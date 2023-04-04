以“智慧水务的工程全生命周期实践分享”为主题的工程建设领域数字化转型专家对话系列线上研讨会，携手业界资深人士，针对智慧水务的设计、建造、运营及维护展开了深入探讨与剖析，并通过国内外实践经验的分享，为智慧水务发展赋能献策。
跟随回放镜头，重温会议精彩内容，与专家携手，共谋智慧水务数字化建设之道。同时您也可以通过行业报告，多方位探寻数字化转型的实施路径。
智慧水务 BIM 解决方案的应用价值
围绕水资源的开发利用形成了许多相关行业，如水务行业、水利工程、水电工程、水运工程以及市政工程中与水环境等相关的一系列行业。BIM 技术是工程建设行业数字化转型的抓手，是生产和承载信息的技术底座。利用 BIM 等新一代信息技术与水务技术的深度融合，充分发掘水务等行业的数据价值和逻辑关系，可助力实现水资源系统的控制智能化、数据资源化、管理精确化以及决策智慧化等。点击下方按钮，获取完整解决方案。
自 2021 年 Autodesk 收购 Innovyze 公司，这进一步丰富了 Autodesk 的水务行业解决方案，并使其能够为客户提供更全面的水资源管理工具。Autodesk 水务系列软件产品包含 InfoWorks ICM、InfoDrainage、InfoWorks WS Pro、InfoWater Pro 等。
免费申请《欧特克水务系列软件》产品手册直邮包寄送，领取咖啡礼，获取更多水务行业资讯。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Arcadis 是一家以专业雨水和污水管理而闻名全球的设计、工程和管理咨询公司，致力于通过集水区级别的水力建模协助客户制定长期防灾减灾投资战略，并通过全面的风险评估来评估极端天气事件可能引发的洪水风险。
借助 InfoWorks ICM，Arcadis 能够在多种空间和细节尺度高效开展自上而下的风险评估，使人们能够切实了解相对风险和机制。Arcadis 首席城市排水专家 Simon Ainley 说道：“InfoWorks ICM 可以轻松有效地集成排水系统和地形的所有元素（包括二维边界条件）。”
Image courtesy of lorem ipsum
黄荆口水库工程位于湖北省通山县境内的厦铺河上，以防洪、供水为主，兼顾当地农业灌溉用水。主要建筑物有混凝土重力坝和输水管道，大坝为 3 级建筑物，最大坝高 74.5m。大坝共分为 10 个坝段，主要由非溢流坝段、表孔溢流坝段、底孔坝段和引水坝段等组成。输水管道全长 19.74 km，全部采用预应力钢筋混凝土地下埋管。
该工程工期紧张，采用 BIM 技术能够使设计工作前置，提高专业协同效率，缩短设计周期。同时，为配合业主方工程全生命周期 BIM 建设的需求，湖北省水利水电规划勘测设计院(以下简称“湖北水院”)从前期阶段就全面采用 BIM 正向设计，助力工程建设。
Image courtesy of lorem ipsum
Autodesk 水务系列软件涵盖排水和供水系统的水文水力建模与分析、 水资产管理及运维分析等领域。
Autodesk InfoDrainage 是排水系统的设计和分析软件，可用于可持续排水系统 (SuDS)、绿色基础设施和传统排水系统的规划、初步设计及详细设计。
Autodesk InfoWorks ICM 是在一个引擎内集成1D 和2D 模型，综合河网、排水管网及漫流的水力建模软件，有利于快速、准确且协作地对雨水和污水进行复杂的水文水力建模和分析。
InfoWater Pro 内置于 Esri 的 ArcGIS Pro 中，用户可在GIS 环境中对给水系统进行模型构建和管理。
借助 InfoWorks WS Pro，有利于准确地对供水系统进行建模。同时利用多用户主数据库在团队和组织内部及之间进行协作，且拥有丰富的分析工具，模拟供水系统的不同工况，为短期和长期计划提供依据。
填写下方表单，申请与专家交流，助力您轻松应对当下挑战。
感谢您关注欧特克
您的信息已经成功提交，我们的业务代表将尽快与您联系。