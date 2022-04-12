Cinzia Angelini 来自米兰，她是听着母亲在二战期间的童年故事长大的。她独立制作的电影《Mila》正是受这些故事的启发。Angelini 说：“我的母亲在战争期间才 5 岁，她的家乡特伦托在 1943 年遭到严重轰炸。总能听到她谈论轰炸机来袭时的感受。[吓呆了] 在人来接她前，她没有动，也没有跑到避难所。”

20 世纪 90 年代，当 Angelini 还是一名年轻女性时，波斯尼亚战争也给人留下类似印象。她继续说道：“那里离意大利非常近，就在地中海对面，发生了这场恐怖事件。所以我一直想用动画谈论冲突——尤其是孩子们在战争中所经历的事情。这成了电影的核心理念。”