在 2015 年 8 月的一次降雨中，一天内降雨量达到 37 毫米（几乎是该地区平均月降雨量的一半），导致镇中心的商店和道路被水淹没，给居民的出行带来了极大不便。此次洪灾促使萨里郡议会 (SCC) 委托全球备受推崇的设计、工程和项目管理顾问之一 Atkins 研究如何缓解赖盖特的洪水风险。

Atkins 工程、设计和项目管理团队的水力建模师 Ruchi Sayal 决定采用 InfoWorks ICM 构建一个全面的河流汇流模型，其中还包括地表水和污水组件。她的目标是建立一个模型，综合华莱士溪及其支流摩尔河的相关数据，以及附近的池塘和其他水道结构。

他们首先做的一项基础工作是利用 LiDAR 数据创建二维地面网格模型来呈现地面特征，并在模型中纳入了地表水和污水的排水系统，从而描绘出全貌。