电气化、自动驾驶、可视化、集成工厂、互联化和人工智能等六大趋势正在重塑出行行业，客户对用户体验的需求开始变得变幻莫测。作为炙手可热的新型燃料，数字化是“静态”工艺和日新月异的客户体验世界之间的缓冲带，将会揭开未来汽车设计和制造的面纱。欧特克公司大中华区制造业战略总监杨博发表了题为《未来已来，欧特克助力车企加速实现数智升级》的主题演讲，以欧特克数字化平台为注脚，讲述数字化何以管理复杂局面，助推车企发展。

他谈到，汽车行业需要接受数字化的“改造”，融合工作流，打破与上下游客户和外部相关方的沟通壁垒。Autodesk为汽车行业提供了融合的数字化转型平台，其解决方案组合涵盖了设计、工程制造、营销等多个流程。他强调，Autodesk Alias和Autodesk VRED等软件的部署以及衍生式技术的发展，让曾经需要耗费大量时间完成的建模和迭代，仅需极短时间即可生成、切换及调整，帮助设计人员摆脱了传统设计流程的束缚。集成式工厂建模解决方案则为跨部门和行业的顺畅交流奠定了基础，能够帮助专业人员更快地实现业务目标和成果。