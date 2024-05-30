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在最近推出的游戏《New Tales from the Borderlands》中，Gearbox Software 仅用 2 年时间就制作出了 12 小时的电影级游戏体验，而以往制作 3 小时的游戏体验就需要 4 年时间。
通过自动化后勤任务，Gearbox 大幅缩短了开发和审核时间，减少了人为错误，提高了创意团队成员对工作和生活的满意度。
借助使用 Autodesk Maya 和 Flow Production Tracking 的自定义动画制作流程，美工师现在能够在创意工作上多投入 50% 的时间，而不是将精力浪费在后勤工作上。
现代游戏和电影之间的界限已经变得非常模糊。凭借引人入胜的故事情节、精致的图形和领先的三维动画，如今的视频游戏在感官上就像在电影院里看电影一样。更棒的是，优秀的视频游戏提供了电影永远无法提供的体验：完全沉浸其中。当您看电影时，您总觉得自己是观众。但是，当您玩视频游戏时，您会感觉自己真的身临其境。
Gearbox Software 的《New Tales from the Borderlands》就是这样。这款广受欢迎的《无主之地》系列最新作品于 2022 年发布，讲述了三个平民在饱受战争蹂躏的 Meridian 城生活的故事。有好心肠的科学家 Anu、爱胡闹的弟弟 Octavio 和陷入困境的企业主 Fran，他们每个人都必须为了自己的希望和梦想与怪物和罪犯战斗。
然而，让《New Tales from the Borderlands》如此引人注目的不仅仅是角色或他们的故事，还有游戏玩法。与传统游戏中玩家从头到尾按照预定顺序进行游戏不同，在《New Tales from the Borderlands》中，玩家可以控制角色做出的决定，从而改变他们的命运。
根据 Gearbox 的说法，玩家做出的每一个选择都会影响故事的发展，而且往往会以意想不到的方式影响故事的发展，其中包括深刻、身临其境的故事场景、迷你游戏和自由行走片段。通过赋予玩家做出选择的权力来塑造游戏中的角色、环境和事件，《New Tales from the Borderlands》将玩家变成了创作者。
但是，游戏的实际创作者 - 那些将游戏变为现实的三维美工师和动画师们又如何呢？为了制作这样一款身临其境的互动游戏，他们必须制作大量高质量的内容，而且为了满足市场对《无主之地》系列新作的需求，他们必须快速制作出来。据 Gearbox Studio Québec 的首席技术设计动画师 Marion Guignolle 称，一个由 15 名动画师组成的团队仅用两年时间就制作出了 12 小时的电影级游戏体验。
“通常情况下，制作三小时的内容需要花费三到四年的时间，”Guignolle 补充说，她的团队之所以能够如此快速地制作出如此多的内容，原因之一就是自动化。
在传媒和娱乐领域，创造更多、更好、更快的内容的需求无处不在。为了满足这一需求，Gearbox Studio Québec 使用 Autodesk Maya 和 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文）从头开始定制了自动化电影级动画制作流程。
以下是流程的运行方式：首先，作者创建一个叙事脚本，该脚本将转换为带插图的故事板，就像连环画一样。接下来，将故事板转换为版式，版式是故事板在空间中的动画块。有了这个版式，演员就可以在动作捕捉拍摄时正确定位，他们的动作将被记录下来，为游戏中的动画人物搭建基架。动作捕捉的数据最终会进入 Flow Production Tracking，该系统会为动画师生成场景并分配工作量。然后，动画师在 Maya 中制作场景动画，并将其导回到 Flow Production Tracking，后者会将场景放置在开发人员的游戏引擎中的正确位置。在每一步中，Flow Production Tracking 都能更快、更轻松地审核场景和资产。所有内容都是整合在一起的，如果在审核过程中对场景进行了修改，所有相关资产都会相应更新，这有助于节省时间。
Guignolle 表示，Flow Production Tracking 和 Maya 中的自动化资产管理（英文）是整个工作流的关键所在，动画师不再需要花费时间手动检索任务和管理文件。取而代之的是，任务和文件会在正确的时间自动流向正确的人，并附带正确的参考资产。《New Tales from the Borderlands》是 Gearbox 使用新流程的首个项目，结果是显著节省了时间。
Guignolle 表示：“通常，动画师需要创建场景、导入资产，等等。但在这种情况下，他们每天至少可以节省 30 分钟到 1 小时的人工作业时间，因为我们通过 Flow Production Tracking 实现了自动化。”
假设场景中有 12 名士兵，其中 3 人有发言权。过去，动画师需要手动为每个士兵命名，然后将正确的音频和动画音轨分配给正确的士兵。这个过程需要长达两小时；而现在，Flow Production Tracking 可以在一瞬间完成这些任务。
在《New Tales from the Borderlands》这样的项目中，自动化最明显的优势是速度。但 Guignolle 认为，同样重要的优势是质量，她认为人为失误是复杂和快速发展项目中的一个主要问题。
Guignolle 表示：“我们是人，因此，有很多因素可能会对人造成影响，使其无法尽心尽力地工作。通过 Flow Production Tracking 实现场景自动化不仅缩短了时间，也减少了错误，因为我们通过流程进行了大量的验证。”
由于 Gearbox 在新冠疫情期间与魁北克和温哥华的两个团队一起开发了《New Tales from the Borderlands》，因此另一个优势是改善了协作。使用基于远程服务的 Flow Production Tracking 可以跨用户和时区实现工作流自动化，进而改善团队合作和远程通信。远程 Flow Production Tracking 设置工具还使该流程能够跨多种桌面环境和用户运行。
对于动画师而言，该流程最强大的优势可能是工作与生活之间的平衡，因为团队成员可以在更短的时间内完成更多的工作。“在当今的行业中，生活质量的重要性可能会超过某些其他方面，包括您正在从事的项目或您收到的薪水，”Guignolle 说。她还补充道，Gearbox 的电影级制作流程强化了公司文化，以吸引更多更优秀的人才。“人们非常喜欢 Gearbox，因为他们可以轻松地与经理合作，在需要时申请休假。他们不必承受压力。”
同时，他们的工作时间也更加充实。在 Gearbox 实施电影级工作流程之前，该公司的数字艺术家们估计有 60% 的项目时间花在文件管理等后勤工作上，只有 30% 的时间花在动画制作等创意工作上，其余 10% 的时间花在电子邮件等行政事务上。现在，Gearbox 的数字艺术家将 60% 的时间用于创意工作，30% 用于后勤工作，10% 用于行政管理。
Guignolle 说：“他们不用再花时间管理场景的资产，节省下来的时间现在可以用来制作场景。”自动化可以为其他以数据为中心的行业（英文）带来与游戏开发同样的优势。“任何以数据为驱动的东西都是资产，而任何资产都需要自动化来完成其所需的流程。”
与《New Tales from the Borderlands》中的游戏玩法类似，您获得的结果取决于您所做的选择。Guignolle 说：“我认为，这种自动化必须具有针对性和智能性。不要为了自动化而自动化。”