面向汽车设计师的三维可视化和虚拟样机软件 VRED，可帮助设计师和工程师使用交互式 GPU 光线跟踪，以及通过远程渲染模式创建产品演示、设计审阅和虚拟样机，并可将人和数据无缝衔接以帮助用户增强决策能力，且更有效地评估和传达汽车设计创意。
全新 VRED 2022经过一系列改进与优化，其增强的 GPU 光线跟踪功能，可实现卓越效果的交互，强大的互操作性以及更好的脚本化，可大大提高设计渲染质量，用户使用性及体验感，跟随视频，解锁2022版全新功能，以更短的时间打造高端汽车设计展示。
面向汽车设计师的三维可视化和虚拟样机软件 VRED，可帮助设计师和工程师使用交互式 GPU 光线跟踪，以及通过远程渲染模式创建产品演示、设计审阅和虚拟样机，并可将人和数据无缝衔接以帮助用户增强决策能力，且更有效地评估和传达汽车设计创意。
全新 VRED 2022经过一系列改进与优化，其增强的 GPU 光线跟踪功能，可实现卓越效果的交互，强大的互操作性以及更好的脚本化，可大大提高设计渲染质量，用户使用性及体验感，跟随视频，解锁2022版全新功能，以更短的时间打造高端汽车设计展示。
wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
wp-form-after: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
VRED Pro Steam APP 功能在最新的 2022 中为在线的协作演示提供了 For Everyone 全部人、 Presenter 演讲者、 Viewer 观众三个模式，且 VRED Pro 同样可以作为 24 小时在线可视化服务进行部署，随时随地为项目协作提供高质量视频串流中心。
VRED Core 是针对远程的在线可视化服务和自动化处理专门研发的可视化工具，可独立运行，也可作为单个的群集节点使用，且具备与 VRED Pro 一样的数据转换能力和所有协作功能，从而帮助客户基于高质量的实时可视化实现多种协作流程。
基于 VRED 高质量的实时可视化功能实施云端部署一般有自动产品可视化及基于可视化协作两种情境。基于云服务实现多人协作，服务器中需部署 VRED Pro 且在系统环境变量进行设置，则可同时混用 VRED Pro 传统图形界面及自动化功能。