上汽｜制造未来系列在线大讲堂已于 2022 年尾顺利举办。本次系列课程集 17 位欧特克、合作伙伴知名技术专家，涵盖未来设计工作室、敏捷设计工作流、数字营销及可视化解决方案、先进制造解决方案、集成式工厂建模（IFM）解决方案 5 大板块，专门面向管理者、设计与工程人员、市场及营销人员展开了 22 场话题演讲，从技术到思维全面助力客户完成业务目标，打造灵活又高效的汽车制造。

建在当下，面向未来，以新技术，集成新模式，创领新未来。

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