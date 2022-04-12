《MILA》，由 CINZIA ANGELINI 制作的电影短片
在过去两年中，新冠疫情已改变工作室和艺术家协同工作的方式。但在远程工作还没有普及的十年前，电影制作人 Cinzia Angelini 在一家独立的虚拟动画工作室中组建了一支全球团队来制作三维动画短片《Mila》。Angelini 和来自 35 个国家/地区的 350 名艺术家志愿者共同工作了 10 余年，在没有预算的情况下实现了她的宏伟愿景。在云端制作的统一协作下，他们制作出了一部屡获殊荣的影片，这部影片讲述了一个小女孩在战乱中生活的感人故事。
Cinzia Angelini（左）和她的母亲在意大利特伦托的城镇广场。图片来源：Cinzia Angelini。
Cinzia Angelini 来自米兰，她是听着母亲在二战期间的童年故事长大的。她独立制作的电影《Mila》正是受这些故事的启发。Angelini 说：“我的母亲在战争期间才 5 岁，她的家乡特伦托在 1943 年遭到严重轰炸。总能听到她谈论轰炸机来袭时的感受。[吓呆了] 在人来接她前，她没有动，也没有跑到避难所。”
20 世纪 90 年代，当 Angelini 还是一名年轻女性时，波斯尼亚战争也给人留下类似印象。她继续说道：“那里离意大利非常近，就在地中海对面，发生了这场恐怖事件。所以我一直想用动画谈论冲突——尤其是孩子们在战争中所经历的事情。这成了电影的核心理念。”
Cinzia Angelini 独立制作的电影《Mila》讲述了一个孩子在第二次世界大战意大利的经历。图片来源：Cinzia Angelini。
Angelini 作为一名动画师和故事艺术家有近 20 年的经验，曾与包括 Dreamworks、Disney 和 Illumination 在内的大型工作室合作，2009 年她决定制作《Mila》。她说，这是一个具有双重目的的个人项目：“我也想证明我可以执导。当时，作为一名带着口音的好莱坞女性，想要执导电影是没有多少机会的。”
《Mila》创建的初衷是以超越语言和文化的方式展现儿童在战时的经历。Angelini 说：“人们问我为什么我使用三维而不是二维来制作《Mila》。我希望观众沉浸在爆炸的混乱中。以三维形式、无预算、高质量制作电影是一段疯狂的旅程，因为您需要许多不同部门和流程的专业人员具有高度响应能力。”
一位艺术家志愿者制作一个《Mila》的动作场景。图片来源：Cinzia Angelini。
当 Angelini 编写了 Mila 的故事并与同事分享时，她发现这个想法引起了他们的共鸣。“大家开始问我：‘那么，我们要不要拍摄《Mila》？’我说：‘我没有预算。’他们告诉我，他们将免费工作。”通过朋友和朋友的朋友的口口相传，最初的 10 名艺术家志愿者最终扩大到来自 35 个国家/地区的 350 多人。
Angelini 说：“这实际上是《Mila》成功的秘诀。它感动了数以百计的人们免费参与该项目的制作，因为它可以引起人们对战争中的儿童悲惨命运的关注。艺术家是一群感觉敏锐的人，一旦他们有自由的时间潜心创作，便会选择能够发出心声的项目。”
Angelini 和她的团队于 2010 年开始尝试制作《Mila》。使用 Maya 和 Arnold 工作时，“它变成了一个大型项目，包含多个场景、效果和近 300 个资产，”她说。
但是，尽管招募志愿者非常容易，但管理由插图师、设计师、动画师和照明师组成的多语言全球团队却并非那么容易。Angelini 说：“想象一下，流程涵盖 35 个国家/地区，采用不同的硬件和软件。”制作人 Andrea Emmes 很早就加入了项目，帮助管理错综复杂的工作。
在远程工作还是一个新鲜事物的时代，《Mila》团队共同组建了一个独立的虚拟动画工作室。他们拼凑了一套用于协作和沟通的工具。Angelini 说：“起初，使用电子邮件和 Skype 进行沟通。”她说：“我们开始时使用的是一个非常代表上世纪九十年代特色的论坛，但非常笨拙而且缓慢。当他们采用新面市的云协作工具 Slack 和 ShotGrid 等时，“这改变了游戏规则。”
但是，很难与志愿者人员确定最后期限。她说：“有些人只做一项工作；有些人却做一百项工作。我们了解到，当你与志愿者合作时，你必须把一切乘以 10。如果某人说他们一天内可以完成某项工作，那么就是 10 天。”
这种缓慢的节奏给跟上技术的发展带来了挑战。这个项目经历了软件升级和采用新的更好的工具，但随后的兼容性更新却花了传统工作室一周的时间，这让《Mila》团队延迟了好几个月。
Angelini 说：“当时，我们并未意识到我们正在做的这件事有多么疯狂、多么不可能，多么具有挑战性。但这是唯一办法，我们需要这些志愿者，但这些志愿者遍布在世界各地。”
Angelini 表示，采用 ShotGrid 管理复杂的制作“绝对是帮助巩固流程的重要步骤之一”。图片来源：Cinzia Angelini。
Angelini 和《Mila》团队坚持不懈地应对组织工作和技术挑战，继续通过口碑、众筹，甚至是 TEDx Talk 为这部电影赢得支持。Angelini 说：“很多时候，我会随机打开一位分享个人故事的陌生人的便笺，了解到人们对这个项目真的很信任，我就没有办法停下来。”
Autodesk 于 2017 年底加入支持该项目，提供了 Maya 和 Arnold 许可，让全球工作人员都能够使用同一软件工作。团队使用 ShotGrid 制作跟踪软件，创建了一个基于云的虚拟工作室，可以更高效地管理流程，让沟通更通畅。
Angelini 的全职受雇公司 Cinesite 主动提出在 2019 年预定的工作室主要制作间隙帮助完成《Mila》。她说：“10 年后，我们终于在 11 个月内完成了《Mila》。”
影片预览（2 分 07 秒）（英文）描述 Mila 在遭遇特伦托城镇广场爆炸时的经历。图片来源：Cinzia Angelini。
《Mila》于 2021 年 1 月完成，献给继续遭受战争之害的儿童。故事以一个小女孩在特伦托的轰炸中失去了自己的家园和家人为剧情主线。在一位前来营救她的年轻女性的帮助下，Mila 在灾难中幸存下来，她的想象力和乐观情绪激发了对新生活的希望。
这部电影没有对白，通过富有表现力的角色、丰富的视觉效果和音乐传达故事的情感分量。UNICEF Italia 与 30 多家赞助商一起支持《Mila》，称这是“世界各地艺术家构思的世界语言的力量”。
《Mila》在 2021 年和 2022 年参加了电影节巡回演出，包括在特伦托电影节上的回归演出。这部影片囊获 30 多项大奖，而且还在不断增加。
电影中的场景，描绘了特伦托城镇广场爆炸的场面。图片来源：Cinzia Angelini。
制作的另一项重要目标是回馈志愿者团队——帮助他们学习、建立人际关系和找工作。Angelini 说：“当然，他们会出现在电影工作人员表中。我们还组织了指导，因此加入我们的学生可以与在大型工作室中拥有 15 年经验的导师密切合作。许多拥有两三年行业经验的志愿者利用他们的《Mila》相关工作经验获得其他工作。我们变得像个大漏斗。”
这部电影也成为其创作者职业生涯的一个转折点。Angelini 说：“它给我带来了很多，甚至在完成前就已给我带来很多。Cinesite 帮助我完成《Mila》的制作，他们要求我执导他们的下一部故事片，即 Aniventure 制作《HitPig》[由资深动画师 David Feis 担任联合导演]。这是因为《Mila》，也是因为我在这 10 年中积累了经验。”
《Mila》的主角和她的母亲一起度过快乐的时光。图片来源：Cinzia Angelini。
《Mila》完成后，Angelini 希望将电影的情感影响带给世界各地的观众。她说：“获奖固然很棒，但与尽可能多的人分享才是我的目标。我开始这个项目时，叙利亚的战争刚刚开始。而现在，塔利班又回到阿富汗。互相争斗是人的天性，但我希望下一代人更为体恤谦和。”
Angelini 最想触及的便是下一代人。她说：“或许有孩子会看到。未来的外交家或政治家——将不得不决定是否按下大红色按钮的人。他们可能会记住《Mila》的画面并三思而后行。”