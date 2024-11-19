我们只用了三个座席的 Flow Production Tracking 就完成了第一部故事片，它通过提供一个中心位置进行注释记录、跟踪和逐镜头任务管理，帮助我们的协调人员节省了多达 70% 的时间。我们还向客户证明，我们有能力在九个月内完成一部 120 分钟的全 CG 立体故事片，这为我们的工作室在规模和工作量方面走向成熟和扩大规模奠定了基础。

在 A&E 于 2013 年重启的《Roots》中，我们的工作范围包括去除威亚和演员的纹身、延长布景和保证镜头质量。我们的任务还包括满足加快的交付期限。由于不同的拍摄组有不同的截止日期要求，我们必须使用 Flow Production Tracking 来进一步管理日历和交付。这减轻了协调人员的工作量，他们不再需要浪费时间来计算日历；Flow Production Tracking 减轻了他们的负担，帮助他们轻松跟踪每组镜头何时需要准备就绪。这让我们大开眼界。我们意识到，Flow Production Tracking 在帮助我们分解镜头和任务方面非常强大（就像 Excel on steroids 一样），但现在我们可以用它来管理截止日期。

Flow Production Tracking 的下一层是为每个艺术家添加许可。在 Boxel，我们有这样一句话：如果一个艺术家需要三个以上的版本才能达到高质量的修改，那就意味着这个艺术家还没有弄明白 - 他们还不清楚自己需要做什么。注释是什么？注释在上下文中的含义是什么？通过扩展许可并为每个艺术家提供帐户，沟通的方式将变得非常高效，因此将成为一种无障碍的工作系统或方法。我们能够在正确的时间向正确的人员提供正确的信息，这样艺术家就能够保持连续性，并知道每个镜头需要完成哪些任务。当然，要做到这一点需要花费一些时间，但总比每天跟踪电子邮件和注释、更新 Excel 表格要好。

如今，Flow Production Tracking 是我们核心的中央制作管理工具，它进一步完善了我们的工作流。我们不仅使用它来管理任务、安排交付和修订日程表，现在还用它来做预算、投标和财务报告。