通过预测系统在各种条件下的表现，更好地满足社区的需求。对复杂的污水和雨水网络元素进行建模，以便围绕容量波动、系统扩展和应急场景做出明智的决策。
通过预测系统在各种条件下的表现，更好地满足社区的需求。对复杂的污水和雨水网络元素进行建模，以便围绕容量波动、系统扩展和应急场景做出明智的决策。
图片：InfoWorks ICM 中显示的污水网络，其中红色圆圈表示针对有可能发生故障的泵站发出的警报。
借助先进的水力和水文建模技术，您可以快速构建值得信赖的模型，从而从容做出各项决策。
对多个场景进行建模，以评估发生极端天气事件时系统中可能会出现的薄弱环节。
为项目提供一个单一的、值得信赖的平台，方便所有利益相关方在其中开展协作，处理准确的最新版模型。
在一个软件包中同时提供一维和二维建模功能，可让您全面了解地上网络和地下网络之间的交互。
水力仿真功能十分强大，并配备了多个引擎，可以提供快速、可靠的结果，从而协助用户做复杂的决策。
雨水和污水处理专业人员是制定切实可行的计划，降低洪水风险、溢出、污染和资产故障影响的关键推动者。在本电子书中，我们将了解技术的进步如何让我们有能力去适应和改变周围环境，确保城市化和极端天气的影响不会给我们的环境或社区带来风险。
InfoWorks ICM 是高级集成汇流建模软件，可快速、准确且协作地对水和废水的复杂水力和水文网络图元建模。
使用 InfoWorks ICM，您可以：
集成汇流建模软件可以帮助您以协作方式快速、精准地对复杂的水力和水文网络元素进行建模，从而完善雨水和污水规划和管理。
作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发所需功能以实现目标。
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雨水和污水处理工程师、规划师、项目经理和顾问使用 InfoWorks ICM 来应对因法律法规、服务级别、客户、环境和运营而不断变化的挑战。通过构建精确、全面的模型，我们可以预测系统在各类条件下的表现。这样，您可以更好地响应、规划和满足社区的需求。此外，您还可以使用备受行业信赖的跨团队解决方案来完成所有这些工作。
雨水管理是指努力减少道路、建筑物和其他表面的雨水径流，进而减少可能会随雨水一起流入河流、湖泊或溪流的垃圾或污染物。在自然环境中，雨水会渗入地下，而在城市中，遍布各处的不透水地面会导致雨水到处蔓延，最终涌入雨水排水管道、污水系统和排水沟中，从而造成洪水、侵蚀、混浊（或泥污）、雨水和污水排放系统溢出以及基础设施损坏。
数字模型为污水系统管理人员提供了一个了解和模拟污水网络性能的基准。如果某个污水管区需要扩容，则污水模型将有助于根据地理特征以及干旱和潮湿天气条件下的负荷分配，准确规划哪些地方需要增加容量。
此外，模型还有助于定位入流和渗透 (I/I) 源以及阻塞点，从而减少发生复合下水道溢流 (CSO) 和生活污水下水道溢流 (SSO) 的可能性。
处理雨水、洪水和污水的组织面临着各种不同的复杂需求，包括：
“我们的设计团队发现，在 InfoWorks ICM 中运行各种工作流用处很大。它可以验证正在开展的工作， 提供深入的洞察分析，只需少量工作就能产生积极的影响。”
– Steven Rhodes，Freese and Nichols PE 资产管理和建模工程部
“得益于用最优成本实现项目目标，我们有信心以合理的预算净化水质，并保证可靠的管网运转。随着此产品在湖景区污水处理的应用卓有成效，我们在其污水处理网络的其他地方部署了相同的解决方案框架，目的同样是为了节省成本。”
– Adam Chaney，Sanitation District No.1 执行总监
“InfoWorks ICM 将集水区的一切都呈现出来。要直观地了解全貌是很困难的，但 InfoWorks ICM 对我了解流域的洪水风险非常有用。定制脚本的工具使我的工作变得非常快速和高效。我们所做的工作表明，我们有理由使用最好的建模工具来获得最佳结果。”
– Ruchi Sayal，英国 Atkins 水力建模师