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2023 年 9 月 13 日，上海 —— 近日，欧特克数字赋能『智』造汽车高峰论坛在上海成功举办。本次论坛为剖析汽车全产业链智造技术，探索行业发展新机遇搭建了交流和探索的平台，邀请多家企业及专家分享其在数字化转型、未来工作室规划、智能制造等方面取得的创新成果，通过精彩纷呈的主题演讲和分论坛，向行业展示了 Autodesk 及合作伙伴在数字设计和制造理念方面的突破。论坛期间，欧特克与机械工业第九设计研究院股份有限公司签署了战略合作备忘录，以期进一步推动双方在汽车数智工厂建设方面的合作。
欧特克公司大中华区总经理孙志伟发表开幕致辞
“数据的力量和先进的技术正在颠覆今天我们所处的世界。欧特克深信数字化将开启未来无限可能，我们希望在此过程中能为每一位渴求变革的客户打造卓越方案，共同助力未来智造的发展，推动‘想象、设计和创造更美好的世界’这一愿景的实现。”欧特克公司大中华区总经理孙志伟在开幕致辞中表达了欧特克对行业转型和创新的重视，并期待欧特克的数字化解决方案在汽车行业引领蜕变和辉煌。
欧特克公司大中华区制造业战略总监杨博发表主题演讲
电气化、自动驾驶、可视化、集成工厂、互联化和人工智能等六大趋势正在重塑出行行业，客户对用户体验的需求开始变得变幻莫测。作为炙手可热的新型燃料，数字化是“静态”工艺和日新月异的客户体验世界之间的缓冲带，将会揭开未来汽车设计和制造的面纱。欧特克公司大中华区制造业战略总监杨博发表了题为《未来已来，欧特克助力车企加速实现数智升级》的主题演讲，以欧特克数字化平台为注脚，讲述数字化何以管理复杂局面，助推车企发展。
他谈到，汽车行业需要接受数字化的“改造”，融合工作流，打破与上下游客户和外部相关方的沟通壁垒。Autodesk为汽车行业提供了融合的数字化转型平台，其解决方案组合涵盖了设计、工程制造、营销等多个流程。他强调，Autodesk Alias和Autodesk VRED等软件的部署以及衍生式技术的发展，让曾经需要耗费大量时间完成的建模和迭代，仅需极短时间即可生成、切换及调整，帮助设计人员摆脱了传统设计流程的束缚。集成式工厂建模解决方案则为跨部门和行业的顺畅交流奠定了基础，能够帮助专业人员更快地实现业务目标和成果。
对于汽车产业来说，数字化犹如一股强劲动力，为汽车行业的创意设计、智慧制造等环节均带来了更高效、创新和绿色的生产方式。基于先进的技术优势和多年的经验积累，Autodesk始终致力于为汽车行业的数字化转型和智能化发展贡献前瞻力量，携手合作伙伴共同将数字化理念转化为实际成果。
在主会场上，多位汽车领域专家与欧特克一起想象并探索行业无限可能。
数字化升级是引领智能时代出行变革与智能设计创新的关键抓手。来自智己汽车、东风汽车及PIX Moving的杰出从业者，分别就如何借助Autodesk解决方案推进智能设计，以数字化技术手段来进化设计流程缩短研发周期，衍生式设计、工业机器人和工业AI大模型如何缩短零件设计周期、降低制造成本等问题展开讨论，全面阐释了Autodesk创新技术的卓越价值。此外，机械工业第九设计研究院股份有限公司向与会嘉宾介绍了数字化技术在汽车数智工厂方面的落地实践。
欧特克及机械工业第九设计研究院股份有限公司签署战略合作备忘录
作为汽车生产的重要环节，工厂建设的数字化建设刻不容缓。作为中国汽车工厂设计的摇篮，机械工业第九设计研究院股份有限公司（以下简称“机械九院”）是汽车工厂数智化建设的先行者。论坛期间，副总经理李允升阐述了机械九院汽车数智工厂 整体解决方案及如何利用Autodesk集成式工厂建模解决方案，实现汽车工厂设计和工程管理手段数字化及数字交付。
与此同时，欧特克和机械九院还签署了战略合作备忘录，在集成式工厂建模解决方案在汽车行业发展的重要性方面达成初步共识。
备忘录中提到，欧特克有意向机械九院提供技术支持，进一步释放集成式工厂建模解决方案在机械九院汽车工厂建设方面的价值，并将在数字化研发战略、信息交流等领域开启共同探索。结合Autodesk在数字技术融合上的优势和机械九院在汽车数智工厂建设方面的经验积累，双方计划未来将在实现汽车工厂建设及制造过程效率、质量、成本协同优化等多方面探索深度合作。
本次论坛还举办了围绕“造型、先进制造、数字化转型”等话题而展开的三个分论坛。华人运通、阿尔特、江淮汽车、上海龙创汽车向与会嘉宾分享了他们在创意设计和汽车研发方面的成功经验和实践方案，充分展现了数字技术和平台为创意设计工作带来的巨大优势。与此同时，来自吉利汽车、平伟汽车、现代汽车、银宝山新科技、延锋汽车的专家深刻阐述了如何将数字化技术应用到汽车零部件制造当中，实现汽车制造数字化升级的蜕变。而现代汽车、诺博汽车的嘉宾则就行业数字化转型展开了高屋建瓴的探讨，聚焦衍生式设计等智能化、自动化技术趋势，进一步构筑企业差异化竞争优势。
本次论坛还呈现了更多精彩环节。联想、索尼、惠普带来了工作站、VR屏幕等性能强悍的硬件，并现场展示了部署Autodesk软件后的硬件产品，如何催发数字设计流程的璀璨绽放，从而释放“1+1>2”的潜能。值得一提的是，在本次论坛现场的展台区域，欧特克不仅展示了敏捷设计工作室、先进制造以及数字化工厂等前沿解决方案，引来诸多现场参观者的驻足与称赞，还带来VR交互体验环节等，让参观者切身感受到软件与新技术结合所呈现的精彩景象。
“汽车行业正发生着波澜壮阔的数字化变革，欧特克为能够参与其中并提供助力而深感自豪。欧特克将一如既往地携手合作伙伴，全力打造丰富多元的生态系统，与汽车行业建设者们并肩前行，引领美好未来的实现。”
--孙志伟 欧特克公司大中华区总经理
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