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上汽｜制造未来系列在线大讲堂 精彩课程回放
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上汽｜制造未来系列在线大讲堂已于 2022 年尾顺利举办。本次系列课程集 17 位欧特克、合作伙伴知名技术专家，涵盖未来设计工作室、敏捷设计工作流、数字营销及可视化解决方案、先进制造解决方案、集成式工厂建模（IFM）解决方案 5 大板块，专门面向管理者、设计与工程人员、市场及营销人员展开了 22 场话题演讲，从技术到思维全面助力客户完成业务目标，打造灵活又高效的汽车制造。
建在当下，面向未来，以新技术，集成新模式，创领新未来。
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全新数字流程与设计师互为增强，相得益彰，不但能够在方案数量上取得优势，还能产生很多有创意的设计， 构造难以想象的复杂形态，激发更多灵感。
Alias 2023-2023.1 新功能提升解析及 Alias 新版本革新前瞻
丁 宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
VRED 2023-2023.2 新功能提升解析
丁 宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
Alias SUBD 在汽车数字设计流程中的重要意义
王 锴 尚勤信息技术有限公司 技术总监
VRED 基于 GPU 的实时光追评审解决方案
叶 霖 几何原本科技有限公司 技术总监
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未来的一体化设计系统，是真正意义上帮助设计师进行“设计”。利用技术和数据完善现有产品和服务，不断满足个性化的需求，并创造新的服务。
盘点一站式 Inventor 产品创新平台的效率利器
张园园 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
Fusion AI 设计(创新设计 & 轻量化设计)
刘雪冬 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
汽车行业模流分析标准及体系的建立
李 建 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
汽车塑料外观件缺陷分析及改善
朱 戈 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
Moldflow 与注塑成型结合及工艺优化
逯 洋 新科益系统与咨询(上海) 有限公司 技术经理
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制造业是否可以构建一个类元宇宙的混合环境？将物理空间、设计者构思的空间映射到数字与物理交织的虚拟空间中，帮助人们更高效率地协同，这是对未来制造的全新探索。
基于CPQ和ETO构建配置生命周期管理系统支持批量定制
刘雪冬 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
VRED 实时串流线上营销解决方案解析
丁 宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
叶 霖 几何原本科技有限公司 技术总监
欧特克动画渲染解决方案在汽车广告宣传方面的应用
沈 映 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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如何借鉴国际上的成功经验以及领先的数字化技术，帮助制造业企业完成华丽的转型？让我们加入新工艺的革命，打开新设计的枷锁，迎接新设计的变革。
Autodesk 先进制造创新工作流
聂荣森 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
油泥模混合制造探索
樊铁锤 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
欧特克增材制造解决方案与案例分享
朱 戈 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
自适应装夹及多轴加工提升制造有效性
贺其宝 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
工业机器人应用助力制造流程降本增效
侯显峰 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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我们期待实现完整的未来工厂全套解决方案，探索数字化工厂的设计思路，打造高标准的制造，为科技产业，解锁全新制造思路。
盘点一站式 Inventor 产品创新平台的效率利器
张园园 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
产线优化设计及高效布局
陶狮春 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
无关模型格式和大小，使用 Navisworks 实时评审工厂模型
谢建国 锐和软件 技术总监
实时连接项目团队和数据，ACC 助力业主进行建厂管理
李德桥 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
e.GO集成式工厂建模案例分享
耿一雄 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
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