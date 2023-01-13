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介绍并解析 Alias 在最新的 2023-2023.1 版本中增添的新功能，并为大家分享即将推出的新 Alias 的部分内容。
丁 宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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本视频详细介绍并解析 VRED 2023-2023.2 近几个版本的重大核心功能提升。
丁宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
为大家深入解析 Alias SUBD 在汽车数字设计中的核心应用和重要作用。
王锴 尚勤信息技术有限公司 技术总监
介绍并解析 VRED 基于 GPU 实时光线追踪的整体解决方案，并结合 demo 呈现该方案的核心优势。
叶霖 几何原本科技有限公司 技术总监
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Inventor 产品创新平台能够以单一技术将产品开发以及生命周期的生态系统实时整合起来帮助客户实现敏捷开发并制造出具有革命性的新产品。
张园园 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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Autodesk Generative Design 借助云的计算能力，设计工程师只需要指定受力、支撑、加工方法等边界条件，便会自动完成计算。
刘雪冬 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
目前汽车内外饰注塑件模流分析应用越来越普及，模流分析标准及体系的建立，将保证供应商与主机厂相互配合将模流分析成功的应用到实际项目中。
李建 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
当工程师无法凭借经验来评定产品“外观缺 陷”的好坏时，使用 Moldflow 软件快速地找出注塑过程中可能引起的熔接线、缩痕、 困气、流痕等问题并提出解决方案。
朱戈 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
如何将优化好的结果转化为参数，这也是影响产品质量和生产成本的关键一环。这次分享就带来结果转化成参数的具体方法。
逯洋 新科益系统与咨询(上海) 有限公司 技术经理
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通过和普华永道的合作，Autodesk 把 ETO 和 CPQ 系统进行集成，从而可以构建产品生命周期管理平台来推动数字化转型，支持市场和销售。
刘雪冬 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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解析VRED Core实时评审及串流解决方案在汽车在线行销领域的应用前景，并结合demo说明该方案的具体细节。 丁宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
叶霖 几何原本科技有限公司 技术总监
本次交流中为大家介绍如何利用 3ds Max / Maya制作汽车动画及逼真特效环境，利用3ds Max烘焙PBR材质贴图，利用Arnold渲染器如
何制作各种车漆表面效果等。 沈映 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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唯一不变的就是变化，欧特克深谙此意，发展中不断倾听客户反馈并积极探索解决方案，以帮助客户在制造业不断变化的浪潮中保持竞争力。
聂荣森 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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油泥模制造在汽车开发流程中是不可或缺的一环，是我们设计理念的现实呈现。本次分享将为您展现油泥涂覆、铣削、检测等相关流程及 Autodesk 可以提供的相关技术。
樊铁锤 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
介绍欧特克软件在增材制造方面从模型导入、轻量化优化、模型修复和准备、添加支撑、生成切片、打印工艺仿真等一条龙的解决方案介绍。
朱戈 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
产品的形态越来越复杂且交期渐短，如何利用数字技术提高制造效率及保障加工安全值得思考。本次分享将从自适应装夹及多轴加工两个方面为您展示欧特克解决方案。
贺其宝 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
欧特克将多轴加工的先进理念与工业机器人相融合，大大拓展了机器人的运用领域，本次将探索工业机器人应用如何助力模具企业降本增效。
侯显峰 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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Inventor 产品创新平台能够以单一技术将产品开发以及生命周期的生态系统实时整合起来帮助客户实现敏捷开发并制造出具有革命性的新产品。
张园园 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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欧特克产线布局解决方案支持从物料流转平衡分析到二维三维交互式布局设计，轻点鼠标、拖拽模型即可立竿见影地完成二维三维产线布局方案。
陶狮春 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
Navisworks 是一个综合性项目审阅解决方案，支持 5D 模拟、协调、分析及交流设计意图和可施工性。实时导航与查看工具集相结合，支持在整个项目团队中进行协作。
谢建国 锐和软件 技术总监
ACC 可以实现项目业主、设计方、施工方、监理方、材料供应商、运营商等与项目相关各方基于 CDE 环境进行协调。ACC 可帮助业主合理管控工厂项目的协同和交付。
李德桥 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
我们将介绍 e.GO 公司如何与欧特克合作，利用欧特克集成式工厂建模 IFM 解决方案，快速建造 它的智能工厂，并基于单一数字平台使所有项目参与方同步介入工程。
耿一雄 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问