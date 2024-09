然而,让《New Tales from the Borderlands》如此引人注目的不仅仅是角色或他们的故事,还有游戏玩法。与传统游戏中玩家从头到尾按照预定顺序进行游戏不同,在《New Tales from the Borderlands》中,玩家可以控制角色做出的决定,从而改变他们的命运。

根据 Gearbox 的说法,玩家做出的每一个选择都会影响故事的发展,而且往往会以意想不到的方式影响故事的发展,其中包括深刻、身临其境的故事场景、迷你游戏和自由行走片段。通过赋予玩家做出选择的权力来塑造游戏中的角色、环境和事件,《New Tales from the Borderlands》将玩家变成了创作者。

但是,游戏的实际创作者 - 那些将游戏变为现实的三维美工师和动画师们又如何呢?为了制作这样一款身临其境的互动游戏,他们必须制作大量高质量的内容,而且为了满足市场对《无主之地》系列新作的需求,他们必须快速制作出来。据 Gearbox Studio Québec 的首席技术设计动画师 Marion Guignolle 称,一个由 15 名动画师组成的团队仅用两年时间就制作出了 12 小时的电影级游戏体验。

“通常情况下,制作三小时的内容需要花费三到四年的时间,”Guignolle 补充说,她的团队之所以能够如此快速地制作出如此多的内容,原因之一就是自动化。