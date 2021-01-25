2020 年 5 月 7 日起，Autodesk 将启动基于用户的新型固定期限的使用许可方案，并逐渐停售基于序列号的许可方案。这些许可方案通过授权“指名用户”为各种规模的商业客户提供一系列管理、支持和报告功能。

客户经常会分享他们对于管理多个部署类型所需的时间和资源的相关问题。基于指名用户的新许可方案将提供诸多权益，其中包括：

通过了解使用情况数据优化许可成本。

不再需要管理自己的许可服务器或跟踪匿名序列号。

根据需要为所有员工提供专属访问权限，不论他们在何处工作 - 在办公室还是在家。避免因所有许可都在使用中而出现等待的情形。

基于洞察分析为员工提供定制的支持和学习内容。

基于指名用户的新许可方案将取代基于序列号的许可方案：