尊敬的上汽大众客户：

“未来设计工作室”上汽大众专题在线研讨会，通过汽车行业知名技术专家和资深用户，对 Alias、VRED、ShotGrid 核心功能的详解，带大家深入探索了快速构建比例模型，沉浸式查看数据，以及配合 Alias、VRED 联合工作等领域的绝佳优势。

重温专题研讨会精彩内容，借助数字化与创新技术，激发创造潜能，以智造思维掌握汽车未来。