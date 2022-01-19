VRED Core 是针对远程的在线可视化服务和自动化处理专门研发的可视化工具，可独立运行，也可作为单个的群集节点使用，且具备与 VRED Pro 一样的数据转换能力和所有协作功能，从而帮助客户基于高质量的实时可视化实现多种协作流程。