例如在运营阶段使用项目信息、实现投资的透明性、提高项目控制水平等，团队高效地优化了项目整体开发流程。借助需求分析，项目整体开发的规划得到优化并记录在详尽的 BIM 执行计划中。
在设计早期阶段，团队可通过 BIM 向项目所有利益相关方呈现设计的视觉效果，有助于沟通细节。此外，分别采用奥地利、斯洛文尼亚国际坐标系和当地坐标系中的规划设施、地质和基础设施设计也首次融合到单一模型中，开创了行业先例。团队在这一阶段根据四维和五维模型生成了初始算量和成本估算，加深了对项目的了解程度。
融合模型
通过持续的质量控制检查，例如查找部分模型之间的不一致，评估设计变更，沟通并实施设计变更等，团队显著改进了项目文档的一致性。同时，结构模型还可用于钢筋深化设计，支持多个设计师同时在同一模型内进行钢筋建模，从而显著节省工作时间。
团队运用 Navisworks Manage 融合了 3 个不同坐标系中创建的所有部分模型，并将元素与 Microsoft Project 中生成的时间计划相关联，从而创建全面的四维模型并用于分析和优化各活动的时间序列。其优势在于，项目团队能够直观查看时间计划并沟通改进建议。
同样的时间计划和部分模型还可用于在 RIB iTWO 软件中创建五维模型并分析成本估算。三维地质模型与 Revit 隧道模型相结合，为隧道挖掘和支撑三维数值分析奠定了基础。内部程序代码的开发有助于地质模型和数值模型之间的直接沟通。
沟通与协作
内部协作 - 闭合式 BIM：将 Revit 用作设计创作工具的领域在内部使用 Revit Server。集成沟通和模型共享加快了内部协调和设计开发的速度，因为众多建模师可以同时处理相同的模型。跨领域协作 - 开放式 BIM：利用 IFC 和 BCF 标准在各领域之间共享模型。采用这一协作方式的原因在于，目前有 10 家设计公司参与设计开发工作，并使用了多种设计创作工具（Revit、Civil 3D、Allplan、ArchiCAD、Urbano）。使用通用数据环境（ownCloud 和 BIM Collab）在各领域之间交换文件并将 IFC 参照模型和 BCF 与设计创作工具、协调模型、四维和五维模型进行关联和同步。其他所有文档（工程图、报告等）也可以在同一平台上实现交换和存储。
通过使用 LiDAR 扫描隧道现有的组成部分，我们得以对未来的挖掘、再修整和回填要求进行分析。将来自 LiDAR 的原始数据用于别处，生成了准确的表面模型。在隧道中引入增强现实技术，从而更好地了解周围地质。
而利用虚拟现实模型，我们能够与多个主要利益相关方进行高效的沟通。基于相关服务的可靠解决方案提供了足够的数据传输能力，从而可以在软件许可规定的条件下随时随地获取设计解决方案。在施工阶段的挖掘期间将对模型进行持续更新，以便在 1 个模型内收集所有站点信息，供未来之需。
除了传统的项目交付成果（工程图、技术报告等）之外，提交的文件包中还包括以下 BIM 交付成果：
设计阶段
施工阶段
需要在建模流程和交付成果中通过 BEP 落实的一个主要要求是，对详细程度 (LoD) 和信息等级 (LoI) 采用始终如一的定义。与客户（监理公司和 FM 部门）一同创建隧道元素和属性表的分类，并根据特殊（项目特定）IFC 属性集在模型中实施。属性表将在项目开发期间得到进一步开发并整合到模型中。
结果