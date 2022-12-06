多年来，为《反恐精英》和《半条命》等游戏制作关卡一直是我的一个爱好。在最初的几年里，我主要使用 Hammer，但总是将一只脚踏在 3ds Max 的门口。早期，我曾设想完全将 3ds Max 用作关卡编辑器，为基于 Valve Goldsource 和 Source Engine 的游戏设计关卡，但当时没有办法完全做到这一点，因为即便是仅有的几个工具也有很大的局限性。似乎只有少数几个人有兴趣用 Hammer 以外的软件设计关卡。每当像我这样的少数几个人提到希望使用 3ds Max 而不是 Hammer 时，大家普遍的共识似乎是这要么是不可能的，要么是不切实际的。每次我提到希望使用 3ds Max 而不是 Hammer 时，Source Engine 社区的反应总是让我觉得自己是个离群之马，即使在我成为该社区的知名专家很久之后。

最后，我发现了 MAXScript，也就是 3ds Max 内置的脚本语言。我清楚地认识到，在 3ds Max 中可以不受任何束缚，将创意和想法变成现实。在接下来的十年里，我将自己的爱好变成了职业，并实现了将 3ds Max 用作 Source Engine 关卡编辑器的愿望。 Wall Worm 诞生了，该公司致力于为 3ds Max 构建美工资源实用工具和流水线工具。

MAXScript 是如此易于访问、强大和简单易用，帮助我找到了技术美工师和插件开发者的工作，从而真真切切地改变了我的生活。

我的大部分时间都花在 Source Engine 流水线上，致力于解决以往将资源导入 Source Engine 面临的各种问题（传统的 Source Engine 资源流水线非常缓慢、低效和繁琐)。我的工作理念是那句老生常谈的话：更聪明地工作，而不是更努力。感谢 3ds Max，处理某些类型的资源时，我能够将几小时的辛勤工作浓缩成点击几下鼠标，并将 Wall Worm 推广到全球各地。