Boxel Studio
十多年来，Boxel Studio 技术精湛的工匠团队为全球众多客户制作了高品质的视觉特效和动画，这些客户包括 Nickelodeon、Disney、A&E、CW、Lionsgate、National Geographic、HBO 和 Endeavor。在持续的内容热潮中，Boxel Studio 利用 Autodesk Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）作为其核心中央制作管理工具，扩大了其工作量以满足不断增长的客户需求。在技术总监 Andres Reyes Botello 的监督下，基于 Flow Production Tracking 的工作流使团队发展到 300 多名艺术家，并为传媒和娱乐行业的领先网络提供全面的咨询和创意合作伙伴服务。
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图片来源：Boxel Studio
在 Boxel，我们的理念是艺术家应该将时间重点花在他们擅长的事情上，即创造令人惊叹的视觉效果和动画。为了实现这一目标，我们帮助创意团队安排好他们的工作量，以便他们能够发挥出最佳的艺术水平，同时仍留出时间进行继续教育，以促进专业成长和创新。随着对内容需求的持续增长，根据统计，如果我们不帮助艺术家组织、跟踪和管理他们的每日、每周和每月工作量，他们将会浪费大约 30% 的时间和资源，而这些时间和资源本应该用在优先级更高的任务上。如果没有像 Flow Production Tracking 这样的工具来帮助跟踪和管理制作事宜，那么管理方面的工作量将会严重影响艺术家和工作室。
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我们目前正在制作的节目要求在 15 天内交付 100 多个通过审核的镜头，包括高端数字替身、动画、全 CG 环境和粒子模拟，必须满足对创意、技术和视觉的高要求。通过 Flow Production Tracking 等工具，我们能够提供超越镜头制作的服务，并与网络和视觉特效制作人员合作。我们真的很努力，希望将自己最好的一面展现给我们所参与的制作，而当节目变得极具挑战性时，良好的组织和沟通是必不可少的。
在 Nickelodeon 为 Paramount+ 制作的真人/动画混合节目《The Fairly OddParents: Fairly Odder》中，我们为该网络提供了完整的合作伙伴服务，从初始概念验证 (POC) 到视觉开发和最终执行。我们受聘创建 POC 测试，我们的插图师、动画师和合成师团队与 Nickelodeon 合作，将 2.5D 的角色和肖像制作成真人版。一旦测试获得批准，节目正式启动，我们会参与制作的每一步，包括对混合动画、资产开发、动画、特效和最终合成的现场监督。有机会与 Nickelodeon 的高管、创意和制作团队合作是一次令人难忘的经历，使用 Flow Production Tracking 作为我们的制作管理工具确实有助于简化我们的制作工作流。
我们的工作包括动画、短片、真人电视和故事片项目。我们一年的工作量从 15 到 20 个活跃项目不等。
自 2009 年起，我们一直在使用 Flow Production Tracking，当时我们制作了《El Americano》，这是我们的第一部故事片，也是墨西哥和美国之间的联合制作。在此之前，我们的工作室大约有 20 到 30 名艺术家，我们通过 Excel 电子表格和带大量注释的电子邮件来处理大部分工作量。
我们的工作室目前有 300 名艺术家。我们从最初的 20 位艺术家拥有两到三个 Flow Production Tracking 许可，扩展到现在确保每位艺术家都拥有自己的 Flow Production Tracking 帐户。这对于我们的运营至关重要。我们看到并理解投资于优质制作管理工具的真正价值。
我们发现，我们的协调人员 100% 的时间都花在了跟踪带有注释的电子邮件，将这些注释添加到 Excel 文件中（每个镜头和镜头序列都有不同的标签），然后确保与正确的艺术家和团队成员共享文件。这是一个日常流程，我们很快意识到这是一个大问题。如果您正在制作一个只有三到四个镜头的商业广告，这样的流程或许还可以接受，但对于一部完整的 CG 故事片来说就不太合适了。我们说的是 1,500 多个镜头，每个镜头都带有经过批准的故事板、动画、资产、装备、纹理、布局、块、布景、动画、特效、渲染过程、照明、着色和最终合成。您需要在一个镜头中跟踪许多微进程，而一个镜头序列可能包含 20 或 80 个镜头，甚至更多。我们需要一个工具来帮助我们跟踪每个镜头序列、每个镜头的所有这些流程，这就是我们开始使用 Flow Production Tracking 的原因。
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我们只用了三个座席的 Flow Production Tracking 就完成了第一部故事片，它通过提供一个中心位置进行注释记录、跟踪和逐镜头任务管理，帮助我们的协调人员节省了多达 70% 的时间。我们还向客户证明，我们有能力在九个月内完成一部 120 分钟的全 CG 立体故事片，这为我们的工作室在规模和工作量方面走向成熟和扩大规模奠定了基础。
在 A&E 于 2013 年重启的《Roots》中，我们的工作范围包括去除威亚和演员的纹身、延长布景和保证镜头质量。我们的任务还包括满足加快的交付期限。由于不同的拍摄组有不同的截止日期要求，我们必须使用 Flow Production Tracking 来进一步管理日历和交付。这减轻了协调人员的工作量，他们不再需要浪费时间来计算日历；Flow Production Tracking 减轻了他们的负担，帮助他们轻松跟踪每组镜头何时需要准备就绪。这让我们大开眼界。我们意识到，Flow Production Tracking 在帮助我们分解镜头和任务方面非常强大（就像 Excel on steroids 一样），但现在我们可以用它来管理截止日期。
Flow Production Tracking 的下一层是为每个艺术家添加许可。在 Boxel，我们有这样一句话：如果一个艺术家需要三个以上的版本才能达到高质量的修改，那就意味着这个艺术家还没有弄明白 - 他们还不清楚自己需要做什么。注释是什么？注释在上下文中的含义是什么？通过扩展许可并为每个艺术家提供帐户，沟通的方式将变得非常高效，因此将成为一种无障碍的工作系统或方法。我们能够在正确的时间向正确的人员提供正确的信息，这样艺术家就能够保持连续性，并知道每个镜头需要完成哪些任务。当然，要做到这一点需要花费一些时间，但总比每天跟踪电子邮件和注释、更新 Excel 表格要好。
如今，Flow Production Tracking 是我们核心的中央制作管理工具，它进一步完善了我们的工作流。我们不仅使用它来管理任务、安排交付和修订日程表，现在还用它来做预算、投标和财务报告。
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借助 Flow Production Tracking，我们能够分配和正确跟踪艺术家为特定任务分配的小时数。有了这种程度的控制，我们就可以详细了解每个制作节目的财务状况。我们能够向工作室经理和制作合作伙伴提供这些相关的财务信息，以确认项目是否在预算范围内，或触发必要的行动，从而为节目做出适当的决策。
我们还可以更深入地了解在现实生活中是否为艺术家分配了超出其技能范围的任务。例如，如果初级创意人员正在处理一个过于复杂的镜头，而他们无法在截止日期之前交付，我们就会每周报告一次，以管理工作量分配，确保将人员分配到他们能够胜任的任务上。如果我们度过了艰难的一周，报告可以让我们重新平衡工作量，从而提高下一周的工作效率。
是的。由于每个人都在家办公，因此我们确实需要非常细致地跟踪每个人，以便尽可能顺利地进行制作。我们需要部署工具来帮助保持一切可控。借助 Flow Production Tracking，我们能够为每个镜头、每个艺术家、每个任务计算工作量，并为客户提供详细的每周工作量执行报告。这样，我们就可以定期报告制作状态，并沟通我们本周的活动，同时进一步提供最新的运行状况信息，说明情况是否良好或是否遇到问题。高管和工作室非常欣赏这种有效而清晰的沟通链。
在 2022 版中，我们现在让艺术家能够更轻松地访问为他们发布的任何数据。例如，我们上传摄影机数据、脚本、摄影机轨迹或模板等文件，然后他们可以转到自己的镜头并下载这些资源。我们还使用 Flow Production Tracking 进行库存管理，确保艺术家拥有适合其工作量的计算机，并跟踪哪些计算机需要维护或更新。
最终，Flow Production Tracking 提供的可见性级别可确保我们能够按时完成所有紧迫的任务，如果不是 Flow Production Tracking，我们就不会像现在这样成功。它正在成为艺术家和协调人员、协调人员和经理、制作人员和客户之间的高效沟通工具。对内容的需求量很大，而能够满足这种需求的工作室和技术精湛的艺术家却很少，因此关键在于如何有效利用现有能力。Flow Production Tracking 在这方面发挥着不可或缺的作用。