AUTODESK 转换至指名用户许可方案

常见问题解答 (FAQ)

修訂: 2020 年 4 月 9 日

常规信息

1. 发生了哪些变化及其原因？

2020 年 5 月 7 日起，Autodesk 将启动基于用户的新型固定期限的使用许可方案，并逐渐停售基于序列号的许可方案。这些许可方案通过授权“指名用户”为各种规模的商业客户提供一系列管理、支持和报告功能。

客户经常会分享他们对于管理多个部署类型所需的时间和资源的相关问题。基于指名用户的新许可方案将提供诸多权益，其中包括：

  • 通过了解使用情况数据优化许可成本。
  • 不再需要管理自己的许可服务器或跟踪匿名序列号。
  • 根据需要为所有员工提供专属访问权限，不论他们在何处工作 - 在办公室还是在家。避免因所有许可都在使用中而出现等待的情形。
  • 基于洞察分析为员工提供定制的支持和学习内容。

基于指名用户的新许可方案将取代基于序列号的许可方案：

  • 多（人）用户固定期限使用许可将于 2023 年 2 月 7 日无法进一步续展。
  • 作为停售多（人）用户访问权限的一部分，跨地域使用授权将于 2023 年 2 月 7 日无法进一步续展。
  • 维护服务合约 (maintenance plan)已于 2021 年 5 月 7 日无法进一步续展。
  • 设计与创作套件已于 2020 年 4 月 16 日无法进一步续展。如果您拥有设计与创作套件，可以联系您的经销商或 Autodesk 业务代表，了解更多有关通过“1 换 2”以旧换新优惠*升级至行业软件集的选项信息。
  • 2 年期或 3 年期多（人）用户固定期限使用许可已于 2020 年 2 月 29 日无法进一步续展。

2. 我需要执行哪些操作来转换至指名用户许可方案？

对于拥有多（人）用户固定期限使用许可（在 2024 年 2 月 7 日之前下一次续展时）或网络版维护服务合约 (maintenance plan)（在 2022 年 5 月 7 日之前下一次续展时）的客户，我们将帮助您通过以旧换新优惠*，有机会以与目前类似的成本*转换至指名用户许可方案，并在 2028 年之前享受 Autodesk 不时推出的续展折扣*。

3. 多（人）用户固定期限使用许可以旧换新优惠*

对于多（人）用户固定期限使用许可，在2024 年 2 月 7 日之前下一次续展时可以享受优惠*；而对于网络版维护服务合约 (maintenance plan)，在 2022 年 5 月 7 日之前下一次续展时可以享受优惠*：

  • 交回一个多（人）用户固定期限使用许可或网络版维护服务合约 (maintenance plan) 座席，以您现在为前述现有产品所支付的类似的 SRP* 换得两个（每个均为一个指名用户）标准版固定期限的使用许可。
  • 例如，如果您有 20 个多（人）用户固定期限使用许可，可以将它们交回，并按照与现在所支付的类似的 SRP* 换得 40 个指名用户的 40 个标准版固定期限的使用许可。 然后，有机会在 2028 年之前享受 Autodesk 不时推出的续展折扣*。
  • 以旧换新时，请选择转换至行业软件集以获取综合性的工具组合，帮助您应对现在和未来的各种项目挑战。
  • 以旧换新时或之后，请选择转换至更高级别的许可方案以获取更多高级功能，例如单点登录和详细用户报告。

如果我未在2024 年 2 月 7 日前参与多（人）用户固定期限使用许可/网络版维护服务合约 (maintenance plan) 的以旧换新优惠*活动，会怎么样？

  • 如果您所处的行业不适合以旧换新（例如，政府部门），我们希望帮助您可以继续访问适合您独特需求的解决方案。请与 Autodesk 业务代表或经销商联系以了解可用的备选方案。
  • 维护服务合约 (maintenance plan) 将于 2021 年 5 月 7 日无法进一步续展。
  • 多（人）用户固定期限使用许可将于 2023 年 2 月 7 日无法进一步续展。

4. 转换选项快速参考概述

当前许可类型 最后以旧换新日期： 续展时的操作
网络版维护服务合约 (maintenance plan) 2022 年 5 月 6 日 交回一个网络版维护服务合约 (maintenance plan) 座席，通过多（人）用户以旧换新优惠*活动换得两个标准版固定期限的使用许可
多（人）用户固定期限使用许可 2024 年 2 月 6 日 交回一个多（人）用户固定期限使用许可，通过多（人）用户以旧换新优惠*活动换得两个标准版固定期限的使用许可

5. 以旧换新产品例外

我们对以下产品的以旧换新资格条件有特殊规定。有任何新消息时，我们均会在此通知大家。

产品 以旧换新规则
Arnold 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
Autodesk CFD 高级版/旗舰版 不参与以旧换新优惠*。以低于以旧换新的价格*订购新的固定期限使用许可。了解更多。
Flame/Flame Assist/Flame 高级版 符合 2021 年 11 月 7 日开始的以旧换新优惠*条件。了解更多。
Flare 符合 2021 年 11 月 7 日开始的以旧换新优惠*条件。了解更多。
Helius Composites 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。。
Helius PFA 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
Inventor ETO 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
Lustre 符合 2021 年 11 月 7 日开始的以旧换新优惠*条件。了解更多。
Moldflow Adviser 高级版/旗舰版 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
Moldflow Insight 标准版/高级版/旗舰版 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
Moldflow Synergy 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
Netfabb Local Simulation 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
VRED Core 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
VRED Render Node 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。
VRED Server 目前不符合以旧换新条件 - 继续续展。

*3ds Max Entertainment Creation Suite（3ds Max 娱乐创作套件）和 Entertainment Creation Suite（娱乐创作套件）旗舰版的最终版本于 2020 年 12 月发布，Maya Entertainment Creation Suite（Maya 娱乐创作套件）的最终版本已于 2019 年 12 月发布。

*以上出现的所有价格、价格调整（涨幅和折扣）、优惠、成本均基于 Autodesk 建议零售价 (SRP) 计算，实际价格可能会受到汇率波动的影响。经销商皆为独立经销商，可自行设定其转售价格和折扣，因此其价格及折扣可能有所不同。就实际零售价格及折扣，请咨询参与本次活动的 Autodesk 授权经销商。上述 SRP 价格涨幅上限承诺仅适用于按照转换至固定期限使用许可优惠从处于维护服务合约 (maintenance plan) 续约期的永久使用许可转换至固定期限使用许可的座席。此 SRP 价格涨幅受产品和/或服务供应情况的影响，不适用于：客户订购的新固定期限使用许可；转换的固定期限使用许可（即从某种产品的固定期限使用许可转换至另一种产品的固定期限使用许可）；替代或后续固定期限使用许可产品。

*** 符合 2021 年 11 月 7 日开始的以旧换新优惠*条件。了解更多。