以“智慧水务的工程全生命周期实践分享”为主题的工程建设领域数字化转型专家对话系列线上研讨会，携手业界资深人士，针对智慧水务的设计、建造、运营及维护展开了深入探讨与剖析，并通过国内外实践经验的分享，为智慧水务发展赋能献策。

跟随回放镜头，重温会议精彩内容，与专家携手，共谋智慧水务数字化建设之道。同时您也可以通过行业报告，多方位探寻数字化转型的实施路径。