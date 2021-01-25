欧特克大师视角
精彩视频特辑

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  • 工程建设行业

    介绍与演示一系列工程建设行业的产品及解决方案，包括：面向 建筑行业的新建筑设计与施工

    BIM 解决方案、能源效率 BIM 解决方案；面向基础设施供水 / 废水处理的产品演示、道路及公路的产品演示；以及数字化工厂解决方案。更多精彩尽在 3.3 BIM 大讲堂！

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  • 制造业

    了解在工业机械行业欧特克产品及套件、产品具体定位、您可能面临的挑战、我们的解决方案及给您带来的价值。我们将用案例

    来助你了解如何使用功能强大的软件套件，怎样以数字化方式设计、仿真、可视化和管理整个工业产品设计流程。

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  • 传媒娱乐行业

    为您打开通向下一代数字娱乐创建的大门，向您演示如何使用我们的产品提高工作效率。同时， 传媒娱乐解决方案为您提供尖端、高效的设计工具，产品全面覆盖了从影视特效、调色配光、剪辑到动画、游戏开发和设计可视化等所有领域。

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  • AutoCAD

    帮助您更好地了解 AutoCAD® 设计和文档编制软件中的智能工具 怎样助您加快工作速度， 以及

    CAD 功能如何让您的图形精度更上一层楼。通过绝佳的视觉体验及协调模型的关联文档，更清晰地查看您的设计。

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2021 欧特克年度设计峰会精彩回放合辑

在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

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2019 欧特克 AU 中国“大师汇”精彩视频

2019 欧特克 AU 中国“大师汇” 精彩视频现已全面开放上线，欢迎观看。基于“设计 • 领创 • 未来”的理念，欧特克携手工程建设业、制造业、传媒娱乐业等各个行业的合作伙伴，为中国的创新设计与发展提供坚实的支持。上海振华重工集团、天津赛象科技、中建八局、上海迪士尼乐园等众多中国企业与欧特克一起，共同推进“中国设计”、“中国创造”，进而实现跨越式发展。

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增进对“注册与就绪”知识的了解网络讲座系列视频集锦

内容涵盖您所关心的欧特克产品安装及使用方面的相关解决办法、帮助信息以及专家指引。欧特克出色的软件工具， 致力于为您带来独一无二的前沿技术能量和高性能的使用需求，欢迎点击观看。

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