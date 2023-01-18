Subheadline

上汽｜制造未来系列在线大讲堂 精彩课程回放

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

观看视频回放

Optional second link

Form (Medium)

上汽｜制造未来系列在线大讲堂已于 2022 年尾顺利举办。本次系列课程集 17 位欧特克、合作伙伴知名技术专家，涵盖未来设计工作室、敏捷设计工作流、数字营销及可视化解决方案、先进制造解决方案、集成式工厂建模（IFM）解决方案 5 大板块，专门面向管理者、设计与工程人员、市场及营销人员展开了 22 场话题演讲，从技术到思维全面助力客户完成业务目标，打造灵活又高效的汽车制造。

建在当下，面向未来，以新技术，集成新模式，创领新未来。

观看回放，掌握专属于您的先进汽车设计与制造解决方案，共同开启高效数字化之旅!

Optional link

填写完整表单，观看视频，与行业专家共同开启高效数字化之旅!

wp-form-after: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Asset caption

未来设计工作室

全新数字流程与设计师互为增强，相得益彰，不但能够在方案数量上取得优势，还能产生很多有创意的设计， 构造难以想象的复杂形态，激发更多灵感。

Alias 2023-2023.1 新功能提升解析及 Alias 新版本革新前瞻
丁 宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
VRED 2023-2023.2 新功能提升解析
丁 宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
Alias SUBD 在汽车数字设计流程中的重要意义
王 锴 尚勤信息技术有限公司 技术总监
VRED 基于 GPU 的实时光追评审解决方案
叶 霖  几何原本科技有限公司 技术总监

观看视频回放

Optional link

Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

敏捷设计工作流

未来的一体化设计系统，是真正意义上帮助设计师进行“设计”。利用技术和数据完善现有产品和服务，不断满足个性化的需求，并创造新的服务。

盘点一站式 Inventor 产品创新平台的效率利器
张园园 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
Fusion AI 设计(创新设计 & 轻量化设计)
刘雪冬 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
汽车行业模流分析标准及体系的建立
李   建 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
汽车塑料外观件缺陷分析及改善
朱   戈 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
Moldflow 与注塑成型结合及工艺优化
逯   洋 新科益系统与咨询(上海) 有限公司 技术经理

观看视频回放

Optional link

Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

数字营销及可视化解决方案

制造业是否可以构建一个类元宇宙的混合环境？将物理空间、设计者构思的空间映射到数字与物理交织的虚拟空间中，帮助人们更高效率地协同，这是对未来制造的全新探索。

基于CPQ和ETO构建配置生命周期管理系统支持批量定制
刘雪冬 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
VRED 实时串流线上营销解决方案解析
丁   宁 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
叶   霖 几何原本科技有限公司 技术总监
欧特克动画渲染解决方案在汽车广告宣传方面的应用
沈   映 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问

观看视频回放

Optional link

Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

先进制造解决方案

如何借鉴国际上的成功经验以及领先的数字化技术，帮助制造业企业完成华丽的转型？让我们加入新工艺的革命，打开新设计的枷锁，迎接新设计的变革。

Autodesk 先进制造创新工作流
聂荣森 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
油泥模混合制造探索
樊铁锤 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
欧特克增材制造解决方案与案例分享
朱   戈 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
自适应装夹及多轴加工提升制造有效性
贺其宝 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
工业机器人应用助力制造流程降本增效
侯显峰 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问

观看视频回放

Optional link

Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

集成式工厂建模(IFM)解决方案

我们期待实现完整的未来工厂全套解决方案，探索数字化工厂的设计思路，打造高标准的制造，为科技产业，解锁全新制造思路。

盘点一站式 Inventor 产品创新平台的效率利器
张园园 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
产线优化设计及高效布局
陶狮春 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
无关模型格式和大小，使用 Navisworks 实时评审工厂模型
谢建国 锐和软件 技术总监
实时连接项目团队和数据，ACC 助力业主进行建厂管理
李德桥 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问
e.GO集成式工厂建模案例分享
耿一雄 欧特克软件(中国)有限公司 技术顾问

观看视频回放

Optional link

Image courtesy of lorem ipsum